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19:20 - Aulnay-sur-Mauldre et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les données démographiques et socio-économiques d'Aulnay-sur-Mauldre montrent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des municipales. Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,67%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 680 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,24%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,10%), témoignent d'une population instruite à Aulnay-sur-Mauldre, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel poids pour le RN à Aulnay-sur-Mauldre aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Aulnay-sur-Mauldre en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,96% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,99% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 29,20% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 45,15% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 35,36% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,08% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,82% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Dieynaba Diop.

16:58 - Les électeurs d'Aulnay-sur-Mauldre vont-ils se mobiliser aux municipales ? En parallèle des élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats d'Aulnay-sur-Mauldre. Pour rappel, l'abstention se montait à 28,43 % lors du dernier scrutin local, un niveau très bas, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Historiquement, les élections municipales restent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se mobilisent particulièrement. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 17,64 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 40,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,86 %, contre 47,34 % en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Aulnay-sur-Mauldre comme une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Aulnay-sur-Mauldre : retour sur les élections de 2024 Laurent Morin (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Aulnay-sur-Mauldre au printemps 2024 avec 38,08%. Dieynaba Diop (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 25,94%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Morin culminant à 52,82% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,36%). L'orientation des électeurs d'Aulnay-sur-Mauldre a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Aulnay-sur-Mauldre ? La physionomie politique de Aulnay-sur-Mauldre laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Aulnay-sur-Mauldre accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,67%, devant Marine Le Pen avec 24,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,01% pour Emmanuel Macron, contre 42,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Aulnay-sur-Mauldre accordaient leurs suffrages à Laurent Morin (RN) avec 29,20% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,85% des suffrages.

12:58 - Le montant de la fiscalité locale est en hausse à Aulnay-sur-Mauldre Avec la montée des prélèvements locaux à Aulnay-sur-Mauldre, le taux de la taxe d'habitation est passé à 6,92 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 7 340 €, marquant une forte baisse face aux 137 500 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Aulnay-sur-Mauldre s'est établi à 25,89 % en 2024 (contre 14,31 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Aulnay-sur-Mauldre a représenté environ 759 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 584 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Aulnay-sur-Mauldre ? À Aulnay-sur-Mauldre, les résultats du scrutin municipal précédent ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Christophe Charbit a devancé tous ses adversaires en recueillant 259 voix (41,57%). À ses trousses, Pierre Bivas a capté 31,13% des bulletins valides. Un large retard. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Jean-Christophe Charbit l'a finalement emporté avec 355 suffrages (56,25%), face à Pierre Bivas rassemblant 43,74% des votants. L'écart de départ s'est confirmé et même accru, débouchant sur une victoire écrasante et irréfutable., engrangeant 96 voix supplémentaires entre les deux tours.