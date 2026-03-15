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19:19 - Aubiat : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote d'Aubiat, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 018 habitants répartis dans 487 logements, ce bourg présente une densité de 69 hab/km². Avec 55 entreprises, Aubiat offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,55%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 33,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,15% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 637,71 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, à Aubiat, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quel poids pour le RN à Aubiat aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Aubiat il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 29,26% des votes lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 50,16% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 25,78% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Aubiat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 41,33% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 43,43% pour le RN. Il finira en tête avec 51,56% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Christine Pirès Beaune.

16:58 - Dernières municipales : 50,53 % d'abstention à Aubiat Dans le cadre de la municipale 2026 à Aubiat, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. La participation s'élevait à 49,47 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le pays était effrayé par l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 83,37 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 59,06 % des électeurs (soit environ 491 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,23 %, bien au-delà des 51,88 % enregistrés en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Aubiat comme une contrée soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Aubiat La préférence des électeurs d'Aubiat a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,33%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Isabelle Dupré (Rassemblement National) en pole position avec 43,43% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 30,81%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Isabelle Dupré culminant à 51,56% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Aubiat : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Aubiat plaçaient Marine Le Pen en tête avec 29,26% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,49%. Lors de la finale de l'élection à Aubiat, les électeurs accordaient 50,16% pour Marine Le Pen, contre 49,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Aubiat accordaient leurs suffrages à Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 38,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,43%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Aubiat comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Aubiat : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal À Aubiat, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 10,21 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 5 110 € la même année. Un montant loin des quelque 102 200 euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Aubiat a évolué pour se fixer à 36,71 % en 2024 (contre 16,23 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, évaluée à environ 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Aubiat a représenté 710 € en 2024 (contre 550 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Aubiat ? Les rapports de force politiques locaux actuels à Aubiat demeurent plus que jamais influencés par le résultat des dernières municipales en date. Rappelons que les électeurs pouvaient panacher à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Frédéric Berger a obtenu une victoire avec 337 suffrages (94,39%). En deuxième position, Evelyne Aurier a recueilli 336 bulletins valides (94,11%). Pascal Bossaron complétait le trio de tête, rassemblant 332 suffrages (92,99%). Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Aubiat, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. En France, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est toutefois plus d'actualité.