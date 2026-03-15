Résultat municipale 2026 à Audenge (33980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Audenge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Audenge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Audenge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie LE YONDRE
Nathalie LE YONDRE (24 élus) AUDENGE DYNAMIQUE ET HUMAINE 		2 646 53,84%
  • Nathalie LE YONDRE
  • Frédéric MAZERES
  • Michelle SIBILLE
  • François-Xavier DUBROUS
  • Marine ALLAIN
  • Jean CAUBET
  • Chrystel LETOURNEUR
  • Claude GARCIA
  • Pierrette PEBAYLE
  • Dominique LAFORGUE
  • Valérie BOUSQUET
  • Michel CHAVANEAU
  • Laeticia DESPERT
  • Robin MAGNIER
  • Noura ARAKÉ
  • Céris DUBOS
  • Amalia HUBER
  • Bruno MAREST
  • Isabelle CHAVANEAU
  • Jean-Pierre CHAMPARNAUD
  • Marie-Josephe REICHERT
  • Guy SEGUIN
  • Marilyne FEURSTEIN
  • Laurent COURGEON
Kevin BRUSTIS
Kevin BRUSTIS (4 élus) Audenge, Cap vers l'Avenir 		1 413 28,75%
  • Kevin BRUSTIS
  • Stéphanie DESCAT-POUËSSEL
  • Patrice MAHIEU
  • Héléna FAZLI
Fabrice BROCHOT
Fabrice BROCHOT (1 élu) AGIR POUR AUDENGE 		575 11,70%
  • Fabrice BROCHOT
Alexandre CARTIGNY
Alexandre CARTIGNY AUDENGE2026 - VOTEZ POUR VOUS 		281 5,72%
Participation au scrutin Audenge
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 5 013

Source : ministère de l’Intérieur

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