Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubigny-au-Bac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubigny-au-Bac

Le deuxième tour des élections municipales à Aubigny-au-Bac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mathieu Plantin
Mathieu Plantin Divers
ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR
  • Mathieu Plantin
  • Barbara Kamezac
  • Guillaume Mollet
  • Emmanuelle Duboquet
  • François Prettre
  • Éloïse Wybo
  • Ambroise Delforge
  • Line Vasseux
  • Kévin Jaspart
  • Catherine Smolarek
  • Bernard Mély
  • Cécile Araujo Razao
  • James Wattier
  • Juliette Liénard
  • Corentin Baudry
Henri Derasse
Henri Derasse Divers
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR AUBIGNY
  • Henri Derasse
  • Lisiane Dubus Delsaux
  • Philippe Lannoy
  • Chantal Morelle
  • Daniel Sorriaux
  • Severine Kmieckowiak
  • Maxime Bouillet
  • Aurelie Toffin
  • Laurent Jaillon
  • Nathalie Barbet
  • Laurent Bardiau
  • Laetitia Padieu
  • Jonathan Lecler
  • Sabine Leclercq
  • Rudy Jovenet
  • Yordanka Allard
  • Sauveur Cachia
Joseph Ansart
Joseph Ansart Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR AUBIGNY-AU-BAC
  • Joseph Ansart
  • Marie-Pierre Bataille-Delille
  • Alain Benoit
  • Marie-Madeleine Lefebvre
  • Gilles Gresiak
  • Stéphanie Robert
  • Gonzague Flament
  • Sandrine Delescaut
  • Jean-Louis Berly
  • Delphine Roquet
  • Eric Mazuy
  • Christelle Taffin
  • Yannick Biefnot
  • Lydie Champagne
  • François Bataille

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubigny-au-Bac

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph ANSART
Joseph ANSART (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR AUBIGNY-AU-BAC 		221 35,93%
Henri DERASSE
Henri DERASSE (Ballotage) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR AUBIGNY 		202 32,85%
Mathieu PLANTIN
Mathieu PLANTIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR 		192 31,22%
Participation au scrutin Aubigny-au-Bac
Taux de participation 71,69%
Taux d'abstention 28,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 628

Source : ministère de l’Intérieur

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