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19:16 - Démographie et politique à Aubin, un lien étroit Dans les rues d'Aubin, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 3 465 habitants répartis dans 2 424 logements, cette commune présente une densité de 127 habitants par km². Avec 170 entreprises, Aubin se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (63,37%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 39,49% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 002 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,60%, annonçant une situation économique tendue. À Aubin, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se joignent aux défis français.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Aubin Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Aubin il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 24,25% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 15,34% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Aubin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,34% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 34,17% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,04% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Aubin au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Aubin, l'abstention touchait 47,42 % du corps électoral (un chiffre assez faible) alors que l'épidémie de coronavirus faisait douter la population. Historiquement, les municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se manifestent en nombre, s'agissant de désigner leur maire ou leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 25,40 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 50,05 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,39 % au premier tour, contre 47,71 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Pour cette municipale, cette variable à Aubin sera en conséquence déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - À Aubin, les élections de 2024 en faveur de le centre Laurent Alexandre (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections législatives à Aubin en juin 2024 avec 44,91%. Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 34,17%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Laurent Alexandre culminant à 56,96% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (34,34%). Le panorama politique d'Aubin a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Aubin ? Globalement, le paysage électoral fait de Aubin un électorat massivement tourné vers la gauche. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Aubin choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 30,69% des voix, devant Marine Le Pen qui recueillait 24,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,60% pour Marine Le Pen, contre 46,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Aubin portaient leur choix sur Laurent Alexandre (Nupes) avec 51,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Alexandre virant de nouveau en tête avec 72,24% des voix.

12:58 - Aubin : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales À Aubin, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 946 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 722 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 44,45 % en 2024 (contre près de 26,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 74 480 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 500 800 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 11,91 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Aubin Les résultats des dernières élections municipales à Aubin ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Laurent Alexandre (Divers gauche) a raflé la première place en obtenant 967 bulletins (64,89%). Sur la seconde marche, André Martinez (Divers gauche) a obtenu 35,10% des voix. Ce succès d'emblée de Laurent Alexandre a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Aubin, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.