Résultat municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc DUCERF
Jean-Luc DUCERF AGIR AVEC VOUS & POUR VOUS 		982 44,35%
Giovanni PILI
Giovanni PILI FAIRE COMMUNE ENSEMBLE 		630 28,46%
Michel SCICLUNA
Michel SCICLUNA DEMARCHE CITOYENNE POUR AUNEAU BLEURY SAINT-SYMPHORIEN 		602 27,19%
Participation au scrutin Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Taux de participation 55,51%
Taux d'abstention 44,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 2 273

Source : ministère de l’Intérieur

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