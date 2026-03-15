Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Auray sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auray.
L'actu des élections municipales 2026 à Auray
12:06 - Journée électorale à Auray : les horaires des 9 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les 10 056 votants d'Auray sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, en raison de la crise du covid, le deuxième tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé au mois de juin. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Auray. Pour voter, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote d'Auray. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Auray dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auray
|Tête de listeListe
|
Joseph Rochelle
Liste divers droite
AURAY CAP 2026
|
|
Françoise Nael
Liste divers centre
J'aime Auray
|
|
Claire Masson
Liste divers gauche
AURAY CITOYENNE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire Masson (24 élus) Auray ville citoyenne
|1 953
|42,61%
|
|Jean Dumoulin (5 élus) J'aime auray
|1 296
|28,27%
|
|Joseph Rochelle (2 élus) Unis pour auray
|771
|16,82%
|
|Benoît Guyot (2 élus) Auray ensemble
|563
|12,28%
|
|Participation au scrutin
|Auray
|Taux de participation
|47,72%
|Taux d'abstention
|52,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 673
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire Masson Auray ville citoyenne
|1 332
|33,06%
|Jean Dumoulin J'aime auray
|814
|20,20%
|Benoît Guyot Auray ensemble
|627
|15,56%
|Joseph Rochelle Notre energie pour auray
|488
|12,11%
|Jean-Michel Lassalle Auray à venir
|414
|10,27%
|Ronan Allain Auray, un nouvel horizon
|354
|8,78%
|Participation au scrutin
|Auray
|Taux de participation
|42,30%
|Taux d'abstention
|57,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 140
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Dumoulin (25 élus) Bien vivre a auray
|2 879
|52,49%
|
|Guy Roussel (8 élus) Responsables et solidaires un avenir durable pour auray
|2 605
|47,50%
|
|Participation au scrutin
|Auray
|Taux de participation
|63,92%
|Taux d'abstention
|36,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,37%
|Nombre de votants
|5 617
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Roussel Responsables et solidaires un avenir durable pour auray
|2 018
|39,02%
|Jean-Claude Dumoulin Bien vivre a auray
|1 733
|33,51%
|Ronan Allain Auray a venir
|851
|16,45%
|Roland Le Sauce Ensemble pour un avenir citoyen
|569
|11,00%
|Participation au scrutin
|Auray
|Taux de participation
|60,55%
|Taux d'abstention
|39,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|5 322
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