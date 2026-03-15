Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch : les infos en direct

Thierry Carrascosa Liste divers droite

TOUS POUR AUCH! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Carrascosa Programme de Thierry Carrascosa à Auch (TOUS POUR AUCH!) Engagement pour Auch Thierry Carrascosa se présente comme un candidat engagé pour l'avenir d'Auch, mettant en avant ses valeurs de responsabilité et de respect. Fort de son expérience dans l'aviation et l'enseignement, il souhaite contribuer au réveil de la ville. Son objectif est de rassembler les habitants autour d'un projet commun pour améliorer la qualité de vie à Auch. Priorités du projet Le projet de Thierry Carrascosa repose sur des priorités claires, telles que la baisse de la pression fiscale et le soutien au commerce local. Il propose également de relancer l'économie et l'emploi en favorisant l'innovation et les partenariats. L'amélioration de la santé et de la sécurité, ainsi que la promotion d'une écologie pragmatique, font également partie de ses engagements. Équipe diversifiée La candidature de Thierry Carrascosa s'appuie sur une équipe d'Auscitains engagés, issus de divers horizons professionnels. Cette diversité est un atout pour aborder les enjeux de la ville avec des perspectives variées. Ensemble, ils visent à apporter des solutions concrètes et efficaces pour le bien-être des habitants. Approche participative La méthode de travail de Thierry Carrascosa se fonde sur la proximité, l'écoute et la transparence. Il souhaite impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent, garantissant ainsi une gestion responsable des finances de la ville. Cette approche vise à créer une ville qui fonctionne et qui rassemble tous les Auscitains.

Thierry Carrascosa

Isabelle Haramburu

Guy-Patrick Fontenaille

Nelly Bardaji

Patrick Muniesa

Marie-Christine Bisognani

Arnaud de Galard Terraube

Jennifer Etheve

Pierre Dufour

Sandra Dalet

Jean-Luc Albigès

Dominique Resclause

Michel Mahé

Josiane Zambenedetti

Thomas Lo Gerfo

Chantal Sabadie

Alain Brouqueyre

Laure Le Thierry d'Ennequin

Roland Sturmel

Isabelle Estrade

Anthony Jarlot

Pascale Decotte

David Obedia

Geneviève Touhé Leroy

Gabin Rinker

Corinne Guchen

Alain Peyrouzet

Roselyne Bacqué

Jean-François Cassaing

Séverine Gimeno

Pierre Mauroux

Nathalie Ruiz

Eric Milleret

Jacqueline Lach-Andreae

Jean-René Cazeneuve

Marie-Dominique Coulanges

Tonik Ghazaryan

Céline Valancourt Liste divers gauche

LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Céline Valancourt Programme de Céline Valancourt à Auch (LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES) Engagement Démocratique Le collectif des Altres vise à instaurer une démocratie active à Auch, en mettant en place des référendums d'initiative citoyenne et des assemblées de secteurs. La transparence des décisions municipales sera renforcée pour garantir l'accès à l'information pour tous les citoyens. En outre, le retour en régie publique de l'eau est prévu pour assurer un meilleur contrôle des services publics. Services Essentiels Le programme inclut la création d'un centre de santé municipal et d'une crèche adaptée pour les personnels soignants. Une Maison citoyenne sera également mise en place pour favoriser l'engagement des habitants. La lutte contre l'habitat indigne sera intensifiée avec un plan logement ambitieux. Transformation Urbaine Des initiatives seront lancées pour transformer durablement la ville, comme le retour en régie publique de l'eau et la mise en œuvre d'un plan de circulation. La ferme communale de Naréoux et le projet « fricharte et nature en ville » visent à améliorer la qualité de vie des habitants. Ces actions s'inscrivent dans une volonté de rendre la ville plus verte et plus agréable à vivre. Inclusion Sociale Le programme met l'accent sur le soutien aux personnes vulnérables, notamment par le recrutement d'aides à domicile et d'AESH pour les élèves en situation de handicap. La défense de l'hôpital public d'Auch est également une priorité pour améliorer les services de santé. Enfin, la relance du logement social vise à atteindre un quota de 25% de logements sociaux pour répondre aux besoins de la population.

