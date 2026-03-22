Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubervilliers

Le deuxième tour des élections municipales à Aubervilliers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sofienne Karroumi
Sofienne Karroumi Liste divers gauche
Uni.e.s pour faire gagner Aubervilliers
  • Sofienne Karroumi
  • Nabila Djebbari
  • Guillaume Lescaut
  • Dialla Coulibaly
  • Sadio Edouard Sissoko
  • Amel Doghmane
  • Marc Guerrien
  • Sophie Vally
  • Yonel Cohen-Hadria
  • Aline Lo Tutala
  • Mohamed Lahjibi
  • Carolina Faye
  • Yoan Pinaud
  • Corinne Narassiguin
  • Demba Camara
  • Vérane Pède
  • Thomas Vigot
  • Aïcha Niakaté
  • Bastien Lachaud
  • Katalyne Belair
  • Wilfried Serisier
  • Leila Nciri
  • Pierre Lefebure
  • Yanna Antigny-Fernandes
  • Zeid Fazazi
  • Marguerite Hurel
  • Lway-Dario Maleme
  • Sonia Merazga
  • Sofiane Ourabah
  • Véronique Mouangué
  • Pierre-Yves Nauleau
  • Julie Quetier
  • Eric Plée
  • Cassandre Bliot
  • Louis Presset
  • Djieneba Konte
  • Maximilien Mesnard
  • Léa Ferrez-Le Guet
  • Lucas Golon
  • Séverine Alehause
  • Amadou Diaw
  • Carole Dicka
  • Ulysse Kummer
  • Astrid Lafarge
  • Arthur Béal
  • Laura Cazalot-Duquesne
  • Denis Ralite
  • Layla Ahelmarani
  • Nirmal Aryal
  • Sarah Cervatius
  • Mohamed Bader
  • Nahia Nahon
  • Daniel Dai
  • Faryal Mosafeer
Karine Franclet
Karine Franclet Liste d'union au centre
Aubervilliers change pour vous !
  • Karine Franclet
  • Pierre Sack
  • Ling Lenzi
  • Michel Hadji-Gavril
  • Mizgin Ozhan
  • Guillaume Godin
  • Zakia Bouzidi
  • Ayoub Bendahmane
  • Francesca Alesandrini
  • Samuel Martin
  • Sylvie Medina
  • Damien Bidal
  • Emmanuelle Olivier
  • Yann Raffray
  • Patricia Njoya-Loé
  • Alfonso Izquierdo
  • Nathalie Sack
  • Benjamin Lloret
  • Élodie Brunel
  • Joël Anton-Regie
  • Véronique Dauvergne
  • Baptiste Cordier
  • Marie-Françoise Messez
  • Franck Le Roy
  • Solène Da Silva
  • Alain Descamps
  • Ava Kamara
  • Thierry Augy
  • Annie Vacher
  • Dominique Dandrieux
  • Clémentine Jabol
  • Robin Cambianica
  • Maria Gonzalez Fretun
  • Cédric Fabrice Schroeder
  • Amélie Desvignes
  • Gilbert Faucheux
  • Stéphanie Benoist
  • Jean-François Vischi
  • Lucienne Lucien
  • Fabian Falloon
  • Patricia Lemonnier
  • Yann Buffetaud
  • Nada Helmy
  • Miguel Monteiro
  • Huguette Béatrice Klein Halter
  • Hugo Bertin
  • Ameni Souker
  • Olivier Audouard Maillard
  • Maria Florinda Da Silva Veiga
  • Marc Mutlu
  • Nicole Neyt
  • Bernard Rodolphe Agathine
  • Gülsen Gülkaya
  • Emmanuel Nguematcha
  • Marie Simone Babel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine FRANCLET
Karine FRANCLET (Ballotage) Aubervilliers change pour vous ! 		3 760 26,01%
Sofienne KARROUMI
Sofienne KARROUMI (Ballotage) Faire gagner Aubervilliers 		3 695 25,56%
Nabila DJEBBARI
Nabila DJEBBARI (Ballotage) Reconnecter Aubervilliers 		3 105 21,48%
Guillaume LESCAUT
Guillaume LESCAUT (Ballotage) LA FORCE DE TOUT CHANGER À AUBERVILLIERS 		2 957 20,46%
Massinissa HOCINE
Massinissa HOCINE CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR AUBERVILLIERS 		731 5,06%
Jean-Louis LAVAZEC
Jean-Louis LAVAZEC LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS 		207 1,43%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 43,00%
Taux d'abstention 57,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 14 705

Source : ministère de l’Intérieur

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