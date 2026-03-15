Résultat municipale 2026 à Audun-le-Tiche (57390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Audun-le-Tiche. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Audun-le-Tiche, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Audun-le-Tiche [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Bouzid DJEBAR
Bouzid DJEBAR Audun Demain 		456 53,08%
Ingrid JOLIAT
Ingrid JOLIAT AUDUN AUTREMENT, CONSTRUISONS LA SUITE 		204 23,75%
Karine MISERE
Karine MISERE RASSEMBLER AUDUN LE TICHE 		199 23,17%
Participation au scrutin Audun-le-Tiche Partiels *
Taux de participation 48,11%
Taux d'abstention 51,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 876

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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