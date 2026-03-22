Résultat de l'élection municipale 2026 à Auby : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auby

Le deuxième tour des élections municipales à Auby a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Freddy Kaczmarek
Freddy Kaczmarek Liste divers gauche
DE L'AMBITION POUR AUBY
  • Freddy Kaczmarek
  • Alexandra Danielczyk
  • Walid Trari
  • Annick Bartkowiak
  • Malik Benzaouia
  • Carine Fieuw
  • Jean-Pierre Lesage
  • Maryline Launay
  • Jacques Delbrouque
  • Peggy Bartkowiak
  • Victorien Tournay
  • Dalila Felouki
  • Valentin Montel
  • Myriam Valin
  • Hafid Hadi
  • Frédérique Stanislawiak
  • Eddy Charles
  • Marie-Laurence Colangelo
  • Alain Tisserant
  • Elisabeth Geffke
  • Jean-Michel Martinowski
  • Marie-Pascale Salvino
  • Pierre Cucheval
  • Marylise Deguin
  • Jean-Claude Cousin
  • Jeanne Doucy
  • Dominique Baryla
  • Laurie Dellys
  • Bernard Krzeminski
Bernard Czech
Bernard Czech Liste divers gauche
AUBY UN AVENIR EN COMMUN
  • Bernard Czech
  • Aline Lautrie
  • Didier Szymanek
  • Lydie Vallin
  • Abdelmalik Sini
  • Dorothée Lorthios
  • Brahim Noui
  • Chantal Wagon Epouse Dubois
  • Rudy Carlier
  • Marie-Paule Plessis
  • Djamel Boutechiche
  • Anne-Cécile Levray
  • Eric Zelazny
  • Françoise Plateau
  • Christophe Lourdaux
  • Amel Saidi
  • Ludovic Alvarez
  • Corinne Desprez
  • Bernard Morel
  • Marie-Françoise Carlier
  • Miguel Valladares
  • Isabelle Dogimont
  • Yves Valin
  • Kamelia Chettibi
  • Philippe Veron
  • Nathalie Fernandez
  • Jean-François Coupe
  • Nadera Hadjam
  • Frédéric Aubry
  • Monique Marlaire
  • Gérard Ritaine
Anne-Sophie Taszarek
Anne-Sophie Taszarek Liste Divers
PROCHE DE VOUS
  • Anne-Sophie Taszarek
  • Nicolas Skrzyszowski
  • Peggy Artisson
  • Gilles Marie
  • Laetitia Devaux
  • Mohamed Gendouz
  • Caroline Carnel
  • David Couteau
  • Corinne Boidin
  • Arnaud Delhaye
  • Ophélie Budenhulzer
  • Christian Facq
  • Charline Sauvage
  • Smaïn Nacer
  • Anaïs Sanchez
  • Eric Wattelet
  • Corinne Degand
  • Mohamed Ben Amor
  • Geneviève Loks
  • André Thorez
  • Emmanuelle Schwarz
  • Matthieu Charlet
  • Christine Marie
  • Laurent Degosse
  • Valérie Legay
  • Mohammed Mazouni
  • Isabelle Eleonora Fauchois
  • Thibault Dubois
  • Valérie Marlot
  • Arnaud Maison

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auby

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard CZECH
Bernard CZECH (Ballotage) AUBY UN AVENIR EN COMMUN 		1 039 35,56%
Anne-Sophie TASZAREK
Anne-Sophie TASZAREK (Ballotage) PROCHE DE VOUS 		845 28,92%
Freddy KACZMAREK
Freddy KACZMAREK (Ballotage) DE L'AMBITION POUR AUBY 		797 27,28%
Mathilde GUILAIN EPOUSE DESMONS
Mathilde GUILAIN EPOUSE DESMONS AUBY EN ACTION 		241 8,25%
Participation au scrutin Auby
Taux de participation 59,98%
Taux d'abstention 40,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 2 997

Source : ministère de l’Intérieur

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