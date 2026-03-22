Résultat municipale 2026 à Aulon (31420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aulon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aulon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Bernard BRANGE
Georges Bernard BRANGE (9 élus) AULON POUR VOUS, AULON AVEC VOUS 		133 58,59%
  • Georges Bernard BRANGE
  • Sandrine LOISEAU
  • Sébastien TAURIGNAN
  • Nancy LAMARCHE
  • Marc JAMET
  • Julie CREDARO
  • Benjamin SARRAUTE
  • Sandrine BOUISSET
  • Philippe MIQUEL
Christine JAUDON
Christine JAUDON (2 élus) ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU D'AULON ET MENGUE 		94 41,41%
  • Christine JAUDON
  • Philippe TRAVERT
Participation au scrutin Aulon
Taux de participation 74,60%
Taux d'abstention 25,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 232

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Aulon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Bernard BRANGE
Georges Bernard BRANGE (Ballotage) AULON POUR VOUS, AULON AVEC VOUS 		113 46,69%
Christine JAUDON
Christine JAUDON (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU D'AULON ET MENGUE 		79 32,64%
Jean-Claude DURROUX
Jean-Claude DURROUX (Ballotage) BIEN VIVRE A AULON LISTE MENEE PAR JEAN-CLAUDE DURROUX 		50 20,66%
Participation au scrutin Aulon
Taux de participation 79,42%
Taux d'abstention 20,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 247

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