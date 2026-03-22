Résultat municipale 2026 à Aulon (31420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Aulon [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aulon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Bernard BRANGE (9 élus) AULON POUR VOUS, AULON AVEC VOUS
|133
|58,59%
|
|Christine JAUDON (2 élus) ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU D'AULON ET MENGUE
|94
|41,41%
|
|Participation au scrutin
|Aulon
|Taux de participation
|74,60%
|Taux d'abstention
|25,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Nombre de votants
|232
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aulon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Bernard BRANGE (Ballotage) AULON POUR VOUS, AULON AVEC VOUS
|113
|46,69%
|Christine JAUDON (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU D'AULON ET MENGUE
|79
|32,64%
|Jean-Claude DURROUX (Ballotage) BIEN VIVRE A AULON LISTE MENEE PAR JEAN-CLAUDE DURROUX
|50
|20,66%
|Participation au scrutin
|Aulon
|Taux de participation
|79,42%
|Taux d'abstention
|20,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|247
Election municipale 2026 à Aulon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aulon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aulon.
L'actu des élections municipales 2026 à Aulon
18:34 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Aulon ?
Le panorama politique d'Aulon a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme une terre de gauche social-démocrate. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Aulon avait en effet vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (29,14%), suivie par Jordan Bardella qui s'était arrogée 28,48% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Aulon avaient ensuite favorisé Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 41,71% au premier tour, devant Loïc Delchard (Rassemblement National) avec 36,36%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Joël Aviragnet culminant à 59,89% des votes localement.
15:57 - Résultats des élections de 2020 à Aulon : un scrutin sans liste particulier
En 2020, qui avait gagné les élections municipales à Aulon ? Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Christine Jaudon a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 143 voix (78,57%), devant Delphine Debenest qui a rassemblé 77,47% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors des municipales 2026 à Aulon, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très particulier. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dorénavant.
13:58 - Les électeurs d'Aulon doivent choisir entre 3 listes
Pour la suite de l'élection municipale à Aulon ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Georges Bernard Brange (DIV) et sa liste "Aulon Pour Vous, Aulon Avec Vous", la liste "Bien Vivre A Aulon Liste Menee Par Jean-Claude Durroux" emmenée par Jean-Claude Durroux (DIV) et Christine Jaudon (DIV) et sa liste "Ensemble Pour Le Renouveau D'aulon Et Mengue", selon les candidatures pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville d'Aulon permettra aux électeurs de se prononcer.
11:59 - Georges Bernard Brange, Christine Jaudon et Jean-Claude Durroux forment le trio de tête à Aulon
Georges Bernard Brange a remporté le premier volet des municipales à Aulon il y a une semaine, avec 46,69 % des votes. Dans son sillage, Christine Jaudon s'est classée deuxième avec 32,64 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Par ailleurs, avec 20,66 %, Jean-Claude Durroux pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Aulon, l'élection a vu 79,42 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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