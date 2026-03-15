Résultat municipale 2026 à Auchel (62260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auchel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auchel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auchel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas CARRÉ
Nicolas CARRÉ (27 élus) Auchel, Fière de ses racines, Forte de son avenir 		2 326 59,43%
  • Nicolas CARRÉ
  • Véronique DIERS
  • Samuel BAJEUX
  • Martine DERAMAUX
  • Daniel PETIT
  • Magalie LENNE
  • Jérémy DE FARIA
  • Bianca ROSSIGNOL
  • Jean-François BRUNEL
  • Laura NOWAK
  • Gilles LEBLANC
  • Ingrid STIEVENARD
  • Lars PLOEGER
  • Julie SEGUIN
  • Matthieu REGNIEZ
  • Mélanie DAUCHY
  • Michel POINTU
  • Carine RENAULT
  • Jérome DEROO
  • Marion SEBERT
  • Sylvain DELATTRE
  • Aurélie LECLERCQ DÉRUELLE
  • Francis PATINIER
  • Florence HOSTALIER
  • Alain BLANQUIN
  • Marie Rose DUCROCQ
  • Pierre DISSAUX
Remi PAUWELS
Remi PAUWELS (4 élus) AUCHEL, UN NOUVEAU DEPART ENSEMBLE! 		1 092 27,90%
  • Remi PAUWELS
  • Valérie DELLYS
  • Auguste EVRARD
  • Marina DUBRAY
Thierry PRUVOST
Thierry PRUVOST (2 élus) AGIR POUR TOUS DANS L'INTERET DE TOUS 		496 12,67%
  • Thierry PRUVOST
  • Brigitte GRUSON
Participation au scrutin Auchel
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 972

Source : ministère de l’Intérieur

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