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19:21 - Analyse socio-économique d'Audincourt : perspectives électorales Quel impact aura la population d'Audincourt sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,64% et une densité de population de 1599 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (70,55%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 4849 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 19,22% et d'une population étrangère de 14,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Audincourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,23% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Audincourt : des élections marquées par le vote RN Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Audincourt il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,77% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,96% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 28,12% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 48,72% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,66% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,12% pour le RN. Il achèvera sa course avec 41,25% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Audincourt au crible Pour cette municipale, la désertion des bureaux de vote à Audincourt sera capitale dans la conclusion du scrutin. La fuite des électeurs atteignait 68,05 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus de la moyenne nationale, le Covid-19 ayant pesé sur l'événement. Notons que les élections municipales restent pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 32,06 % des citoyens en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 59,04 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 42,40 %, contre 63,81 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Audincourt comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Audincourt a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le paysage politique d'Audincourt a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un bastion de la gauche radicale, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Audincourt avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,66% des votes. Les élections des députés à Audincourt qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Magali Duvernois (Union de la gauche) en tête du peloton avec 45,88% au premier tour, devant Géraldine Grangier (Rassemblement National) avec 36,12%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Magali Duvernois culminant à 58,75% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune d'Audincourt s'était fortement tournée vers la gauche La physionomie politique de Audincourt révèle un territoire fortement orienté à gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Audincourt voyait en effet Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 33,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,77%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,04% pour Emmanuel Macron, contre 45,96% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Audincourt portaient leur choix sur Brigitte Cottier (Nupes) avec 31,38% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Frédéric Barbier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,28%.

12:58 - Martial BOURQUIN a-t-il augmenté les impôts locaux à Audincourt ? Du côté de la fiscalité locale d'Audincourt, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 856 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 731 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 38,74 % en 2024 (contre 20,66 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 284 500 euros en 2024, bien en deçà des 2 535 780 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,96 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Audincourt Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Audincourt ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Martial Bourquin (Union de la gauche) a fait la course en tête en recueillant 1 442 voix (55,33%). Derrière, David Barbier (Divers centre) a obtenu 674 votes (25,86%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Christine Besançon (Divers droite), rassemblant 365 bulletins (14,00%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Martial Bourquin a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Audincourt, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.