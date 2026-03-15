Résultat municipale 2026 à Aumale (76390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aumale a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aumale, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aumale [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François SELLIER
François SELLIER (17 élus) Un nouveau souffle pour Aumale 		817 75,58%
  • François SELLIER
  • Valérie ROMAIN
  • Bruno ELIOT
  • Lydie DAGICOUR
  • Franck MORELLE
  • Anne DUPLESSIS
  • Jérôme DRUET
  • Emilie CADINOT
  • Christian FRANCOIS
  • Régine CLÉRÉ
  • Georges CRESTANI
  • Alexandra BOUÉ
  • Joël GOURDAIN
  • Anaïs MORELLE
  • Philippe FOUCARD
  • Séverine FLEURY
  • Emile GOSSET
Virginie LUCOT AVRIL
Virginie LUCOT AVRIL Avec vous pour Aumale 		264 24,42%
Participation au scrutin Aumale
Taux de participation 72,96%
Taux d'abstention 27,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 109

Source : ministère de l’Intérieur

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