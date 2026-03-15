Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Auch sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auch.
L'actu des élections municipales 2026 à Auch
12:07 - Bureaux de vote à Auch : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Lors des précédentes élections municipales, le lendemain du premier tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Auch. Sachez également que les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote d'Auch sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cette page affichera les résultats à Auch à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auch
|Tête de listeListe
|
Thierry Carrascosa
Liste divers droite
TOUS POUR AUCH!
|
|
Céline Valancourt
Liste divers gauche
LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES
|
|
Michaël Aurora
Liste divers gauche
PRINTEMPS AUSCITAIN
|
|
Camille Bonne
Liste divers gauche
AUCH AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Laprebende (28 élus) Pour auch, pour vous
|2 828
|55,58%
|
|Marie-Pierre Desbons (3 élus) Auch 2020 le temps des citoyens
|1 008
|19,81%
|
|Christophe Loizon (2 élus) Auch au pluriel
|668
|13,12%
|
|Damien Domenech (2 élus) Auscitain·es solidaires et responsables
|584
|11,47%
|
|Participation au scrutin
|Auch
|Taux de participation
|37,38%
|Taux d'abstention
|62,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 300
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Montaugé (28 élus) Auch nous rassemble
|4 394
|51,88%
|
|Pierre Tabarin (3 élus) Auch la vie
|1 482
|17,50%
|
|Christel Dulhoste (2 élus) Auch pour tous
|1 137
|13,42%
|
|Joëlle Reynaud (1 élu) L' alternative, le front de g'auch
|734
|8,66%
|
|Alexis Boudaud (1 élu) Auch eco citoyenne
|721
|8,51%
|
|Participation au scrutin
|Auch
|Taux de participation
|57,61%
|Taux d'abstention
|42,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|8 873
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