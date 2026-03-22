Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubigny-au-Bac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubigny-au-Bac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aubigny-au-Bac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubigny-au-Bac.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubigny-au-Bac
11:43 - Match indécis entre Joseph Ansart et Henri Derasse
Pour le premier tour des élections municipales à Aubigny-au-Bac, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a mobilisé 71,69 % des électeurs sur place. C'est Joseph Ansart qui a pris l'avantage en récoltant 35,93 % des bulletins valides. Ensuite, Henri Derasse est arrivé en deuxième position avec 32,85 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 31,22 %, Mathieu Plantin a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubigny-au-Bac
Le deuxième tour des élections municipales à Aubigny-au-Bac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mathieu Plantin
Divers
ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR
|
|
Henri Derasse
Divers
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR AUBIGNY
|
|
Joseph Ansart
Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR AUBIGNY-AU-BAC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubigny-au-Bac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph ANSART (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR AUBIGNY-AU-BAC
|221
|35,93%
|Henri DERASSE (Ballotage) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR AUBIGNY
|202
|32,85%
|Mathieu PLANTIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR
|192
|31,22%
|Participation au scrutin
|Aubigny-au-Bac
|Taux de participation
|71,69%
|Taux d'abstention
|28,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|628
Source : ministère de l’Intérieur
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