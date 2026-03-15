Résultat municipale 2026 à Audruicq (62370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Audruicq a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Audruicq, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Audruicq [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier PLANQUE
Olivier PLANQUE (25 élus) Fiers d'être Audruicquois 		1 954 65,90%
  • Olivier PLANQUE
  • Catherine BOURGOIS
  • Pierre COLIN
  • Nicole CHEVALIER
  • Laurent SOUPE
  • Laurence GARENAUX
  • Mario CAMUS
  • Virginie GARENEAUX
  • Thierry COOLEN
  • Caroline FONTAINE
  • Philippe DEWET
  • Sophie VARENNE
  • Quentin FASQUEL
  • Coralie BEUGNIES
  • Jérémy FORATIER
  • Nadine WULLENS
  • Dominique VERSCHEURE
  • Marie-Claude DOYER
  • Olivier FONTAINE
  • Emilie HERBERT
  • Nicolas LEGRAND
  • Anita VERSCHEURE
  • Oscar LEURS
  • Véronique DUVIVIER
  • Arnaud BRUDER
Laurent LEDOUX
Laurent LEDOUX (2 élus) Audruicq autrement 		569 19,19%
  • Laurent LEDOUX
  • Murielle LESPLULIER
Jean-Marie LOUCHEZ
Jean-Marie LOUCHEZ (2 élus) Audruicq avec vous 		442 14,91%
  • Jean-Marie LOUCHEZ
  • Bénédicte RYCKELYNCK
Participation au scrutin Audruicq
Taux de participation 73,74%
Taux d'abstention 26,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 2 996

Source : ministère de l’Intérieur

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