Résultat de l'élection municipale 2026 à Auchel : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auchel

Tête de listeListe
Nicolas Carré
Nicolas Carré Liste divers centre
Auchel, Fière de ses racines, Forte de son avenir
  • Nicolas Carré
  • Véronique Diers
  • Samuel Bajeux
  • Martine Deramaux
  • Daniel Petit
  • Magalie Lenne
  • Jérémy de Faria
  • Bianca Rossignol
  • Jean-François Brunel
  • Laura Nowak
  • Gilles Leblanc
  • Ingrid Stievenard
  • Lars Ploeger
  • Julie Seguin
  • Matthieu Regniez
  • Mélanie Dauchy
  • Michel Pointu
  • Carine Renault
  • Jérome Deroo
  • Marion Sebert
  • Sylvain Delattre
  • Aurélie Leclercq Déruelle
  • Francis Patinier
  • Florence Hostalier
  • Alain Blanquin
  • Marie Rose Ducrocq
  • Pierre Dissaux
  • Martine Derlique
  • Richard Guette
  • Danielle Hochart
  • Eric Stachowiak
  • Bernadette Yvain
  • Christophe Chaussoy
  • Martine Grossemy
  • David Lambert
Thierry Pruvost
Thierry Pruvost Liste Divers
AGIR POUR TOUS DANS L'INTERET DE TOUS
  • Thierry Pruvost
  • Brigitte Gruson
  • Emilien Delforge
  • Aurélie Telliez
  • Jean-Michel Rose
  • Lydie Vandevelde
  • Joël Brunel
  • Sophie Vork
  • Patrick Cieslak
  • Nathalie Beugin
  • Nicolas Hoffmann
  • Sabrina Guerard
  • Benjamin Lambert
  • Ketty Rompais
  • Léo Janssens
  • Virginie Boningue
  • Dany Fachaux
  • Michèle Lecigne
  • Paul-Henri Lemoine
  • Lucie Faska
  • Mario Remy
  • Cyrielle-Anaïs Mignot
  • Jérémy Gamot
  • Amandine Robert
  • Cédric Faroux
  • Emma Brunel
  • Jonathan Vansteenkiste
  • Amandine Pecqueux
  • Ludovic Paniez
  • Marie-Joëlle Ringot
  • Nolan Lebarbier
  • Amélie Quenon
  • Frédéric Lary
Remi Pauwels
Remi Pauwels Liste du Rassemblement National
AUCHEL, UN NOUVEAU DEPART ENSEMBLE!
  • Remi Pauwels
  • Valérie Dellys
  • Auguste Evrard
  • Marina Dubray
  • Alexandre Catouillart
  • Anaïs Flament
  • Loïc Plouchart
  • Marie-Laure Destinee
  • Mickaël Petit
  • Andrée-Anne Rolin
  • David Pauwels
  • Séverine Helie
  • Cyril Massart
  • Fanny Bart
  • Joseph Rolin
  • Fabienne Huet
  • Christopher Damman
  • Sandrine Bouton
  • Pascal Sergent
  • Elodie Damman
  • Benjamin Malapel
  • Theresa Costeira Antunes
  • Eric Catouillart
  • Dorine Leroy
  • Francis Queva
  • Daphné Witkowski
  • David Masset
  • Stéphanie Leroy
  • Christophe Lambert
  • Jessica Danel
  • Serge Paul
  • Sylvie Doyelle
  • Bernard Colliez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philibert Berrier
Philibert Berrier (27 élus) Auchel avec vous et pour vous 		1 650 57,47%
  • Philibert Berrier
  • Marie-Pierre Holvoet
  • Michel Vivien
  • Véronique Clery
  • Vincent Berrier
  • Martine Derlique
  • Nicolas Carre
  • Brigitte Kubiak
  • Daniel Petit
  • Marie-Rose Ducrocq
  • Jean-François Brunel
  • Laure Blaszczyk
  • Lars Ploeger
  • Liliane Gorka
  • Jerome Deroo
  • Bianca Rossignol
  • Samuel Bajeux
  • Laura Nowak
  • Hervé Duquesne
  • Michèle Jacquet
  • Serge Boy
  • Veronique Diers
  • Michel Pointu
  • Helene Piwek
  • Maxime Barre
  • Jeannine Bourlard
  • Alain Blanquin
Bérangère Roger
Bérangère Roger (2 élus) Auchellois par choix 		431 15,01%
  • Bérangère Roger
  • Gabriel Boitel
Bruno Roux
Bruno Roux (2 élus) Auchel nouvelle ville 		403 14,03%
  • Bruno Roux
  • Marie-Geneviève Holvoet
Jeannot Evrard
Jeannot Evrard (2 élus) Auchel choisissez l'avenir 		387 13,47%
  • Jeannot Evrard
  • France Willery
Participation au scrutin Auchel
Taux de participation 39,28%
Taux d'abstention 60,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 955

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Jarrett
Richard Jarrett (26 élus) Auchel perspectives nouvelles 		2 330 51,18%
  • Richard Jarrett
  • Marie Pierre Holvoët
  • Philibert Berrier
  • Gladys Becquart
  • Michel Vivien
  • Laure Blaszczyk
  • Daniel Dufour
  • France Lebrecht
  • Jeannot Evrard
  • Maryvonne Bayart
  • Daniel Petit
  • Martine Derlique
  • Serge Boy
  • Dany Degardins
  • Richard Nowak
  • Marie-Rose Ducrocq
  • Philippe Dumoulin
  • Brigitte Kubiak
  • Alain Delaleau
  • Ingrid Stievenard
  • René Becourt
  • Véronique Clery
  • Guy Betourne
  • Vicky Dissous
  • Hervé Duquesne
  • Karine Renault
Bruno Roux
Bruno Roux (4 élus) Auchel bleu marine 		1 156 25,39%
  • Bruno Roux
  • Christelle Delville
  • André Thellier
  • Véronique Laurent
Christelle Fauchet
Christelle Fauchet (2 élus) Auchel:volontés et fierté 		601 13,20%
  • Christelle Fauchet
  • Jean-Michel Rose
Michèle Jacquet
Michèle Jacquet (1 élu) Auchel renouveau 		465 10,21%
  • Michèle Jacquet
Participation au scrutin Auchel
Taux de participation 58,80%
Taux d'abstention 41,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 4 665

Villes voisines d'Auchel

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