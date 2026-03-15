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19:18 - Élections municipales à Aubiac : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aubiac révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 85 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,41%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,81%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 735 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,14%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,73%), témoignent d'une population instruite à Aubiac, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Aubiac : des élections marquées par la poussée RN Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Aubiac il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,85% des suffrages lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,71% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 33,40% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 51,86% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 39,75% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 49,65% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,33% lors du vote final, et un siège remporté par Michel Lauzzana.

16:58 - La commune d'Aubiac plutôt mobilisée lors des élections En 2020 à Aubiac, l'abstention avait culminé à 44,88 % lors du premier tour, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux, en pleine pandémie de Covid à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 14,21 % dans la ville (la participation grimpant à 85,79 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 40,02 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,62 % au premier tour, contre 45,70 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Aubiac sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - À Aubiac, les élections de 2024 en faveur de la droite Les élections européennes de 2024 à Aubiac avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,75%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 11,91% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Aubiac accordaient leurs suffrages à Sébastien Delbosq (Rassemblement National) avec 49,65% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sébastien Delbosq culminant à 52,33% des voix localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Aubiac : les points à retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Aubiac plaçait Marine Le Pen en tête avec 27,85% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,32%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,29% pour Emmanuel Macron, contre 49,71% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Aubiac accordaient leurs suffrages à Sébastien Delbosq (RN) avec 33,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Delbosq virant de nouveau en tête avec 51,86% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Aubiac un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Aubiac En ce qui concerne la fiscalité locale d'Aubiac, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté environ 883 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 579 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 43,75 % en 2024 (contre près de 16,42 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 7 300 euros en 2024. Un total bien loin des 151 200 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 9,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Aubiac ? Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui conditionnés par l'issue des dernières municipales à Aubiac. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Marc Causse a imposé son rythme en récoltant 351 soutiens (72,07%). En deuxième position, Jean-Marie Berton a recueilli 27,92% des suffrages. Cette victoire sans appel de Jean-Marc Causse a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Aubiac, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.