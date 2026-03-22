Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Auch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auch.
L'actu des élections municipales 2026 à Auch
11:49 - La municipale a déjà livré un verdict instructif
Les élections municipales 2026 à Auch ont vu Camille Bonne (Divers gauche) s'imposer dimanche dernier avec 35,73 % des bulletins valides. Dans son sillage, Thierry Carrascosa (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 31,39 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Michaël Aurora, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Céline Valancourt, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 12,99 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Auch, l'élection a enregistré une participation de 56,71 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auch
Le deuxième tour des élections municipales à Auch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Carrascosa
Liste divers droite
TOUS POUR AUCH!
|
|
Céline Valancourt
Liste divers gauche
LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES
|
|
Michaël Aurora
Liste divers gauche
PRINTEMPS AUSCITAIN
|
|
Camille Bonne
Liste divers gauche
AUCH AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auch
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille BONNE (Ballotage) AUCH AVEC VOUS
|2 737
|35,73%
|Thierry CARRASCOSA (Ballotage) TOUS POUR AUCH!
|2 405
|31,39%
|Michaël AURORA (Ballotage) PRINTEMPS AUSCITAIN
|1 524
|19,89%
|Céline VALANCOURT (Ballotage) LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES
|995
|12,99%
|Participation au scrutin
|Auch
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|7 957
Source : ministère de l’Intérieur
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