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19:19 - Audun-le-Tiche : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Audun-le-Tiche comme dans toute la France. Avec ses 7 268 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 200 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 658 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 2 195 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,40%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 1 984 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Audun-le-Tiche participe à l'histoire de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Audun-le-Tiche aux municipales ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections locales à Audun-le-Tiche en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 22,99% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 41,35% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 20,27% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 37,00% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,39% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,97% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 43,98% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 36,14 % de participation L'affluence dans les isoloirs d'Audun-le-Tiche constituera ce soir une clé pour cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 36,14 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score en demi-teinte. 1 517 votants s'étaient alors manifestés alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un moment où les électeurs votent le plus souvent. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 64,20 % de participation dans la ville (contre 35,80 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 38,97 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 53,93 % au premier tour, contre 32,66 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée en déficit de participation par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment Audun-le-Tiche a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Audun-le-Tiche avaient favorisé Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avec 36,97% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 33,56%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Céline Leger (Union de la gauche), avec 56,02%. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (32,39%). Le paysage politique d'Audun-le-Tiche a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Audun-le-Tiche il y a 4 ans ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Audun-le-Tiche accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 27,73%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,32%. Lors de la finale de l'élection à Audun-le-Tiche, les électeurs accordaient 58,65% pour Emmanuel Macron, contre 41,35% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Audun-le-Tiche plébiscitaient Céline Leger (Nupes) avec 36,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,00%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Audun-le-Tiche comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Audun-le-Tiche : les impôts s'invitent dans la campagne À Audun-le-Tiche, en termes de fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 818 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 689 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 39,19 % en 2024 (contre 22,43 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 211 000 euros en 2024, contre quelque 1,02485 million d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,19 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Audun-le-Tiche Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Audun-le-Tiche ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Viviane Fattorelli (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 609 soutiens (41,48%). En deuxième position, Bouzid Djebar (Ecologiste) a rassemblé 514 suffrages en sa faveur (35,01%). Une large différence. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Viviane Fattorelli l'a finalement emporté avec 61,08% des votes, face à Bouzid Djebar s'adjugeant 637 votants (38,91%). Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, engrangeant 391 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit impérativement de glaner plus de suffrages dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.