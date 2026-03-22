Résultat municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc DUCERF
Jean-Luc DUCERF (26 élus) AGIR AVEC VOUS & POUR VOUS 		1 238 55,39%
  • Jean-Luc DUCERF
  • Sylvie ROLAND
  • Youssef AFOUADAS
  • Anaïs LEGRAND
  • David ROZET
  • Fabienne HARDY-HOUDAS
  • Dominique LETOUZE
  • Catherine PERRIN
  • Joël GEOFFROY
  • Gilberte BLUM
  • Alain LOUIS-JOSEPH
  • Amandine ROUGEOT
  • Rodolphe PERROQUIN
  • Gaëlle RAUMEL
  • Bertrand COMBEMOREL
  • Graziella DELALANDE
  • Jérémy GAUDIN
  • Christelle TOUSSAINT
  • Robert TROUILLET
  • Anne LETORT
  • Jean-Louis DEHAECK
  • Christine PERENNOU
  • Mathieu MEURGUE
  • Renée LEFEEZ
  • Frédéric ADAM
  • Aurélie LAFFITTE
Giovanni PILI
Giovanni PILI (7 élus) FAIRE COMMUNE ENSEMBLE POUR UNE DEMARCHE CITOYENNE 		997 44,61%
  • Giovanni PILI
  • Annabelle LE BAIL
  • William PANCIROLI
  • Céline CLARISSE
  • Frédéric BORDIER
  • Catherine BREGEARD-LEFFRAY
  • Steeve LOCHET
Participation au scrutin Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Taux de participation 56,08%
Taux d'abstention 43,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 2 297

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc DUCERF
Jean-Luc DUCERF (Ballotage) AGIR AVEC VOUS & POUR VOUS 		982 44,35%
Giovanni PILI
Giovanni PILI (Ballotage) FAIRE COMMUNE ENSEMBLE 		630 28,46%
Michel SCICLUNA
Michel SCICLUNA (Ballotage) DEMARCHE CITOYENNE POUR AUNEAU BLEURY SAINT-SYMPHORIEN 		602 27,19%
Participation au scrutin Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Taux de participation 55,51%
Taux d'abstention 44,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 2 273

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