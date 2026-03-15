Résultat municipale 2026 à Auchy-les-Mines (62138) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Auchy-les-Mines - Tour 1
- Election municipale 2026 à Auchy-les-Mines [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Auchy-les-Mines
- Auchy-les-Mines (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Auchy-les-Mines. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Auchy-les-Mines, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auchy-les-Mines [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Jean-Michel LEGRAND RASSEMBLEMENT ET TRANSPARENCE AVEC VOUS ET POUR VOUS
|1 142
|77,37%
|Deborat CHAUVIN UN SOUFFLE NOUVEAU POUR VOTRE VILLE
|334
|22,63%
|Participation au scrutin
|Auchy-les-Mines Partiels *
|Taux de participation
|53,95%
|Taux d'abstention
|46,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|8,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,18%
|Nombre de votants
|1 666
* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Auchy-les-Mines [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Auchy-les-Mines en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Auchy-les-Mines
19:19 - Élections municipales à Auchy-les-Mines : impact de la démographie et de l'économie locale
Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Auchy-les-Mines, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 4 642 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 246 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (80,46%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 24,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 803 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,01%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Auchy-les-Mines manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.
17:57 - Rassemblement national à Auchy-les-Mines : ce que disent les chiffres
Le parti d'extrême droite ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors de l'élection municipale à Auchy-les-Mines en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 48,12% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 68,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 45,02% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 59,10% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 59,05% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 62,85% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Auchy-les-Mines ?
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Auchy-les-Mines, l'abstention concernait 48,73 % des électeurs (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors qu'à cause du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 28,32 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 52,90 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 40,35 %, loin des 57,02 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de cette municipale à Auchy-les-Mines, cet élément jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.
15:59 - Le vote d'Auchy-les-Mines nettement ancré au centre en 2024
Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Bruno Bilde (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 62,85% au premier tour, devant Alain Bavay (Union de la gauche) avec 18,96%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le scrutin des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Auchy-les-Mines avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (59,05%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 7,42% des suffrages. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune d'Auchy-les-Mines s'était clairement tournée vers le RN
Globalement, le paysage électoral fait de Auchy-les-Mines une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Auchy-les-Mines privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (48,12%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 18,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,61% pour Marine Le Pen, contre 31,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Auchy-les-Mines soutenaient en priorité Bruno Bilde (RN) avec 45,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Bilde virant de nouveau en tête avec 59,10% des voix.
12:58 - Fiscalité en hausse à Auchy-les-Mines : une incidence sur les municipales
Alors que les impôts locaux se sont accrus à Auchy-les-Mines entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,45 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 20 100 euros, bien en deçà des 494 990 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Auchy-les-Mines est passé à 49,44 % en 2024 (contre 20,68 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Auchy-les-Mines a atteint 706 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 462 € relevés en 2020.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Auchy-les-Mines
La lecture des résultats des municipales de 2020 à Auchy-les-Mines est riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean Michel Legrand (Divers gauche) a pris la première place avec 1 265 soutiens (67,97%). Sur la seconde marche, Marc Uberti (Divers gauche) a obtenu 596 bulletins valides (32,02%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Auchy-les-Mines, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche une épreuve titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Auchy-les-Mines : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote d'Auchy-les-Mines sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les 3 782 électeurs d'Auchy-les-Mines sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Villes voisines d'Auchy-les-Mines
- Auchy-les-Mines (62138)
- Ecole primaire à Auchy-les-Mines
- Maternités à Auchy-les-Mines
- Crèches et garderies à Auchy-les-Mines
- Classement des collèges à Auchy-les-Mines
- Salaires à Auchy-les-Mines
- Impôts à Auchy-les-Mines
- Dette et budget d'Auchy-les-Mines
- Climat et historique météo d'Auchy-les-Mines
- Accidents à Auchy-les-Mines
- Délinquance à Auchy-les-Mines
- Inondations à Auchy-les-Mines
- Nombre de médecins à Auchy-les-Mines
- Pollution à Auchy-les-Mines
- Entreprises à Auchy-les-Mines
- Prix immobilier à Auchy-les-Mines