Céline Valancourt

Césaire Coste

Annabelle Le Bouc

Pierre Mancini

Julieta Polya-Somogyi

Denis Resinkow-Gimenez

Martine Millan

Eric Valancourt

Vivianne Lacombe

Jean-Baptiste Portet Carpentier

Juliette Colin

Patrick Kopff

Christine Launay

Victor Barrere

Marie Pirot

Fabien Choley

Héloïse Mercier

Théaud Legrand

Flora Delaby

Benoit Couralet

Chantal Gutierrez

Philippe Vigne

Marine Croslard

Ernest Druon

Alice Ballarin

Hugues Ancellin

Frédérique Le Clouerec

Sébastien Lacoste

Bénédicte Castaing

Arthur Jullien

Céline Benoit

Théo Jacques

Marie-Claire Blandinières

Michel Blandinières

Patricia Resnikow

Michaël Aurora Liste divers gauche

PRINTEMPS AUSCITAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michaël Aurora Programme de Michaël Aurora à Auch (PRINTEMPS AUSCITAIN) Vitalité démocratique Le programme du Printemps auscitain met l'accent sur la relance de la vitalité démocratique. Cela inclut des propositions innovantes telles que le droit pour les citoyens de saisir le conseil municipal sur des sujets d'intérêt. De plus, un budget participatif et des outils de concertation seront renforcés pour impliquer davantage la population. Relance économique Une relance économique est essentielle pour revitaliser le commerce local et encourager l'installation de petites et moyennes entreprises. Le programme propose des mesures concrètes pour redynamiser l'économie de proximité. L'objectif est de créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à l'emploi. Ambition environnementale Le Printemps auscitain s'engage à promouvoir une ambition environnementale forte. Cela inclut des initiatives telles que la plantation de 3000 arbres et des actions pour préserver les ressources en eau. La lutte contre la pollution et la promotion de la biodiversité sont également des priorités du programme. Politique du quotidien Le programme vise à améliorer la vie quotidienne des citoyens à travers des actions concrètes. Cela comprend l'amélioration des infrastructures de circulation et l'accès à un habitat de qualité. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable et fonctionnel pour tous les Auscitains.

Michaël Aurora

Bénédicte Mello

Franck Montaugé

Isabelle Avezac

Rui Oliveira-Santos

Marie-Hélène Claverie

Philippe Marcellin

Leïla Khabbal

Marc Pérez

Karine Clark

Christophe Arrieu

Fabienne Bonzom

Jacques Prénassi

Caroline Bédué

Gérard Andrieu

Elodie Barreau

Pierre Lascombes

Messaouda Adda

Jean Heuclin

Salwa Combes

Corto Centene-Bolognini

Claudine Augé

Henri Chavarot

Fatima Ardjem

Franck Gasverde

France David

Claude Champetier

Sylviane Baudois

Didier Brescon

Aïssatou N'Diaye

Florent Simonin

Marie-Christine Namartre

Pierre Sandrini

Louise Laffargue

Jean-François Despax

Amélie Faure

Michel Melliet

Camille Bonne Liste divers gauche

AUCH AVEC VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Camille Bonne Programme de Camille Bonne à Auch (AUCH AVEC VOUS) Développement économique Le projet de zone industrielle et artisanale de Naréoux est un élément clé pour le développement économique d'Auch. Ce projet vise à attirer de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur aéronautique, afin de dynamiser l'économie locale. Une gestion rigoureuse du budget communal permettra également de soutenir ces initiatives tout en maintenant des tarifs accessibles pour les activités. Transition écologique La transition écologique est au cœur des préoccupations, avec des initiatives pour repenser les mobilités et favoriser la production locale d'énergie décarbonée. Des projets tels qu'un réseau de chaleur géothermique et des installations photovoltaïques sont envisagés pour réduire l'empreinte carbone de la ville. Ces efforts visent à créer un environnement plus sain et durable pour les habitants. Éducation et enfance Le projet inclut des mesures pour améliorer la qualité de vie des enfants, comme la création d'aires de jeux dans chaque quartier. L'éducation à l'égalité et le respect sont également des priorités, afin de prévenir les violences de genre. De plus, les cantines scolaires proposeront des repas bio, locaux ou de saison, contribuant ainsi à une alimentation saine pour les jeunes. Solidarité et inclusion La solidarité est un axe fondamental, avec des initiatives pour accompagner les familles monoparentales et celles en situation de précarité. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre la fracture numérique, afin d'assurer que tous les citoyens aient accès aux outils modernes. La mise en place d'une réserve citoyenne communale renforcera également l'engagement civique et l'entraide au sein de la communauté.