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19:20 - Les défis socio-économiques d'Aumale et leurs implications électorales Dans les rues d'Aumale, les élections s'achèvent. Avec ses 1 985 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 192 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 321 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (67,71%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 38,05% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 27,00% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 196,11 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En résumé, Aumale incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le RN en posture de force à Aumale avant la municipale 2026 Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière municipale à Aumale en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 37,25% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,15% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 32,08% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 55,85% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 48,43% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,31% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,25% lors du vote final, actant la victoire pour Patrice Martin.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Aumale Dans le cadre de ces municipales à Aumale, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. L'abstention atteignait 65,84 % pour le premier tour des municipales de 2020, une abstention plutôt forte alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait du coronavirus. Notons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 28,02 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 51,36 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 40,54 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 53,64 %. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une ville assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote d'Aumale nettement ancré à droite il y a deux ans Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Aumale demeurait à l'époque une terre de droite mariniste, solidifiant encore un peu plus son positionnement. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Aumale avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,43%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 18,39% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Aumale avaient ensuite placé en tête Patrice Martin (Rassemblement National) avec 47,31% au premier tour, devant Stéphane Accard (Les Républicains) avec 26,40%. Le second round n'a pas changé grand chose, Patrice Martin culminant à 59,25% des voix dans la commune.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune d'Aumale s'était fortement tournée vers le Rassemblement national La physionomie politique de Aumale laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Aumale accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 37,25%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 33,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,15% pour Marine Le Pen, contre 47,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Aumale accordaient leurs suffrages à Patrice Martin (RN) avec 32,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,85% des suffrages.

12:58 - Les contribuables d'Aumale voteront-ils sur la fiscalité ? Du côté de la fiscalité d'Aumale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 937 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 697 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,49 % en 2024 (contre environ 19,13 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint environ 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 41 800 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 410 300 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 22,49 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Virginie Lucot Avril gagnante de la dernière municipale à Aumale À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Aumale, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Seule en lice, la liste menée par Virginie Lucot Avril a naturellement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Aumale, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux après cette élection sans véritable concurrence. Un début de réponse assez clair a déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).