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19:17 - Analyse socio-économique d'Aubusson : perspectives électorales La démographie et le contexte socio-économique d'Aubusson contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 9,95% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 15,74% ont 75 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 721 € par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,79%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,56%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Aubusson mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,58% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Les données clés du vote RN à Aubusson Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Aubusson en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 20,66% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 41,41% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 11,02% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Aubusson comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,67% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 27,72% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 32,07% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 46,19 % d'abstention à Aubusson Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Aubusson sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 46,19 % lors des dernières municipales (en deçà de la moyenne nationale) alors que l'événement avait lieu en pleine épidémie de Covid. De longue date, les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent en masse, puisqu'il s'agit d'élire leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 29,63 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 49,23 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 34,90 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,39 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Aubusson ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Aubusson avaient placé en tête Catherine Couturier (Union de la gauche) avec 29,92% au premier tour, devant Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avec 27,72%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Catherine Couturier culminant à 35,79% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,67%). La situation politique d'Aubusson a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre résolument de gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Aubusson ? La physionomie politique de Aubusson laisse apparaître une localité où la gauche domine largement. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aubusson était en effet marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 26,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,86%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,59%, contre 41,41% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Aubusson plébiscitaient Catherine Couturier (Nupes) avec 30,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Catherine Couturier virant de nouveau en tête avec 56,70% des voix.

12:58 - Les électeurs d'Aubusson se prononceront-ils sur les impôts ? À Aubusson, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 073 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 668 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 38,43 % en 2024 (contre près de 15,50 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 122 700 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 672 360 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 15,88 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Aubusson Les résultats des élections municipales il y a six ans à Aubusson ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Jean-Luc Leger (Divers centre) a distancé ses adversaires en rassemblant 440 suffrages (36,63%). Sur la seconde marche, Michel Moine (Divers gauche) a capté 32,80% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Catherine Debaenst (Divers droite), glanant 262 voix (21,81%). Le petit écart entre les listes en tête semblait laisser place à un second tour très flou. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Michel Moine l'a finalement emporté avec 41,33% des votes, face à Jean-Luc Leger avec 38,22% des électeurs inscrits et Catherine Debaenst obtenant 270 électeurs inscrits (20,43%). La dynamique a clairement changé de camp, matérialisant le renversement que ce résultat serré laissait entrevoir. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Jean-Luc Leger a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 111 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement tiré parti du transfert des voix des électeurs des listes de gauche.