Résultat municipale 2026 à Aulnay (17470) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulnay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aulnay, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulnay [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane CHEDOUTEAUD (12 élus) Unis pour Aulnay aujourd'hui et demain
|405
|50,94%
|
|Alain CHUTEAU (2 élus) AULNAY AGIR AVEC VOUS
|288
|36,23%
|
|Bertrand GIRAUD (1 élu) Vivre à Aulnay demain
|102
|12,83%
|
|Participation au scrutin
|Aulnay
|Taux de participation
|70,19%
|Taux d'abstention
|29,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,12%
|Nombre de votants
|810
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aulnay - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane CHEDOUTEAUD (Ballotage) Unis pour Aulnay aujourd'hui et demain
|392
|48,82%
|Alain CHUTEAU (Ballotage) AULNAY AGIR AVEC VOUS
|273
|34,00%
|Bertrand GIRAUD (Ballotage) Vivre à Aulnay demain
|138
|17,19%
|Participation au scrutin
|Aulnay
|Taux de participation
|71,66%
|Taux d'abstention
|28,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|827
Election municipale 2026 à Aulnay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aulnay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aulnay.
L'actu des élections municipales 2026 à Aulnay
18:36 - En 2024, Aulnay s'était tournée vers la droite
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,37%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Aulnay accordaient leurs suffrages à Stéphane Morin (Rassemblement National) avec 46,19% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphane Morin culminant à 55,43% des votes dans la commune.
15:57 - Le match des élections municipales à Aulnay n'avait pas eu de second tour en 2020
À l'occasion des municipales de 2020 à Aulnay, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Stéphane Chedouteaud a raflé la première place avec 306 bulletins (57,41%). Deuxième, Charles Bellaud a rassemblé 42,58% des votes. Cette victoire au premier tour a clôturé le match d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Aulnay, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les habitants d'Aulnay doivent choisir entre 3 listes
D'après la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la confrontation connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec la liste "Unis Pour Aulnay Aujourd'hui Et Demain" emmenée par Stéphane Chedouteaud (DIV), Alain Chuteau (DIV) et sa liste "Aulnay Agir Avec Vous" et Bertrand Giraud (DIV) et sa liste "Vivre À Aulnay Demain". L'horaire de fermeture du bureau de vote d'Aulnay a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Aulnay pour ce 2e tour des élections municipales ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Aulnay, le vote a vu 71,66 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Stéphane Chedouteaud qui a pris la tête en récoltant 48,82 % des bulletins valides. Dans son sillage, Alain Chuteau s'est classé deuxième avec 34,00 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Stéphane Chedouteaud a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 8 points. Du côté des autres candidats, avec 17,19 %, Bertrand Giraud a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Villes voisines d'Aulnay
- Aulnay (17470)
- Ecole primaire à Aulnay
- Maternités à Aulnay
- Crèches et garderies à Aulnay
- Classement des collèges à Aulnay
- Salaires à Aulnay
- Impôts à Aulnay
- Dette et budget d'Aulnay
- Climat et historique météo d'Aulnay
- Accidents à Aulnay
- Délinquance à Aulnay
- Inondations à Aulnay
- Nombre de médecins à Aulnay
- Pollution à Aulnay
- Entreprises à Aulnay
- Prix immobilier à Aulnay