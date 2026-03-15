En direct

19:19 - Élections municipales à Auchy-les-Mines : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Auchy-les-Mines, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 4 642 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 246 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (80,46%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 24,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 803 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,01%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Auchy-les-Mines manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Rassemblement national à Auchy-les-Mines : ce que disent les chiffres Le parti d'extrême droite ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors de l'élection municipale à Auchy-les-Mines en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 48,12% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 68,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 45,02% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 59,10% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 59,05% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 62,85% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Auchy-les-Mines ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Auchy-les-Mines, l'abstention concernait 48,73 % des électeurs (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors qu'à cause du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 28,32 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 52,90 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 40,35 %, loin des 57,02 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de cette municipale à Auchy-les-Mines, cet élément jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote d'Auchy-les-Mines nettement ancré au centre en 2024 Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Bruno Bilde (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 62,85% au premier tour, devant Alain Bavay (Union de la gauche) avec 18,96%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le scrutin des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Auchy-les-Mines avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (59,05%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 7,42% des suffrages. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune d'Auchy-les-Mines s'était clairement tournée vers le RN Globalement, le paysage électoral fait de Auchy-les-Mines une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Auchy-les-Mines privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (48,12%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 18,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,61% pour Marine Le Pen, contre 31,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Auchy-les-Mines soutenaient en priorité Bruno Bilde (RN) avec 45,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Bilde virant de nouveau en tête avec 59,10% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Auchy-les-Mines : une incidence sur les municipales Alors que les impôts locaux se sont accrus à Auchy-les-Mines entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,45 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 20 100 euros, bien en deçà des 494 990 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Auchy-les-Mines est passé à 49,44 % en 2024 (contre 20,68 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Auchy-les-Mines a atteint 706 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 462 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Auchy-les-Mines La lecture des résultats des municipales de 2020 à Auchy-les-Mines est riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean Michel Legrand (Divers gauche) a pris la première place avec 1 265 soutiens (67,97%). Sur la seconde marche, Marc Uberti (Divers gauche) a obtenu 596 bulletins valides (32,02%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Auchy-les-Mines, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche une épreuve titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.