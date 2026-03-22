Résultat municipale 2026 à Audierne (29770) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Audierne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Audierne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Audierne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent LARDIC
Florent LARDIC (22 élus) Construire l'avenir 		1 253 50,34%
  • Florent LARDIC
  • Carine THOMAS
  • Thierry COUPELANT
  • Frédérique TAPON
  • Yves MIOSSEC
  • Malika REDAOUIA
  • Michel VAN PRAËT
  • Sandrine PAUL
  • Marc ARZEL
  • Sophie PREUNEL
  • Laurent FAURE
  • Linda RIOU
  • Georges CASTEL
  • Nadine JUDE
  • Paul LADMIRAULT
  • Armelle BRARD
  • Thierry CAPRON
  • Danièle PRIOL-THOMAS
  • Christian NEVEU
  • Adélie CASTEL
  • Jean-Yves MORVAN
  • Myriam CARIOU
Didier GUILLON
Didier GUILLON (7 élus) Passons à l'action ! 		1 236 49,66%
  • Didier GUILLON
  • Sophie COATMEUR
  • Albert PLOUHINEC
  • Régine SAVIN
  • Patrick LE VILLAIN
  • Corinne BRIANT
  • Jean-François MARZIN
Participation au scrutin Audierne
Taux de participation 74,91%
Taux d'abstention 25,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 2 556

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Audierne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier GUILLON
Didier GUILLON (Ballotage) Passons à l'action ! 		976 41,76%
Florent LARDIC
Florent LARDIC (Ballotage) Construire l'avenir 		720 30,81%
Michel VAN PRAËT
Michel VAN PRAËT (Ballotage) S'unir pour Audierne-Esquibien 		356 15,23%
Eric BOSSER
Eric BOSSER (Ballotage) Cap sur notre futur 		285 12,20%
Participation au scrutin Audierne
Taux de participation 70,79%
Taux d'abstention 29,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 2 416

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