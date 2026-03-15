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19:19 - Élections municipales à Audruicq : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues d'Audruicq, les élections s'achèvent. Avec une population de 5 349 habitants répartis dans 2 414 logements, cette ville présente une densité de 370 hab/km². L'existence de 280 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,57%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 25,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,82%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 441 € par mois. En somme, à Audruicq, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Audruicq avant les municipales Le RN restait loin du match lors des élections locales à Audruicq en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 38,91% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 27,78% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 41,87% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 49,27% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 47,88% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,27% lors du vote définitif et la victoire de Marc de Fleurian.

16:58 - Audruicq : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour d'élection municipale 2026 à Audruicq, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 44,73 % lors du premier round, une abstention modeste. 2 197 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 23,47 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,71 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,52 % au premier tour, contre 48,49 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment a voté Audruicq lors de la dernière année électorale ? L'orientation des électeurs d'Audruicq a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,27%). Marc de Fleurian (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Audruicq après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 47,88%. Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 40,10%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marc de Fleurian culminant à 51,27% des voix dans la localité.

14:57 - Pour les municipales 2026, Audruicq est inclassable ou presque La synthèse des votes de 2022 dépeint Audruicq comme une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Audruicq choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 38,91% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 27,31%. Lors de la finale de l'élection à Audruicq, les électeurs accordaient 58,52% pour Marine Le Pen, contre 41,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Audruicq soutenaient en priorité Pierre-Henri Dumont (LR) avec 39,64% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre-Henri Dumont virant de nouveau en tête avec 58,13% des voix.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils baissé à Audruicq ? Du côté de la fiscalité d'Audruicq, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à environ 609 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 753 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à environ 45,33 % en 2024 (contre 23,07 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 56 500 euros de recettes en 2024, loin des quelque 1,38004 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 35,37 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Audruicq Dans la commune d'Audruicq, les équilibres politiques locaux sont aujourd'hui encore conditionnés par l'issue du dernier scrutin. Au soir du premier tour, Nicole Chevalier (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 52,56% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean Marie Louchez (Divers) a recueilli 47,43% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicole Chevalier a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Audruicq, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.