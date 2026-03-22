Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch : les résultats du 2e tour

Thierry Carrascosa Liste divers droite

TOUS POUR AUCH! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Carrascosa Programme de Thierry Carrascosa à Auch (TOUS POUR AUCH!) Engagement pour Auch Le soutien des citoyens est crucial pour mener à bien les projets de transformation de la ville. Thierry Carrascosa appelle à l'unité des Auscitains pour construire un avenir meilleur. Ensemble, ils peuvent transformer leurs idées en actions concrètes. Choix décisif Le second tour des élections représente un moment charnière pour Auch, où les citoyens doivent choisir entre la continuité ou un changement significatif. Thierry Carrascosa souligne l'importance de cette décision pour l'avenir de la ville. Il est essentiel d'agir avec responsabilité et rigueur pour répondre aux attentes des habitants. Priorités pour l'avenir Un projet ambitieux a été élaboré, fondé sur les besoins exprimés par les citoyens d'Auch. Les priorités incluent un centre-ville dynamique, une gestion rigoureuse des finances publiques, et une ville plus sûre. Thierry Carrascosa s'engage à réduire la taxe foncière tout en développant l'économie locale. Appel à l'unité Auch doit dépasser les querelles partisanes pour se concentrer sur l'intérêt commun des Auscitains. Thierry Carrascosa invite tous les citoyens à se rassembler autour de cet idéal, sans effacer les différences. La mairie doit redevenir un lieu de service pour tous, ouvert et honnête.

Thierry Carrascosa

Isabelle Haramburu

Guy-Patrick Fontenaille

Nelly Bardaji

Patrick Muniesa

Marie-Christine Bisognani

Arnaud de Galard Terraube

Jennifer Etheve

Pierre Dufour

Sandra Dalet

Jean-Luc Albigès

Dominique Resclause

Michel Mahé

Josiane Zambenedetti

Thomas Lo Gerfo

Chantal Sabadie

Alain Brouqueyre

Laure Le Thierry d'Ennequin

Roland Sturmel

Isabelle Estrade

Anthony Jarlot

Pascale Decotte

David Obedia

Geneviève Touhé Leroy

Gabin Rinker

Corinne Guchen

Alain Peyrouzet

Roselyne Bacqué

Jean-François Cassaing

Séverine Gimeno

Pierre Mauroux

Nathalie Ruiz

Eric Milleret

Jacqueline Lach-Andreae

Jean-René Cazeneuve

Marie-Dominique Coulanges

Tonik Ghazaryan

Céline Valancourt Liste divers gauche

LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Céline Valancourt Programme de Céline Valancourt à Auch (LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES) Engagement citoyen Le collectif des Altèrs, Solidaires, Écologistes, Responsables, vise à instaurer une démocratie active à Auch. Cela inclut des référendums d'initiative citoyenne et des assemblées de secteurs pour impliquer les citoyens dans les décisions locales. La transparence des décisions municipales sera renforcée pour garantir l'accès à l'information pour tous. Services publics renforcés Le programme prévoit le retour en régie publique de l'eau pour assurer un contrôle local sur ce service essentiel. Il inclut également la défense de l'hôpital public d'Auch et le recrutement d'aides à domicile pour soutenir les personnes âgées. La lutte contre l'habitat indigne sera intensifiée pour garantir des conditions de vie décentes pour tous. Mobilité et environnement Une ville à 30 km/h sera mise en place pour favoriser les déplacements doux et réduire la circulation des camions de transit. Le projet inclut également la création d'une coulée verte pour ramener la nature en ville et améliorer la qualité de vie des habitants. Des efforts seront faits pour garantir l'accès au sport et à la culture pour tous les enfants. Inclusion et accessibilité Le programme vise à renforcer l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans les écoles publiques. Des référents handicap seront désignés dans chaque service municipal pour assurer que les équipements soient accessibles à tous. L'objectif est de construire une ville qui respecte et inclut toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités.

