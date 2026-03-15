Résultat de l'élection municipale 2026 à Auchel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auchel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Auchel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auchel.
L'actu des élections municipales 2026 à Auchel
12:05 - Elections à Auchel : les horaires des 9 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs d'Auchel sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En 2020, le deuxième tour avait été reporté à cause de la crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Les 9 bureaux de vote de l'agglomération d'Auchel seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. La publication des résultats à Auchel commencera sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auchel
|Tête de listeListe
|
Nicolas Carré
Liste divers centre
Auchel, Fière de ses racines, Forte de son avenir
|
|
Thierry Pruvost
Liste Divers
AGIR POUR TOUS DANS L'INTERET DE TOUS
|
|
Remi Pauwels
Liste du Rassemblement National
AUCHEL, UN NOUVEAU DEPART ENSEMBLE!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philibert Berrier (27 élus) Auchel avec vous et pour vous
|1 650
|57,47%
|
|Bérangère Roger (2 élus) Auchellois par choix
|431
|15,01%
|
|Bruno Roux (2 élus) Auchel nouvelle ville
|403
|14,03%
|
|Jeannot Evrard (2 élus) Auchel choisissez l'avenir
|387
|13,47%
|
|Participation au scrutin
|Auchel
|Taux de participation
|39,28%
|Taux d'abstention
|60,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 955
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Jarrett (26 élus) Auchel perspectives nouvelles
|2 330
|51,18%
|
|Bruno Roux (4 élus) Auchel bleu marine
|1 156
|25,39%
|
|Christelle Fauchet (2 élus) Auchel:volontés et fierté
|601
|13,20%
|
|Michèle Jacquet (1 élu) Auchel renouveau
|465
|10,21%
|
|Participation au scrutin
|Auchel
|Taux de participation
|58,80%
|Taux d'abstention
|41,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|4 665
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