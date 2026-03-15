Résultat municipale 2026 à Aubusson (23200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubusson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubusson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubusson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane DUCOURTIOUX
Stéphane DUCOURTIOUX (20 élus) AUBUSSON, UNE ÉQUIPE, UN AVENIR 		871 64,23%
  • Stéphane DUCOURTIOUX
  • Isabelle DUGAUD
  • Jean-Pierre LANNET
  • Isabelle RAPINAT
  • Bernard ROUGIER
  • Nadine HAGENBACH
  • Stéphane DUPRAT
  • Cynthia VELLEINE
  • Yves ORLIANGES
  • Marie-Anne AUBERT
  • Jacques DEMBAS
  • Virginie CHABAT
  • M'Hamed ELYAMANI
  • Fantine VISSERIAS
  • Jean-Pierre PERRIER
  • Dominique AUPETIT
  • Frédéric TATOUX
  • Lucie FOUGEROL
  • André BERGER
  • Céline ALTADILL SOLA
Marilyn MONBUREAU
Marilyn MONBUREAU (2 élus) ENSEMBLE FAISONS REVIVRE AUBUSSON 		290 21,39%
  • Marilyn MONBUREAU
  • Ludovic GOUNAUD
Gregorio YONG VIVAS
Gregorio YONG VIVAS (1 élu) LA COMMUNE 		195 14,38%
  • Gregorio YONG VIVAS
Participation au scrutin Aubusson
Taux de participation 61,23%
Taux d'abstention 38,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 1 450

Source : ministère de l’Intérieur

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