Résultat municipale 2026 à Aulnay (17470) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulnay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aulnay, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulnay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CHEDOUTEAUD
Stéphane CHEDOUTEAUD (12 élus) Unis pour Aulnay aujourd'hui et demain 		405 50,94%
  • Stéphane CHEDOUTEAUD
  • Jeannine PASCHER
  • Patrice MADEUX
  • Gaelle DEMSKI
  • Patrick BERNARD
  • Magali HIDREAU
  • Thomas BIERRY
  • Marie-Christine HERBRICH
  • Antoine JOLY
  • Lucie AUVINET-GENDRE
  • Thierry PERROT
  • Delphine FOUQUET
Alain CHUTEAU
Alain CHUTEAU (2 élus) AULNAY AGIR AVEC VOUS 		288 36,23%
  • Alain CHUTEAU
  • Éliane SALMON
Bertrand GIRAUD
Bertrand GIRAUD (1 élu) Vivre à Aulnay demain 		102 12,83%
  • Bertrand GIRAUD
Participation au scrutin Aulnay
Taux de participation 70,19%
Taux d'abstention 29,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,12%
Nombre de votants 810

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Aulnay - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CHEDOUTEAUD
Stéphane CHEDOUTEAUD (Ballotage) Unis pour Aulnay aujourd'hui et demain 		392 48,82%
Alain CHUTEAU
Alain CHUTEAU (Ballotage) AULNAY AGIR AVEC VOUS 		273 34,00%
Bertrand GIRAUD
Bertrand GIRAUD (Ballotage) Vivre à Aulnay demain 		138 17,19%
Participation au scrutin Aulnay
Taux de participation 71,66%
Taux d'abstention 28,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 827

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