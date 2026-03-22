Résultat de l'élection municipale 2026 à Auray : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auray

Le deuxième tour des élections municipales à Auray a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Françoise Nael
Françoise Nael Liste divers centre
J'aime Auray
  • Françoise Nael
  • Marc Belz
  • Christelle Le Mignant
  • Bertrand Vergne
  • Guenola Quillay
  • Patrick Guerin
  • Aurélie Queijo
  • Jean-Yves Maheo
  • Isabelle Guibert-Faichaud
  • Jean-Charles Kerlau
  • Charlotte Le Corvaisier
  • Nathan Donias
  • Martine Josselin-Le Port
  • Charles Courtel
  • Elodie Jaubert
  • Laurent Mignon
  • Gaëlle Le Bras - Le Serrec
  • Yonel Madec
  • Elodie Barathon
  • Sylvain Le Parc
  • Laurence Plessis
  • Laurent Le Chapelain
  • Martine Marchand
  • Régis Gargasson
  • Stéphanie Gouegoux-Demassard
  • Thierry Le Bourn
  • Bénédicte Lebrun
  • Yusuf Yildiz
  • Emma Morin
  • Mathieu Samson
  • Véronique Daniel
  • Vincent Guhur
  • Camille Pavic
  • Pierre Bonnec
  • Marie Joëlle Mirschler
Claire Masson
Claire Masson Liste divers gauche
AURAY CITOYENNE ET SOLIDAIRE
  • Claire Masson
  • Julien Bastide
  • Sophie Lemoine
  • Benoit Le Rol
  • Laurence Bernard
  • Jonathan Le Guennec
  • Chantal Clar
  • Stéphane Renault
  • Adèle Menuet-Tissier
  • Loan Ferreira
  • Rozenn Roffé
  • Tristan Journel
  • Myriam Devingt
  • Patrick Martin
  • Morgane Schlumberger
  • Pierre Le Scouarnec
  • Nicole Henry
  • Benoit Varin
  • Gwennaig Verdier
  • Jean-Pierre Sauvageot
  • Laurence Drouet
  • Gurvan Nicol
  • Youena Baron
  • Denis Testault
  • Françoise Charpentier
  • Samuel Bellila
  • Emilie Le Guennec
  • Ivan Lecourt
  • Sylvie Gastineau - Le Coq
  • Boris Le Goff
  • Aurélie David
  • Michel Auzet
  • Claudine Fontana
  • Charles Thouny
  • Brigitte Brun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auray

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise NAEL
Françoise NAEL (Ballotage) J'aime Auray 		2 641 42,41%
Claire MASSON
Claire MASSON (Ballotage) AURAY CITOYENNE ET SOLIDAIRE 		2 576 41,37%
Joseph ROCHELLE
Joseph ROCHELLE (Ballotage) AURAY CAP 2026 		1 010 16,22%
Participation au scrutin Auray
Taux de participation 61,14%
Taux d'abstention 38,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 6 344

Source : ministère de l’Intérieur

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