Résultat municipale 2026 à Aubergenville (78410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubergenville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubergenville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubergenville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie MEUNIER
Virginie MEUNIER Nous sommes Aubergenville 		1 741 48,93%
Thierry MONTANGERAND
Thierry MONTANGERAND ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE 		1 418 39,85%
Jérôme GUERINEAU
Jérôme GUERINEAU Aubergenville populaire écologique et sociale 		218 6,13%
Philippe GOMMARD
Philippe GOMMARD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		181 5,09%
Participation au scrutin Aubergenville
Taux de participation 51,59%
Taux d'abstention 48,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 634

Source : ministère de l’Intérieur

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