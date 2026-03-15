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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Audenge A mi-chemin des élections municipales, Audenge fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 550 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 717 entreprises, Audenge offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,16% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 185 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 3,49%, Audenge se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,47%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 177 € par an. À Audenge, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quelle influence du RN à Audenge aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Audenge il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 26,72% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 24,56% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 47,17% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,29% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 39,96% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 46,36% lors du vote définitif.

16:58 - Audenge classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'abstention des électeurs à Audenge sera l'un des tournants de cette élection municipale 2026. Aux municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 49,64 % à la fin du premier tour, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 3 378 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid avait découragé un grand nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 20,09 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,26 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,91 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 51,14 % des inscrits. Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Audenge comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne.

15:59 - Le vote d'Audenge nettement ancré à droite il y a deux ans Le contexte politique d'Audenge a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des dernières élections européennes, le podium à Audenge s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,29%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,10%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,55%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Audenge plébiscitaient ensuite Laurent Lamara (Rassemblement National) avec 39,96% au premier tour. C'est néanmoins Sophie Panonacle (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 53,64% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité d'Audenge apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Audenge votaient en priorité pour Marine Le Pen (26,72%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 26,65%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,40% pour Emmanuel Macron, contre 47,60% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Audenge soutenaient en priorité Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 28,21% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,83% des suffrages.

12:58 - Audenge : la fiscalité observée à l'approche des municipales Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Audenge, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,24 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 316 600 euros la même année. Un produit qui est loin des 2 706 010 € perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Audenge a évolué pour se fixer à environ 46,89 % en 2024 (contre 26,36 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Audenge a représenté environ 803 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 861 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Audenge Ensemble" majoritaire à Audenge À l'occasion des élections municipales de 2020 à Audenge, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous électoral, Nathalie Le Yondre (Divers) a fait la course en tête en obtenant 1 845 suffrages (56,50%). Sur la seconde marche, Philippe Pohl (Divers centre) a capté 43,49% des suffrages. Cette victoire écrasante de Nathalie Le Yondre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Audenge, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.