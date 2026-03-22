Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray : les résultats du 2e tour

Programme de Françoise Nael à Auray (J'aime Auray)

État des lieux d'Auray

La municipalité sortante a été critiquée pour sa gestion axée sur des priorités idéologiques, entraînant une hausse de l'insécurité et des incivilités. Les investissements jugés coûteux, comme la ferme communale et la cuisine centrale, n'ont pas profité à tous les citoyens, créant des inégalités. De plus, les finances de la ville sont dégradées, avec une augmentation des impôts et une dette croissante.

Propositions de gestion

La liste « J’aime Auray » propose une gestion pragmatique et responsable, centrée sur les besoins de tous les habitants. Parmi les engagements, il y a la garantie de sécurité dans les quartiers et la gestion rigoureuse de l'argent public sans augmenter les impôts. Des améliorations du plan de circulation et des infrastructures pour les piétons et cyclistes sont également envisagées.

Pôle intergénérationnel

Un projet ambitieux est proposé pour la création d'un pôle intergénérationnel, culturel et associatif à Auray. Ce nouvel espace vise à rassembler les cultures bretonnes et à servir de lieu de vie pour les habitants. Il inclura des activités pour les jeunes et des associations, renforçant ainsi le tissu social de la ville.

Mobilisation des citoyens

Le message clé de la campagne est l'importance de la participation citoyenne lors des élections. Chaque voix compte pour reprendre le contrôle de la ville et orienter son avenir. La mobilisation est essentielle pour faire entendre les besoins et les attentes des Alréens dans la gestion de leur commune.