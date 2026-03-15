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19:21 - Comprendre l'électorat d'Aubergenville : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Aubergenville, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 41% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,77%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4398 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,77% et d'une population étrangère de 13,22% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Aubergenville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,30% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Aubergenville ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Aubergenville il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 23,95% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,56% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 23,71% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 46,50% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 34,00% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 34,05% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 44,38% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Aubergenville ? Le nombre de bulletins dans les urnes d'Aubergenville constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour ces municipales. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 42,26 % lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 75,04 % de participation dans la ville (contre une abstention à 24,96 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 48,06 % des électeurs (soit environ 3 385 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 63,23 %, bien au-delà des 42,02 % enregistrés en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Aubergenville comme une ville moins participative que la moyenne.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Aubergenville ? Les élections européennes 2024 à Aubergenville avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,00%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 17,88% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Laurent Morin (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 34,05% au premier tour, devant Dieynaba Diop (Union de la gauche) avec 33,33%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Dieynaba Diop (Union de la gauche), avec 55,62%. Le contexte politique d'Aubergenville a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre clairement de gauche, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Aubergenville : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Aubergenville plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 29,95% des inscrits, devant Marine Le Pen qui recueillait 23,95%. Lors de la finale de l'élection à Aubergenville, les électeurs accordaient 57,44% pour Emmanuel Macron, contre 42,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Aubergenville accordaient leurs suffrages à Victor Pailhac (Nupes) avec 25,97% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 53,50% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Aubergenville s'inscrit comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres d'Aubergenville À Aubergenville, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 213 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 221 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 31,72 % en 2024 (contre près de 20,14 % en 2020). En comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point depuis 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 63 700 euros en 2024, en net recul par rapport aux 2 407 480 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,55 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Aubergenville ? S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Aubergenville peut se révéler instructif. Au soir du premier scrutin à l'époque, Gilles Lécole (Divers droite) a imposé son rythme avec 1 440 bulletins (51,81%). Juste derrière, Thierry Montangerand (Divers centre) a obtenu 1 169 votes (42,06%). Philippe Gommard (Extrême gauche) était troisième, avec 170 bulletins (6,11%). Cette victoire sans appel de Gilles Lécole a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Aubergenville, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.