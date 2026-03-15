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19:21 - Auchel : municipales et dynamiques démographiques Dans la commune d'Auchel, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 23,26%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (44,41%) met en exergue l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 985 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,57%) et le nombre de résidences HLM (31,33% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Auchel mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,81% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Auchel ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Auchel en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 51,65% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 71,39% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 42,35% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste validait 61,18% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 60,72% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 63,50% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 68,35% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Auguste Evrard.

16:58 - Les électeurs d'Auchel vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette élection municipale 2026, l'envie d'aller voter à Auchel sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la participation atteignait 39,28 % lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine épidémie à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 63,21 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 40,38 % des électeurs (soit environ 3 014 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 51,94 %, bien au-delà des 36,76 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent former une commune en retrait des urnes.

15:59 - Auchel : retour sur les derniers scrutins en date Auguste Evrard (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Auchel en juin 2024 avec 63,50%. Bertrand Petit (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 16,23%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Auguste Evrard culminant à 68,35% des votes localement. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (60,72%). Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Auchel demeurait à l'époque un territoire bleu marine.

14:57 - Auchel : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Auchel s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Auchel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 51,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 16,69%. Lors de la finale de l'élection à Auchel, les électeurs accordaient 71,39% pour Marine Le Pen, contre 28,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Auchel accordaient leurs suffrages à Auguste Evrard (RN) avec 42,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Auguste Evrard virant de nouveau en tête avec 61,18% des voix.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Auchel Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Auchel, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 21,09 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 105 200 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 1,75224 million d'euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Auchel est passé à 54,24 % en 2024 (contre 31,98 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne nationale, avoisinant les 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Auchel s'est établi à 753 € en 2024, alors que ce montant se situait à 720 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Auchel À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Auchel, les résultats ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au soir du premier scrutin à l'époque, Philibert Berrier (Divers centre) a pris la première place en récoltant 57,47% des suffrages. Sur la seconde marche, Bérangère Roger (Divers) a recueilli 15,01% des voix. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Auchel, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.