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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Auch La composition démographique et le contexte socio-économique d'Auch façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,47% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (71,26%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 9912 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,60% et d'une population immigrée de 11,75% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Auch mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,57% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Auch Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Auch en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 16,04% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,57% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,71% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Auch comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 23,96% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,48% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Auch : le point sur l'abstention En 2020 à Auch, l'abstention avait culminé à 62,62 % lors du premier round (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays). C'étaient 5 300 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid commençait à toucher la population. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 24,60 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,92 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,34 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,34 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipales à Auch, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Il y a deux ans, Auch a choisi la droite Le scrutin des Européennes de 2024 à Auch avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (23,96%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 23,02% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Auch avaient ensuite propulsé aux avants-postes Pascal Levieux (Union de la gauche) avec 36,07% au premier tour, devant Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) avec 31,20%. Mais c'est néanmoins Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 68,52% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs d'Auch a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Auch s'était massivement ancrée à le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Auch se positionne comme une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Auch accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,45%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 25,59%. Lors de la finale de l'élection à Auch, les électeurs accordaient 67,43% pour Emmanuel Macron, contre 32,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Auch accordaient leurs suffrages à Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) avec 33,23% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pascal Levieux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,50% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Auch : une incidence sur le scrutin municipal Du côté de la fiscalité locale d'Auch, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 564 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 186 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 76,61 % en 2024 (contre près de 42,76 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un contexte national où la moyenne tourne autour de 40 %. Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 644 100 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 5,35727 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,39 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Auch Il y a 6 ans, qui avait gagné les municipales à Auch ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Christian Laprebende (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 2 828 suffrages (55,58%). Sur la seconde marche, Marie-Pierre Desbons (Divers) a engrangé 1 008 suffrages en sa faveur (19,81%). Christophe Loizon (Divers centre) était troisième, glanant 13,12% des bulletins. Cette victoire sans appel de Christian Laprebende a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Auch, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, la minorité devra déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.