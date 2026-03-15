Résultat municipale 2026 à Aulnay-sur-Mauldre (78126) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aulnay-sur-Mauldre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aulnay-sur-Mauldre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aulnay-sur-Mauldre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LE PÊCHEUR
Philippe LE PÊCHEUR (12 élus) Imaginons Aulnay autrement 		422 60,72%
  • Philippe LE PÊCHEUR
  • Aysel INCE-CONTAY
  • Laurent PHILIPPE
  • Nathalie VASSAUX
  • Pierre BIVAS
  • Claire DOMINGUEZ
  • Aynkaran SRIKARAN
  • Virginie SAVOCA
  • Alexandre GUILLOT
  • Estelle ROMEO
  • Nicolas BOYER
  • Myriam PAVIE
Jean-Christophe CHARBIT
Jean-Christophe CHARBIT (3 élus) VIVRE ENSEMBLE A AULNAY 		273 39,28%
  • Jean-Christophe CHARBIT
  • Catherine CHANDOLAS
  • Yann-Fabrice FAUCILLE
Participation au scrutin Aulnay-sur-Mauldre
Taux de participation 83,67%
Taux d'abstention 16,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Nombre de votants 702

Source : ministère de l’Intérieur

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