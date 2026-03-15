Résultat municipale 2026 à Auchy-les-Mines (62138) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Auchy-les-Mines. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Auchy-les-Mines, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auchy-les-Mines [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Michel LEGRAND
Jean-Michel LEGRAND RASSEMBLEMENT ET TRANSPARENCE AVEC VOUS ET POUR VOUS 		1 142 77,37%
Deborat CHAUVIN
Deborat CHAUVIN UN SOUFFLE NOUVEAU POUR VOTRE VILLE 		334 22,63%
Participation au scrutin Auchy-les-Mines Partiels *
Taux de participation 53,95%
Taux d'abstention 46,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 8,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,18%
Nombre de votants 1 666

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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