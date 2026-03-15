Résultat municipale 2026 à Aubiat (63260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubiat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubiat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubiat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carmen FUENTES
Carmen FUENTES (12 élus) AUBIAT Aujourd'hui et Demain Pour Vous 		362 58,67%
  • Carmen FUENTES
  • Pascal BOSSARON
  • Christine JAFFEUX
  • Patrice ROLLIN
  • Catherine RAYNAUD
  • Bernard PREVAULT
  • Sandrine BRUNO
  • Cyrille MOUTARDE
  • Lucie GAUCHER
  • Laurent FAURIE
  • Julie BELIN
  • Aurélien ALBERT
Etienne REGIBAUD
Etienne REGIBAUD (3 élus) AUBIAT 2026 		255 41,33%
  • Etienne REGIBAUD
  • Léa BAYLE
  • Pierre-Louis RICARD
Participation au scrutin Aubiat
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 636

Source : ministère de l’Intérieur

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