Résultat municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien - Tour 2
- Election municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc DUCERF (26 élus) AGIR AVEC VOUS & POUR VOUS
|1 238
|55,39%
|
|Giovanni PILI (7 élus) FAIRE COMMUNE ENSEMBLE POUR UNE DEMARCHE CITOYENNE
|997
|44,61%
|
|Participation au scrutin
|Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
|Taux de participation
|56,08%
|Taux d'abstention
|43,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|2 297
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc DUCERF (Ballotage) AGIR AVEC VOUS & POUR VOUS
|982
|44,35%
|Giovanni PILI (Ballotage) FAIRE COMMUNE ENSEMBLE
|630
|28,46%
|Michel SCICLUNA (Ballotage) DEMARCHE CITOYENNE POUR AUNEAU BLEURY SAINT-SYMPHORIEN
|602
|27,19%
|Participation au scrutin
|Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
|Taux de participation
|55,51%
|Taux d'abstention
|44,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|2 273
Election municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
L'actu des élections municipales 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
18:37 - Auneau-Bleury-Saint-Symphorien classée à droite avant les municipales 2026
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Auneau-Bleury-Saint-Symphorien demeurait à l'époque une ville politiquement partagée. Lors des européennes, le résultat à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (42,14%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,42%) et Raphaël Glucksmann (9,98%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard avaient ensuite offert l'avantage à la nuance 'Ensemble !' (32,36%), devant la nuance Union de l'extrême droite (30,03%) à l'échelle des 2 circonscriptions associées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la Majorité présidentielle culminant à 54,79% des votes localement.
15:57 - Le bilan des dernières élections municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Luc Ducerf (Divers droite) a distancé ses rivaux avec 31,51% des suffrages. Deuxième, Stéphane Lemoine (Divers droite) a capté 507 bulletins valides (28,83%). Avec un écart aussi maigre, la fin du 2ème tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Luc Ducerf l'a finalement emporté avec 45,22% des bulletins, face à Stéphane Lemoine avec 645 électeurs (36,01%) et Catherine Aubijoux obtenant 18,76% des bulletins. En revanche, cette seconde manche a débouché sur un fort écart et une victoire très nette. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 256 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, cet équilibre pose les bases.
13:58 - Qui sont les candidats à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien pour la finale de l'élection municipale ?
D'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Giovanni Pili (LDVG) et Jean-Luc Ducerf sous l'étiquette LDVD sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. La tête de liste Michel Scicluna a de son côté jeté l'éponge, malgré un niveau suffisant au tour précédent. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 5 bureaux de vote de la ville d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien permettront aux 4 095 électeurs de prendre une décision.
11:59 - Un premier constat à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ont vu Jean-Luc Ducerf (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 44,35 % des voix. Derrière, Giovanni Pili (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 28,46 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Jean-Luc Ducerf a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 12,84 points. Pour compléter ce tableau, avec 27,19 %, Michel Scicluna (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, le vote a enregistré un taux d'abstention de 44,49 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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