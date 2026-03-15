Résultat de l'élection municipale 2026 à Audincourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Audincourt

Tête de listeListe
Antony Rué
Antony Rué Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - Le camp des travailleurs
  • Antony Rué
  • Patricia Bouhelier
  • Didier Baverey
  • Patricia Gayangos-Martinez
  • Chakib El Haddad
  • Mélissa Gotni
  • René Boquestal
  • Patricia Devoille
  • Philippe Lance
  • Raquel Fico
  • Alain Claudon
  • Amélie Canepa
  • Mario de Azevedo Moreira
  • Stéphanie Bovée
  • Kamal Sebaie
  • Amal Jiji
  • Alexis Trias
  • Dalhila Msili
  • Eric Clausse
  • Elyse Beringer
  • Andres Lepore
  • Christine Auriac
  • Gilles Boucher
  • Lilia Ghiou
  • Medhi Ibrahim Jobard
  • Charlotte Maire
  • Romuald Doubey
  • Stéfania Cafarelli
  • Anisse Fouka
  • Rose-Mairy Turpin
  • Alassane N'Diaye
  • Mélanie El Majdoubi
  • Hassan Darib
Martial Bourquin
Martial Bourquin Liste divers gauche
AIMER AUDINCOURT TOUJOURS
  • Martial Bourquin
  • Mélanie Daf
  • Patrick Martin
  • Coralie Costantino
  • Jean-Luc Morin
  • Catherine Domon
  • Eric Peugeot
  • Jennifer Georges
  • Pascal Desjours
  • Aline Salmi-Aksin
  • Gregory Aquilano
  • Christine Métin
  • Alain Monnien
  • Stéphanie May
  • Kamal Rebaï
  • Catherine Ducret
  • Renaud Fouché
  • Françoise Racine
  • Pierre Menissier
  • Coline Monnien
  • Jean-François Frete
  • Esra Gul
  • Florent Zakrzewski
  • Nathalie Fuoco
  • Kevin Prevot
  • Jeanine Chabod
  • Jack Maillot
  • Ghislaine Girardin
  • Serge Bottarlini
  • Maryse Boillat
  • Gérard Coulon
  • Naïma Bouchelleghem
  • Mustapha Hayoun
  • Aurélie Aucourt
  • Jean-Claude Bouvrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial Bourquin
Martial Bourquin (27 élus) Aimer audincourt 		1 442 55,33%
  • Martial Bourquin
  • Mélanie Daf
  • Damien Charlet
  • Céline Durupthy
  • Mustapha Hayoun
  • Catherine Domon
  • Renaud Fouché
  • Zina Guemazi
  • Kamal Rebaï
  • Christine Métin
  • Alain Monnien
  • Isabelle Redler
  • Jean-Luc Morin
  • Aline Salmi-Aksin
  • Pierre Menissier
  • Jennifer Georges
  • Jack Maillot
  • Nathalie Fuoco
  • Romain Fliti
  • Coline Monnien
  • Pascal Desjours
  • Sandrine Sarron
  • Gérard Coulon
  • Catherine Ducret
  • Kevin Prevot
  • Maryse Boillat
  • Jean-Claude Bouvrot
David Barbier
David Barbier (4 élus) 100 % audincourt 		674 25,86%
  • David Barbier
  • Salima Inezarene
  • Christian Bertin
  • Valérie Chatelain
Christine Besançon
Christine Besançon (2 élus) "audincourt, des paroles aux actes" 		365 14,00%
  • Christine Besançon
  • Thierry Labe
Patrick Girard
Patrick Girard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		125 4,79%
Participation au scrutin Audincourt
Taux de participation 31,95%
Taux d'abstention 68,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 664

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial Bourquin
Martial Bourquin (27 élus) Aimer audincourt 		2 468 56,81%
  • Martial Bourquin
  • Marie-Claude Gallard
  • Damien Charlet
  • Christine Metin
  • Jacques Casoli
  • Noëlle Grimme
  • David Barbier
  • Salima Inezarene
  • Daniel Comte
  • Catherine Lutz
  • Renaud Fouché
  • Catherine Domon
  • Jack Maillot
  • Annette Paris
  • Kamal Rebaï
  • Claire Perronnet
  • Marc Achour
  • Céline Durupthy
  • Pierre Menissier
  • Zina Guemazi
  • Michel Lang
  • Claire Massaini
  • Mustapha Hayoun
  • Mélanie Daf
  • Kevin Prevot
  • Isabelle Munoz
  • Jean-Marie Martin
Christine Besancon
Christine Besancon (5 élus) Audincourt nouveau cap 		1 301 29,94%
  • Christine Besancon
  • Thierry Labe
  • Delphine Maenhout
  • Michel Demierre
  • Violette Robillard
Vincent Adami
Vincent Adami (1 élu) Audincourt a gauche et solidaire 		415 9,55%
  • Vincent Adami
Michel Treppo
Michel Treppo Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		160 3,68%
Participation au scrutin Audincourt
Taux de participation 51,08%
Taux d'abstention 48,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,65%
Nombre de votants 4 556

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