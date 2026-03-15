Résultat de l'élection municipale 2026 à Audincourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Audincourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Audincourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Audincourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Audincourt
12:06 - Municipales à Audincourt : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote d'Audincourt. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 8 419 votants d'Audincourt sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Audincourt a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Audincourt
|Tête de listeListe
|
Antony Rué
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - Le camp des travailleurs
|
|
Martial Bourquin
Liste divers gauche
AIMER AUDINCOURT TOUJOURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial Bourquin (27 élus) Aimer audincourt
|1 442
|55,33%
|
|David Barbier (4 élus) 100 % audincourt
|674
|25,86%
|
|Christine Besançon (2 élus) "audincourt, des paroles aux actes"
|365
|14,00%
|
|Patrick Girard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|125
|4,79%
|Participation au scrutin
|Audincourt
|Taux de participation
|31,95%
|Taux d'abstention
|68,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 664
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial Bourquin (27 élus) Aimer audincourt
|2 468
|56,81%
|
|Christine Besancon (5 élus) Audincourt nouveau cap
|1 301
|29,94%
|
|Vincent Adami (1 élu) Audincourt a gauche et solidaire
|415
|9,55%
|
|Michel Treppo Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|160
|3,68%
|Participation au scrutin
|Audincourt
|Taux de participation
|51,08%
|Taux d'abstention
|48,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,65%
|Nombre de votants
|4 556
Villes voisines d'Audincourt
- Audincourt (25400)
- Ecole primaire à Audincourt
- Maternités à Audincourt
- Crèches et garderies à Audincourt
- Classement des collèges à Audincourt
- Salaires à Audincourt
- Impôts à Audincourt
- Dette et budget d'Audincourt
- Climat et historique météo d'Audincourt
- Accidents à Audincourt
- Délinquance à Audincourt
- Inondations à Audincourt
- Nombre de médecins à Audincourt
- Pollution à Audincourt
- Entreprises à Audincourt
- Prix immobilier à Audincourt