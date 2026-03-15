Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray : les infos en direct

Programme de Joseph Rochelle à Auray (AURAY CAP 2026)

Circulation et stationnement

Le programme prévoit la remise en place du plan de circulation dans le centre-ville pour améliorer la fluidité des déplacements. Un réaménagement des parkings sera également effectué afin de garantir un nombre de places suffisant pour les usagers. Ces mesures visent à faciliter la vie quotidienne des habitants et des visiteurs.

Cadre de vie et accessibilité

Des efforts seront faits pour améliorer les cheminements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) dans la ville. L'entretien des espaces verts, des trottoirs, des rues et des chemins de randonnée sera renforcé pour offrir un cadre de vie agréable. De plus, l'embellissement des entrées de la ville contribuera à une meilleure image d'Auray.

Sécurité publique

Le programme met l'accent sur l'augmentation des effectifs de la police municipale pour garantir la sécurité des citoyens. Un nombre accru de caméras de vidéoprotection sera installé pour surveiller les espaces publics. Ces mesures visent à renforcer la tranquillité et la sécurité au sein de la commune.

Solidarité et santé

La création d'un service municipal d'aide aux personnes permettra de recenser et de suivre les seniors et les personnes isolées. Une mutuelle intercommunale sera également mise en place pour soutenir la santé des habitants. Le programme prévoit un soutien actif aux associations locales pour renforcer le tissu social de la ville.