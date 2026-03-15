Résultat municipale 2026 à Aubin (12110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude GRANIER
Jean-Claude GRANIER (18 élus) DEMAIN UN NOUVEL AUBIN 		767 51,00%
  • Jean-Claude GRANIER
  • Aurélie MOULY
  • Bernard FABRE
  • Brigitte CUESTA
  • Jérôme LOZANO
  • Laura HERNANDEZ FAJARDO
  • Philippe AUPETIT
  • Maryline SALVAN
  • Ambdillah BACAR
  • Agnès GARROUSTE
  • Gérald RIVIERE
  • Charlène CUESTA
  • Maurice COUDERC
  • Catherine RAYNAL
  • Lionel AULANIER
  • Marie-Laure FARACO
  • Sébastien FONTAINE
  • Alexandra DAUSSE
Christine TEULIER
Christine TEULIER (5 élus) UNIS ET SOLIDAIRES ALLONS PLUS LOIN POUR AUBIN 		737 49,00%
  • Christine TEULIER
  • Laurent ALEXANDRE
  • Michele PLEINECASSAGNE
  • Bernard AUGIER
  • Michèle MACALUSO
Participation au scrutin Aubin
Taux de participation 57,12%
Taux d'abstention 42,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,90%
Nombre de votants 1 633

Source : ministère de l’Intérieur

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