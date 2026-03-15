Résultat municipale 2026 à Auch (32000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auch, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille BONNE
Camille BONNE AUCH AVEC VOUS 		2 737 35,73%
Thierry CARRASCOSA
Thierry CARRASCOSA TOUS POUR AUCH! 		2 405 31,39%
Michaël AURORA
Michaël AURORA PRINTEMPS AUSCITAIN 		1 524 19,89%
Céline VALANCOURT
Céline VALANCOURT LES ALTERS SOLIDAIRES-ECOLOGISTES-RESPONSABLES 		995 12,99%
Participation au scrutin Auch
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 7 957

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gers ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gers. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Auch

En savoir plus sur Auch