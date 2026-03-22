Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aubervilliers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubervilliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubervilliers
11:52 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Aubervilliers il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Aubervilliers ont vu Karine Franclet (Union du centre) s'imposer il y a une semaine avec 26,01 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Sofienne Karroumi (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 25,56 %. Le duel s'est avéré serré. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Karine Franclet. Par ailleurs, avec 21,48 %, Nabila Djebbari (Union de la gauche) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Guillaume Lescaut, avec la nuance La France insoumise, a obtenu 20,46 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Aubervilliers, le rendez-vous électoral a mobilisé 43,00 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubervilliers
Le deuxième tour des élections municipales à Aubervilliers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sofienne Karroumi
Liste divers gauche
Uni.e.s pour faire gagner Aubervilliers
|
|
Karine Franclet
Liste d'union au centre
Aubervilliers change pour vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine FRANCLET (Ballotage) Aubervilliers change pour vous !
|3 760
|26,01%
|Sofienne KARROUMI (Ballotage) Faire gagner Aubervilliers
|3 695
|25,56%
|Nabila DJEBBARI (Ballotage) Reconnecter Aubervilliers
|3 105
|21,48%
|Guillaume LESCAUT (Ballotage) LA FORCE DE TOUT CHANGER À AUBERVILLIERS
|2 957
|20,46%
|Massinissa HOCINE CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR AUBERVILLIERS
|731
|5,06%
|Jean-Louis LAVAZEC LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|207
|1,43%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|43,00%
|Taux d'abstention
|57,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|14 705
Source : ministère de l’Intérieur
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