Céline Valancourt

Césaire Coste

Annabelle Le Bouc

Pierre Mancini

Julieta Polya-Somogyi

Denis Resinkow-Gimenez

Martine Millan

Eric Valancourt

Vivianne Lacombe

Jean-Baptiste Portet Carpentier

Juliette Colin

Patrick Kopff

Christine Launay

Victor Barrere

Marie Pirot

Fabien Choley

Héloïse Mercier

Théaud Legrand

Flora Delaby

Benoit Couralet

Chantal Gutierrez

Philippe Vigne

Marine Croslard

Ernest Druon

Alice Ballarin

Hugues Ancellin

Frédérique Le Clouerec

Sébastien Lacoste

Bénédicte Castaing

Arthur Jullien

Céline Benoit

Théo Jacques

Marie-Claire Blandinières

Michel Blandinières

Patricia Resnikow

Michaël Aurora Liste divers gauche

PRINTEMPS AUSCITAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michaël Aurora Programme de Michaël Aurora à Auch (PRINTEMPS AUSCITAIN) Engagement citoyen La liste du Printemps auscitain est le fruit d'une démarche citoyenne, rassemblant des membres motivés par l'action publique. Ces candidats sont des voisins et collègues, ce qui renforce le lien avec la communauté. Leur engagement vise à répondre aux préoccupations locales et à améliorer la qualité de vie des habitants. Expérience et compétences La liste conduite par Michaël Aurora se distingue par l'expérience de ses membres, incluant un ancien maire et un sénateur. Cette expertise est essentielle pour gérer efficacement les affaires municipales et répondre aux défis actuels. Les compétences variées des candidats, allant des professions médicales aux métiers de l'enseignement, enrichissent l'équipe. Problèmes locaux Le programme met en lumière plusieurs enjeux critiques pour la ville, tels que le manque de médecins et la dégradation de la sécurité. Les difficultés de circulation et l'état des infrastructures sont également des préoccupations majeures. Ces problèmes nécessitent une attention immédiate et des solutions concrètes pour améliorer la vie des citoyens. Appel au changement Le message central de la campagne est un appel au changement, incitant les électeurs à voter pour le Printemps auscitain. La liste promet d'être opérationnelle et proactive face aux défis laissés par la majorité sortante. En votant pour Michaël Aurora, les citoyens sont invités à participer activement à l'avenir de leur ville.

Michaël Aurora

Bénédicte Mello

Franck Montaugé

Isabelle Avezac

Rui Oliveira-Santos

Marie-Hélène Claverie

Philippe Marcellin

Leïla Khabbal

Marc Pérez

Karine Clark

Christophe Arrieu

Fabienne Bonzom

Jacques Prénassi

Caroline Bédué

Gérard Andrieu

Elodie Barreau

Pierre Lascombes

Messaouda Adda

Jean Heuclin

Salwa Combes

Corto Centene-Bolognini

Claudine Augé

Henri Chavarot

Fatima Ardjem

Franck Gasverde

France David

Claude Champetier

Sylviane Baudois

Didier Brescon

Aïssatou N'Diaye

Florent Simonin

Marie-Christine Namartre

Pierre Sandrini

Louise Laffargue

Jean-François Despax

Amélie Faure

Michel Melliet

Camille Bonne Liste divers gauche

AUCH AVEC VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Camille Bonne Programme de Camille Bonne à Auch (AUCH AVEC VOUS) Engagement pour Auch La liste « Auch avec Vous » a obtenu 35,73% des suffrages, témoignant d'un large soutien pour son programme. Ce score reflète la volonté des citoyens de voir se poursuivre le travail engagé par Christian LAPRE-BENDE. L'objectif est d'offrir à Auch une impulsion supplémentaire pour un avenir dynamique et solidaire. Transition écologique Le projet inclut une accélération de la transition écologique avec des mobilités repensées et une production locale d'énergie décarbonée. Cela vise à préparer Auch aux défis climatiques tout en rendant la ville plus conviviale et attractive. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des Auscitains à travers des initiatives durables. Éducation et enfance Une attention particulière est portée sur l'éducation avec la création d'aires de jeux pour enfants et des repas bio dans les cantines. Les écoles seront végétalisées pour offrir un cadre de vie agréable aux élèves. Ces mesures visent à favoriser l'épanouissement des jeunes et à faire d'Auch une ville à hauteur d'enfant. Solidarité et inclusion Le programme prévoit des actions pour accompagner les familles monoparentales et lutter contre la précarité énergétique. Une éducation à l'égalité est également mise en avant pour prévenir les violences de genre. Ces initiatives visent à construire une ville solidaire et citoyenne, où chacun se sent inclus et soutenu.