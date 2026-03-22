Résultat municipale 2026 à Audierne (29770) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Audierne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Audierne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Audierne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florent LARDIC (22 élus) Construire l'avenir
|1 253
|50,34%
|
|Didier GUILLON (7 élus) Passons à l'action !
|1 236
|49,66%
|
|Participation au scrutin
|Audierne
|Taux de participation
|74,91%
|Taux d'abstention
|25,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|2 556
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Audierne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier GUILLON (Ballotage) Passons à l'action !
|976
|41,76%
|Florent LARDIC (Ballotage) Construire l'avenir
|720
|30,81%
|Michel VAN PRAËT (Ballotage) S'unir pour Audierne-Esquibien
|356
|15,23%
|Eric BOSSER (Ballotage) Cap sur notre futur
|285
|12,20%
|Participation au scrutin
|Audierne
|Taux de participation
|70,79%
|Taux d'abstention
|29,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|2 416
Election municipale 2026 à Audierne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Audierne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Audierne.
L'actu des élections municipales 2026 à Audierne
18:37 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Audierne ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Audierne, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,87%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Audierne accordaient leurs suffrages à Liliana Tanguy (Ensemble !) avec 33,83% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Liliana Tanguy culminant à 42,69% des votes dans la localité. La situation politique d'Audierne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.
15:57 - Une majorité Divers gauche issue du résultat de la municipale de 2020 à Audierne
Dans la commune d'Audierne, les configurations politiques locales sont à ce jour encore déterminées par l'issue du dernier scrutin municipal. Dès le premier tour, Gurvan Kerloc'h (Divers gauche) a surclassé ses adversaires en obtenant 52,82% des suffrages. À ses trousses, Didier Guillon (Divers droite) a engrangé 944 voix (47,17%). Ce triomphe au premier tour de Gurvan Kerloc'h a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Audierne, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche un défi immense, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Audierne donne lieu à un duel
Comme le montrent les candidatures au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin se poursuit donc ce dimanche, avec Florent Lardic (LDVG) et sa liste "Construire L'avenir" et Didier Guillon, à la tête de "Passons À L'action !" (LDVD). Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Michel Van Praët (Divers gauche) n'est plus présent à ce second tour. Il convient de rappeler le retrait de Eric Bosser (Divers droite), qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un score initial suffisant. Pour faire leur choix, les électeurs de la ville seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote d'Audierne.
11:59 - Didier Guillon, Florent Lardic et Michel Van Praët forment le trio de tête à Audierne
Dimanche dernier à Audierne, le rendez-vous a vu 70,79 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Didier Guillon (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 41,76 % des voix. Dans son sillage, Florent Lardic (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 30,81 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Didier Guillon s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a concédé cependant 5 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Michel Van Praët, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Eric Bosser, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 12,20 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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