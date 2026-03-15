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19:17 - Auneau-Bleury-Saint-Symphorien : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 354 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 379 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 534 foyers fiscaux. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,41% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 524 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,25%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 30 333 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 29,67% des bulletins exprimés lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,21% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,84% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le RN réunissait 32,74% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,14% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 30,03% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti) sur l'ensemble des circonscriptions d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Il clôturera le scrutin avec 12,06% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? En ce jour d'élections municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, la mobilisation sera observée de près. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 50,49 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, dans la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 49,51 %) alors que progressait le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 900 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,07 % de participation. La participation aux législatives, chiffrée pour sa part à 45,16 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 66,28 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 48,87 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Lors des dernières européennes, le résultat à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,14%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,42%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,98%). Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien donnaient la prime au courant 'Majorité présidentielle' (32,36%), devant la nuance Union de l'extrême droite (30,03%). Le second tour n'a fait que confirmer le premier, les macronistes culminant à 54,79% des voix localement.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? Concernant le scrutin législatif de 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Auneau-Bleury-Saint-Symphorien donnaient la prime aux macronistes (32,79%) devant les marinistes (24,84%). Le dénouement au second tour était favorable à Ensemble ! Majorité présidentielle, culminant à 57,26% des suffrages exprimés. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen devant avec 29,67% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,37%. Lors de la finale de l'élection à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, les électeurs accordaient 50,79% pour Emmanuel Macron, contre 49,21% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Auneau-Bleury-Saint-Symphorien une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, le montant de la pression fiscale est en hausse Du côté de la fiscalité locale d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 929 € en 2024 (dernière année connue) contre 795 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 41,07 % en 2024 (contre environ 20,92 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 81 530 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 791 110 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,67 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Luc Ducerf (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 31,51% des bulletins. En deuxième position, Stéphane Lemoine (Divers droite) a capté 28,83% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Catherine Aubijoux (Divers droite), réunissant 20,59% des électeurs. Le léger écart entre les deux premières listes semblait annoncer un second tour serré. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Luc Ducerf l'a finalement emporté avec 810 bulletins (45,22%), face à Stéphane Lemoine qui a obtenu 36,01% des électeurs et Catherine Aubijoux réunissant 336 votes (18,76%). La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité du transfert des voix des listes de droite éliminées, récupérant 256 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est confrontée au défi de récolter davantage de voix dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.