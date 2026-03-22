Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubignan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubignan

Le deuxième tour des élections municipales à Aubignan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Thomas de Maleville
Marie Thomas de Maleville Liste du Rassemblement National
Aubignan avant tout
  • Marie Thomas de Maleville
  • Claude Vignes
  • Jenni Soubrat-Colombet
  • Marc Thiebault
  • Natacha Gasparini
  • Benjamin Chastel
  • Séverine Ott
  • Gilles Charles
  • Marjorie Daussy
  • Stéphane Nottin
  • Victoria Troubat
  • Catalin Topoleanu
  • Béatrice Garcia
  • Frédéric Talbot
  • Aurélie Lecouve
  • Rémi Zaidi
  • Sophie Gasquerel
  • Alain Charles
  • Mélissa Gajahi-Soudahome
  • Jean-Michel Dejode
  • Jocelyne Olivier
  • Bernard Veysselier
  • Marie-Amélie de Lepinau
  • Nicolas Sarrade
  • Alexane Esposito
  • Nathael Mari
  • Marine Chevallier
  • Guillaume Capian
  • Evelyne Quittard
  • Francis Yernaux
  • Erica Gomez
Siegfried Bielle
Siegfried Bielle Liste divers gauche
Aubignan, l'avenir ensemble
  • Siegfried Bielle
  • Laurence Badei
  • Jean-Louis Azard
  • Josiane Aillaud
  • Richard Vignon
  • Sylvie Arnoux
  • Sébastien Vidal
  • Nadia Naceur
  • Christophe Chapelet
  • Michèle Reynaud
  • Kévin Altari
  • Nancy Frizet Lagzouli
  • Florent Segarra
  • Agnès Lecocq
  • Ludovic Tronnet
  • Sandrine Segarra
  • Raphaël Casan
  • Karine Mendez
  • Aurélien Knoepfli
  • Aurélie Erdozain
  • Serge Teil
  • Anne Viciano
  • Michel Chebeaux
  • Claire Parayre
  • Christophe Mocca
  • Adeline Sanchez
  • Philippe Delvalle
  • Hélène Brou
  • Robert Morin
  • Maëva Boularot
  • Jean-Michel Viciano

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubignan

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie THOMAS DE MALEVILLE
Marie THOMAS DE MALEVILLE (Ballotage) Aubignan avant tout 		1 091 39,09%
Siegfried BIELLE
Siegfried BIELLE (Ballotage) Aubignan, l'avenir ensemble 		936 33,54%
Frédéric FRIZET
Frédéric FRIZET (Ballotage) Nous, c'est Aubignan 		764 27,37%
Participation au scrutin Aubignan
Taux de participation 63,28%
Taux d'abstention 36,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 2 850

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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