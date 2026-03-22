Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auray [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Auray sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auray.
L'actu des élections municipales 2026 à Auray
11:48 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Auray dimanche dernier ?
Françoise Nael (Divers centre) a terminé en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Auray dimanche dernier, avec 42,41 % des voix. Claire Masson (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 41,37 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Joseph Rochelle, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Auray, le vote a enregistré un taux d'abstention de 38,86 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auray
Le deuxième tour des élections municipales à Auray a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Françoise Nael
Liste divers centre
J'aime Auray
|
|
Claire Masson
Liste divers gauche
AURAY CITOYENNE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auray
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise NAEL (Ballotage) J'aime Auray
|2 641
|42,41%
|Claire MASSON (Ballotage) AURAY CITOYENNE ET SOLIDAIRE
|2 576
|41,37%
|Joseph ROCHELLE (Ballotage) AURAY CAP 2026
|1 010
|16,22%
|Participation au scrutin
|Auray
|Taux de participation
|61,14%
|Taux d'abstention
|38,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|6 344
Source : ministère de l’Intérieur
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