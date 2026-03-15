Résultat municipale 2026 à Aulnay-sur-Mauldre (78126) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aulnay-sur-Mauldre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aulnay-sur-Mauldre, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aulnay-sur-Mauldre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LE PÊCHEUR (12 élus) Imaginons Aulnay autrement
|422
|60,72%
|
|Jean-Christophe CHARBIT (3 élus) VIVRE ENSEMBLE A AULNAY
|273
|39,28%
|
|Participation au scrutin
|Aulnay-sur-Mauldre
|Taux de participation
|83,67%
|Taux d'abstention
|16,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,14%
|Nombre de votants
|702
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Aulnay-sur-Mauldre [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Aulnay-sur-Mauldre en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Aulnay-sur-Mauldre
19:20 - Aulnay-sur-Mauldre et municipales : démographie, économie et choix électoraux
Les données démographiques et socio-économiques d'Aulnay-sur-Mauldre montrent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des municipales. Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,67%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 680 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,24%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,10%), témoignent d'une population instruite à Aulnay-sur-Mauldre, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.
17:57 - Quel poids pour le RN à Aulnay-sur-Mauldre aux derniers scrutins ?
Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Aulnay-sur-Mauldre en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,96% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,99% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 29,20% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 45,15% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 35,36% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,08% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,82% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Dieynaba Diop.
16:58 - Les électeurs d'Aulnay-sur-Mauldre vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En parallèle des élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats d'Aulnay-sur-Mauldre. Pour rappel, l'abstention se montait à 28,43 % lors du dernier scrutin local, un niveau très bas, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Historiquement, les élections municipales restent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se mobilisent particulièrement. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 17,64 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 40,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,86 %, contre 47,34 % en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Aulnay-sur-Mauldre comme une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.
15:59 - Aulnay-sur-Mauldre : retour sur les élections de 2024
Laurent Morin (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Aulnay-sur-Mauldre au printemps 2024 avec 38,08%. Dieynaba Diop (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 25,94%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Morin culminant à 52,82% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,36%). L'orientation des électeurs d'Aulnay-sur-Mauldre a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Aulnay-sur-Mauldre ?
La physionomie politique de Aulnay-sur-Mauldre laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Aulnay-sur-Mauldre accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,67%, devant Marine Le Pen avec 24,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,01% pour Emmanuel Macron, contre 42,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Aulnay-sur-Mauldre accordaient leurs suffrages à Laurent Morin (RN) avec 29,20% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,85% des suffrages.
12:58 - Le montant de la fiscalité locale est en hausse à Aulnay-sur-Mauldre
Avec la montée des prélèvements locaux à Aulnay-sur-Mauldre, le taux de la taxe d'habitation est passé à 6,92 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 7 340 €, marquant une forte baisse face aux 137 500 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Aulnay-sur-Mauldre s'est établi à 25,89 % en 2024 (contre 14,31 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Aulnay-sur-Mauldre a représenté environ 759 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 584 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Aulnay-sur-Mauldre ?
À Aulnay-sur-Mauldre, les résultats du scrutin municipal précédent ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Christophe Charbit a devancé tous ses adversaires en recueillant 259 voix (41,57%). À ses trousses, Pierre Bivas a capté 31,13% des bulletins valides. Un large retard. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Jean-Christophe Charbit l'a finalement emporté avec 355 suffrages (56,25%), face à Pierre Bivas rassemblant 43,74% des votants. L'écart de départ s'est confirmé et même accru, débouchant sur une victoire écrasante et irréfutable., engrangeant 96 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Aulnay-sur-Mauldre ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Aulnay-sur-Mauldre sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Aulnay-sur-Mauldre. N'oubliez pas que l'unique bureau de vote de la localité d'Aulnay-sur-Mauldre fermera ses portes à 20 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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