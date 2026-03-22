Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auch

Le deuxième tour des élections municipales à Auch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Carrascosa
Thierry Carrascosa Liste divers droite
TOUS POUR AUCH!
  • Thierry Carrascosa
  • Isabelle Haramburu
  • Guy-Patrick Fontenaille
  • Nelly Bardaji
  • Patrick Muniesa
  • Marie-Christine Bisognani
  • Arnaud de Galard Terraube
  • Jennifer Etheve
  • Pierre Dufour
  • Sandra Dalet
  • Jean-Luc Albigès
  • Dominique Resclause
  • Michel Mahé
  • Josiane Zambenedetti
  • Thomas Lo Gerfo
  • Chantal Sabadie
  • Alain Brouqueyre
  • Laure Le Thierry d'Ennequin
  • Roland Sturmel
  • Isabelle Estrade
  • Anthony Jarlot
  • Pascale Decotte
  • David Obedia
  • Geneviève Touhé Leroy
  • Gabin Rinker
  • Corinne Guchen
  • Alain Peyrouzet
  • Roselyne Bacqué
  • Jean-François Cassaing
  • Séverine Gimeno
  • Pierre Mauroux
  • Nathalie Ruiz
  • Eric Milleret
  • Jacqueline Lach-Andreae
  • Jean-René Cazeneuve
  • Marie-Dominique Coulanges
  • Tonik Ghazaryan
Céline Valancourt
Céline Valancourt Liste divers gauche
LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES
  • Céline Valancourt
  • Césaire Coste
  • Annabelle Le Bouc
  • Pierre Mancini
  • Julieta Polya-Somogyi
  • Denis Resinkow-Gimenez
  • Martine Millan
  • Eric Valancourt
  • Vivianne Lacombe
  • Jean-Baptiste Portet Carpentier
  • Juliette Colin
  • Patrick Kopff
  • Christine Launay
  • Victor Barrere
  • Marie Pirot
  • Fabien Choley
  • Héloïse Mercier
  • Théaud Legrand
  • Flora Delaby
  • Benoit Couralet
  • Chantal Gutierrez
  • Philippe Vigne
  • Marine Croslard
  • Ernest Druon
  • Alice Ballarin
  • Hugues Ancellin
  • Frédérique Le Clouerec
  • Sébastien Lacoste
  • Bénédicte Castaing
  • Arthur Jullien
  • Céline Benoit
  • Théo Jacques
  • Marie-Claire Blandinières
  • Michel Blandinières
  • Patricia Resnikow
Michaël Aurora
Michaël Aurora Liste divers gauche
PRINTEMPS AUSCITAIN
  • Michaël Aurora
  • Bénédicte Mello
  • Franck Montaugé
  • Isabelle Avezac
  • Rui Oliveira-Santos
  • Marie-Hélène Claverie
  • Philippe Marcellin
  • Leïla Khabbal
  • Marc Pérez
  • Karine Clark
  • Christophe Arrieu
  • Fabienne Bonzom
  • Jacques Prénassi
  • Caroline Bédué
  • Gérard Andrieu
  • Elodie Barreau
  • Pierre Lascombes
  • Messaouda Adda
  • Jean Heuclin
  • Salwa Combes
  • Corto Centene-Bolognini
  • Claudine Augé
  • Henri Chavarot
  • Fatima Ardjem
  • Franck Gasverde
  • France David
  • Claude Champetier
  • Sylviane Baudois
  • Didier Brescon
  • Aïssatou N'Diaye
  • Florent Simonin
  • Marie-Christine Namartre
  • Pierre Sandrini
  • Louise Laffargue
  • Jean-François Despax
  • Amélie Faure
  • Michel Melliet
Camille Bonne
Camille Bonne Liste divers gauche
AUCH AVEC VOUS
  • Camille Bonne
  • Marie-Pierre Desbons
  • Eric Cadoré
  • Nadine Aurensan
  • Christophe Loizon
  • Florence Filhol
  • Frank Pinto de Oliveira
  • Charline Dumont
  • Jérôme Gorisse
  • Isabelle Castera
  • Aziz Dugast
  • Angela Audouy
  • Omar Bouyoucef
  • Christine Ethoin
  • Jean-Philippe Zanco
  • Sylvie Meunier
  • Paul Rancan
  • Fabienne Senac
  • Eric Lacombe
  • Aurélie Villain
  • Philippe Cibin
  • Claire Mazet-Fourteau
  • Benoït Coudert
  • Emilie Dangles Richard
  • Wilfried Quelin
  • Ingrid Laderriere
  • Laurent Anguillard
  • Lucie Thire
  • Adrien Vergez
  • Yamina Oufriche
  • Anthony Gaxis
  • Irène Benard
  • Gaëtan Levêque
  • Andrée Forestier
  • Christian Laprebende
  • Chantal Dejean-Dupèbe
  • Philippe Baron

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auch

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille BONNE
Camille BONNE (Ballotage) AUCH AVEC VOUS 		2 737 35,73%
Thierry CARRASCOSA
Thierry CARRASCOSA (Ballotage) TOUS POUR AUCH! 		2 405 31,39%
Michaël AURORA
Michaël AURORA (Ballotage) PRINTEMPS AUSCITAIN 		1 524 19,89%
Céline VALANCOURT
Céline VALANCOURT (Ballotage) LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES 		995 12,99%
Participation au scrutin Auch
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 7 957

Source : ministère de l’Intérieur

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