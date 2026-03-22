Résultat de l'élection municipale 2026 à Auby : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auby [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Auby sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auby.
L'actu des élections municipales 2026 à Auby
11:43 - Qui est en tête à Auby avant le 2e tour de ces élections municipales 2026 ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Auby dimanche dernier, le rendez-vous a vu 59,98 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Bernard Czech (Divers gauche) qui a dominé avec 35,56 % des bulletins valides. Ensuite, Anne-Sophie Taszarek a obtenu la seconde place avec 28,92 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 27,28 %, Freddy Kaczmarek (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Mathilde Guilain Epouse Desmons a récolté 8,25 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auby
Le deuxième tour des élections municipales à Auby a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Freddy Kaczmarek
Liste divers gauche
DE L'AMBITION POUR AUBY
|
|
Bernard Czech
Liste divers gauche
AUBY UN AVENIR EN COMMUN
|
|
Anne-Sophie Taszarek
Liste Divers
PROCHE DE VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auby
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard CZECH (Ballotage) AUBY UN AVENIR EN COMMUN
|1 039
|35,56%
|Anne-Sophie TASZAREK (Ballotage) PROCHE DE VOUS
|845
|28,92%
|Freddy KACZMAREK (Ballotage) DE L'AMBITION POUR AUBY
|797
|27,28%
|Mathilde GUILAIN EPOUSE DESMONS AUBY EN ACTION
|241
|8,25%
|Participation au scrutin
|Auby
|Taux de participation
|59,98%
|Taux d'abstention
|40,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|2 997
Source : ministère de l’Intérieur
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