Résultat municipale 2026 à Aubière (63170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain CASILDAS
Sylvain CASILDAS (27 élus) Ensemble, continuons d'agir pour Aubière 		2 550 61,48%
  • Sylvain CASILDAS
  • Stéphanie LACIPIERE
  • Thibaut ALLEMAND
  • Sylvie DOMERGUE
  • Jean-Philippe MARREL
  • Odile GENEST
  • Geoffrey DUTOUR
  • Aude CIVIEL
  • Jean-Claude LADEVIE
  • Eléonore SZCZEPANIAK
  • Thierry VATIN
  • Charlotte DISSARD
  • Baptiste ROUX
  • Isabelle PORTIER
  • Claude AIGUESPARSES
  • Audrey COLLOMBET
  • Antonio PALERMO
  • Sylvie DUCKI
  • Louis DE MONTETY
  • Agnes BRIAT
  • Jacky RODRIGUEZ
  • Stéphanie CHARPENTIER
  • Yannick DICHAMPT
  • Ilena FREITAS
  • Guy TESTARD
  • Véronique DUCHER
  • Louis HUGUET
Florent GUITTON
Florent GUITTON (5 élus) Ensemble, réveillons Aubière 		1 273 30,69%
  • Florent GUITTON
  • Agnès CHASSAGNE
  • Bernard GINESTE
  • Monique GENEIX
  • Franck BLACHÈRE
Sophie VIGOUROUX
Sophie VIGOUROUX (1 élu) Unis pour Aubière 		325 7,84%
  • Sophie VIGOUROUX
Participation au scrutin Aubière
Taux de participation 64,01%
Taux d'abstention 35,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 4 248

Source : ministère de l’Intérieur

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