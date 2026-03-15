Résultat municipale 2026 à Audincourt (25400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Audincourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Audincourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Audincourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial BOURQUIN
Martial BOURQUIN (31 élus) AIMER AUDINCOURT TOUJOURS 		2 066 83,98%
  • Martial BOURQUIN
  • Mélanie DAF
  • Patrick MARTIN
  • Coralie COSTANTINO
  • Jean-Luc MORIN
  • Catherine DOMON
  • Eric PEUGEOT
  • Jennifer GEORGES
  • Pascal DESJOURS
  • Aline SALMI-AKSIN
  • Gregory AQUILANO
  • Christine MÉTIN
  • Alain MONNIEN
  • Stéphanie MAY
  • Kamal REBAÏ
  • Catherine DUCRET
  • Renaud FOUCHÉ
  • Françoise RACINE
  • Pierre MENISSIER
  • Coline MONNIEN
  • Jean-François FRETE
  • Esra GUL
  • Florent ZAKRZEWSKI
  • Nathalie FUOCO
  • Kevin PREVOT
  • Jeanine CHABOD
  • Jack MAILLOT
  • Ghislaine GIRARDIN
  • Serge BOTTARLINI
  • Maryse BOILLAT
  • Gérard COULON
Antony RUÉ
Antony RUÉ (2 élus) LUTTE OUVRIERE - Le camp des travailleurs 		394 16,02%
  • Antony RUÉ
  • Patricia BOUHELIER
Participation au scrutin Audincourt
Taux de participation 32,81%
Taux d'abstention 67,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,68%
Nombre de votants 2 779

Source : ministère de l’Intérieur

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