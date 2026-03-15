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19:19 - Élections à Auneuil : l'impact des caractéristiques démographiques À Auneuil, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections municipales. Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,18%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1519 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,94%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,65%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Auneuil mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,48% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Auneuil aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Auneuil il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 40,99% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 60,78% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 38,71% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 57,59% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 54,61% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 57,64% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Ballard.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 68,24 % d'abstention En 2020, la participation à Auneuil avait atteint 31,76 % à la fin du premier round, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, représentant 667 votants alors que l'épidémie de Covid commençait à toucher le pays. S'agissant de désigner leur maire, les municipales demeurent pourtant historiquement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 76,10 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 52,49 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,03 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,83 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. En marge de ces élections municipales, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats d'Auneuil.

15:59 - Auneuil : retour sur les résultats électoraux de 2024 Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Auneuil avaient placé en tête Philippe Ballard (Rassemblement National) avec 57,64% au premier tour, devant Ludovic Castanié (Les Républicains) avec 20,16%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Auneuil s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (54,61%), devant Valérie Hayer (11,68%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,85%). .

14:57 - À Auneuil, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le RN L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Auneuil se positionne comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Auneuil plaçaient Marine Le Pen en tête avec 40,99% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 24,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,78% pour Marine Le Pen, contre 39,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Auneuil soutenaient en priorité Philippe Ballard (RN) avec 38,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,59% des suffrages.

12:58 - La pression fiscale à Auneuil : une dynamique en hausse au cours des dernières années Du côté de la fiscalité d'Auneuil, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 217 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 014 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 57,03 % en 2024 (contre 35,38 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 15 450 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 309 200 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 13,07 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Auneuil Les résultats des dernières élections municipales à Auneuil ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Auneuil au présent pour construire l'avenir' a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Auneuil, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette année se portera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. La publication des candidatures (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un élément de réponse très clair.