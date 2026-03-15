Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auray

Tête de listeListe
Joseph Rochelle
Joseph Rochelle Liste divers droite
AURAY CAP 2026
  • Joseph Rochelle
  • Stella Starnini
  • Laurent de Lamare
  • Magali Gallais
  • Laurent Seris
  • Nesrin Demir
  • Thierry Bocher
  • Marie Beguel
  • Romain Cerdan
  • Joëlle Bricard
  • Jean-François Bros
  • Valérie Rousseau
  • Philippe Allain
  • Caroline Gabillet
  • Merlin Bainvel
  • Nathalie Desrondaux
  • Laurent Joly
  • Marie-Christine Cuvelier
  • Olivier Cadoret
  • Marie-Claude Dutein
  • Nicolas Delafosse
  • Evelyne Bouquin
  • Dankan Lee Jouanguy
  • Josiane Tegama
  • Franck Richet
  • Catherine Le Berre
  • Alain Le Guennou
  • Aybüke Koca
  • Melvyn Honel
  • Ghislaine Bouilly
  • Said Lamouri
  • Jocelyne Larmangeat
  • Jimmy Bodic
  • Emmanuelle Le Piver
  • Andre Mabelly
Françoise Nael
Françoise Nael Liste divers centre
J'aime Auray
  • Françoise Nael
  • Marc Belz
  • Christelle Le Mignant
  • Bertrand Vergne
  • Guenola Quillay
  • Patrick Guerin
  • Aurélie Queijo
  • Jean-Yves Maheo
  • Isabelle Guibert-Faichaud
  • Jean-Charles Kerlau
  • Charlotte Le Corvaisier
  • Nathan Donias
  • Martine Josselin-Le Port
  • Charles Courtel
  • Elodie Jaubert
  • Laurent Mignon
  • Gaëlle Le Bras - Le Serrec
  • Yonel Madec
  • Elodie Barathon
  • Sylvain Le Parc
  • Laurence Plessis
  • Laurent Le Chapelain
  • Martine Marchand
  • Régis Gargasson
  • Stéphanie Gouegoux-Demassard
  • Thierry Le Bourn
  • Bénédicte Lebrun
  • Yusuf Yildiz
  • Emma Morin
  • Mathieu Samson
  • Véronique Daniel
  • Vincent Guhur
  • Camille Pavic
  • Pierre Bonnec
  • Marie Joëlle Mirschler
Claire Masson
Claire Masson Liste divers gauche
AURAY CITOYENNE ET SOLIDAIRE
  • Claire Masson
  • Julien Bastide
  • Sophie Lemoine
  • Benoit Le Rol
  • Laurence Bernard
  • Jonathan Le Guennec
  • Chantal Clar
  • Stéphane Renault
  • Adèle Menuet-Tissier
  • Loan Ferreira
  • Rozenn Roffé
  • Tristan Journel
  • Myriam Devingt
  • Patrick Martin
  • Morgane Schlumberger
  • Pierre Le Scouarnec
  • Nicole Henry
  • Benoit Varin
  • Gwennaig Verdier
  • Jean-Pierre Sauvageot
  • Laurence Drouet
  • Gurvan Nicol
  • Youena Baron
  • Denis Testault
  • Françoise Charpentier
  • Samuel Bellila
  • Emilie Le Guennec
  • Ivan Lecourt
  • Sylvie Gastineau - Le Coq
  • Boris Le Goff
  • Aurélie David
  • Michel Auzet
  • Claudine Fontana
  • Charles Thouny
  • Brigitte Brun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire Masson
Claire Masson (24 élus) Auray ville citoyenne 		1 953 42,61%
  • Claire Masson
  • Pierrick Kergosien
  • Marie Dubois
  • Jean-François Guillemet
  • Chantal Simon
  • Pierre Le Scouarnec
  • Marie Le Crom Jegaden
  • Julien Bastide
  • Adeline Ageneau
  • Tangi Cheval
  • Nathalie Guemy
  • Benoit Le Rol
  • Myriam Devingt
  • Stéphane Renault
  • Adeline Fernandez
  • Edouard Lasbley
  • Charlotte Normand
  • Jean-Pierre Sauvageot
  • Claire Parent Mer
  • Thomas Berrod
  • Aurore Harel
  • Gurvan Nicol
  • Françoise Fior
  • Jean-Baptiste Le Guennec
Jean Dumoulin
Jean Dumoulin (5 élus) J'aime auray 		1 296 28,27%
  • Jean Dumoulin
  • Isabelle Guibert-Faichaud
  • Patrick Geindre
  • Françoise Nael
  • Bertrand Vergne
Joseph Rochelle
Joseph Rochelle (2 élus) Unis pour auray 		771 16,82%
  • Joseph Rochelle
  • Marie-Paule Le Pevedic
Benoît Guyot
Benoît Guyot (2 élus) Auray ensemble 		563 12,28%
  • Benoît Guyot
  • Emmanuelle Hervio
Participation au scrutin Auray
Taux de participation 47,72%
Taux d'abstention 52,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 673

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire Masson
Claire Masson Auray ville citoyenne 		1 332 33,06%
Jean Dumoulin
Jean Dumoulin J'aime auray 		814 20,20%
Benoît Guyot
Benoît Guyot Auray ensemble 		627 15,56%
Joseph Rochelle
Joseph Rochelle Notre energie pour auray 		488 12,11%
Jean-Michel Lassalle
Jean-Michel Lassalle Auray à venir 		414 10,27%
Ronan Allain
Ronan Allain Auray, un nouvel horizon 		354 8,78%
Participation au scrutin Auray
Taux de participation 42,30%
Taux d'abstention 57,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 140

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Dumoulin
Jean-Claude Dumoulin (25 élus) Bien vivre a auray 		2 879 52,49%
  • Jean-Claude Dumoulin
  • Pierrette Le Bayon
  • Ronan Allain
  • Aurélie Queijo
  • Gérard Guillou
  • Françoise Nael
  • Jean-Yves Maheo
  • Valérie Rousseau
  • Joseph Rochelle
  • Mireille Joly
  • Azais Touati
  • Valérie Gelle
  • Maurice Le Champion
  • Claudie Castel
  • Patrick Gouegoux
  • Fabienne Hochet
  • Armel Evanno
  • Gaëlle Le Blavec
  • Jean-Claude Bouquet
  • Annie Renard
  • Jean-Michel Lassalle
  • Marie-Joëlle Mirschler
  • Benoit Guyot
  • Marina Le Rouzic
  • Laurent Le Chapelain
Guy Roussel
Guy Roussel (8 élus) Responsables et solidaires un avenir durable pour auray 		2 605 47,50%
  • Guy Roussel
  • Kaourintine Hulaud
  • Daniel Gentil
  • Marie-Noëlle Pommereuil
  • Roland Le Sauce
  • Christine Le Leuch
  • Jean-Pierre Rigoudy
  • Jacqueline Le Guidec
Participation au scrutin Auray
Taux de participation 63,92%
Taux d'abstention 36,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Nombre de votants 5 617

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Roussel
Guy Roussel Responsables et solidaires un avenir durable pour auray 		2 018 39,02%
Jean-Claude Dumoulin
Jean-Claude Dumoulin Bien vivre a auray 		1 733 33,51%
Ronan Allain
Ronan Allain Auray a venir 		851 16,45%
Roland Le Sauce
Roland Le Sauce Ensemble pour un avenir citoyen 		569 11,00%
Participation au scrutin Auray
Taux de participation 60,55%
Taux d'abstention 39,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 5 322

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