Résultat municipale 2026 à Auneuil (60390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auneuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auneuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auneuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Johnny CARMINATI
Johnny CARMINATI (20 élus) TOUJOURS A VOS COTÉS POUR AUNEUIL 		973 71,86%
  • Johnny CARMINATI
  • Véronique DELACOUR
  • Jean-Marc ROZÉ
  • Armelle LE GALL
  • Cédric VAIN
  • Corinne DUTILLY
  • Christophe COUTARD
  • Alexandra MARINHO
  • Maxime MULLER
  • Corrine DELIGNIÈRES
  • Christophe PIGNY
  • Alexandra STEPHANE
  • Jérôme COYEN
  • Honorine SOREL
  • Didier OEUVRARD
  • Odile DEMARY
  • Stéphane MAILLARD
  • Linda WATTELIER
  • Bernard MARPAUD
  • Candy BEAUJOUR
Hans DEKKERS
Hans DEKKERS (3 élus) VIVRE À AUNEUIL 		381 28,14%
  • Hans DEKKERS
  • Samia DEBRIE
  • Arnaud DECOMBAT
Participation au scrutin Auneuil
Taux de participation 61,77%
Taux d'abstention 38,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 396

Source : ministère de l’Intérieur

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