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19:19 - Aubière : démographie et socio-économie impactent les élections municipales En marge des élections municipales, Aubière fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 273 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 077 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 353 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (69,09%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 885 résidents étrangers, représentant 8,61% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 50,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 471,73 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Aubière, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le RN progresse à Aubière Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Aubière il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 17,52% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,04% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,86% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Aubière comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,57% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,21% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,54% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 46,92 % à Aubière aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Aubière était montée à 46,92 % à la fin du premier round, un score dans la norme, représentant 3 051 votants alors que le pays était perturbé par l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 79,36 % de participation dans la ville (contre 20,64 % d'abstention). Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 53,79 % au premier tour en 2022 à 71,55 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 57,39 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on prend un peu de recul, la ville se positionne donc sensiblement comme une zone relativement attachée au vote. Dans le cadre de cette élection municipale à Aubière, ce paramètre aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Aubière l'année de la dissolution ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Aubière avaient favorisé Delphine Lingemann (Majorité présidentielle) avec 32,86% au premier tour, devant Valérie Goléo (Union de la gauche) avec 29,23%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Delphine Lingemann culminant à 69,46% des votes dans la localité. Les élections européennes en amont à Aubière avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,57%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,86% des voix. .

14:57 - Quels étaient les résultats locaux d'Aubière il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Aubière tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,65% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,96% pour Emmanuel Macron, contre 31,04% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Aubière plébiscitaient Valérie Goléo (Nupes) avec 32,85% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,25%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Aubière une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les impôts locaux à Aubière, un thème de campagne ? En termes d'impôts locaux à Aubière, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 447 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 976 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 38,94 % en 2024 (contre 18,46 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 202 500 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 2,01715 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 11,89 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Aubière À Aubière, les résultats des municipales précédentes se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Au terme du premier tour, Sylvain Casildas (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en totalisant 45,17% des soutiens. En deuxième position, Florent Guitton (Union de la gauche) a recueilli 1 319 bulletins valides (44,77%). Avec un écart aussi maigre, la configuration du 2e tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Sylvain Casildas l'a finalement emporté avec 47,56% des voix, face à Florent Guitton rassemblant 1 519 votants (47,40%) et Vincent Salesse obtenant 161 suffrages (5,02%). Comme le laissait présager le premier tour, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Florent Guitton a gagné le pari des ralliements en ajoutant 200 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette municipale 2026 à Aubière, cet équilibre pose les bases.