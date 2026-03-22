Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubignan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubignan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aubignan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubignan.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubignan
11:47 - Un premier constat à Aubignan avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Aubignan, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 63,28 % localement. C'est Marie Thomas De Maleville (Rassemblement National) qui a pris l'avantage avec 39,09 % des suffrages exprimés. Derrière, Siegfried Bielle (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 33,54 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La meneuse de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et elle a aussi vu son pourcentage grimper de 9,51 points. Du côté des autres candidats, avec 27,37 %, Frédéric Frizet, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubignan
Le deuxième tour des élections municipales à Aubignan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Thomas de Maleville
Liste du Rassemblement National
Aubignan avant tout
|
|
Siegfried Bielle
Liste divers gauche
Aubignan, l'avenir ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubignan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie THOMAS DE MALEVILLE (Ballotage) Aubignan avant tout
|1 091
|39,09%
|Siegfried BIELLE (Ballotage) Aubignan, l'avenir ensemble
|936
|33,54%
|Frédéric FRIZET (Ballotage) Nous, c'est Aubignan
|764
|27,37%
|Participation au scrutin
|Aubignan
|Taux de participation
|63,28%
|Taux d'abstention
|36,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|2 850
Source : ministère de l’Intérieur
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