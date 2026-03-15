Résultat municipale 2026 à Aubiac (47310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubiac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubiac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubiac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel GONANO
Daniel GONANO (13 élus) AUBIAC, POUR UN AVENIR PARTAGÉ 		445 66,02%
  • Daniel GONANO
  • Isabelle FILLOL
  • Jean-Jacques HUGUET
  • Viviane CHARTRER
  • Jean-Marc CAUSSE
  • Nelly VIGNARD
  • Stéphane SCHMITTLIN
  • Marlène LE DRESSAY
  • Cédric ORHANT
  • Anaïs LANGIN
  • Jean-Luc DUCOUSSO
  • Amandine BRUNI
  • Julien RUSCH
Jean-Marie BERTON
Jean-Marie BERTON (2 élus) AGIR POUR AUBIAC 		229 33,98%
  • Jean-Marie BERTON
  • Lindsay BARRE
Participation au scrutin Aubiac
Taux de participation 71,44%
Taux d'abstention 28,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 693

Source : ministère de l’Intérieur

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