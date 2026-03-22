Résultat municipale 2026 à Aurec-sur-Loire (43110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aurec-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aurec-sur-Loire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aurec-sur-Loire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent ROUSSET (23 élus) CONTINUONS AUREC ENSEMBLE AVEC LAURENT ROUSSET
|1 486
|53,84%
|
|Yvon VALEYRE (6 élus) AUREC ET VOUS
|1 272
|46,09%
|
|Patrice PEYRARD AUREC NOTRE FORCE
|2
|0,07%
|Participation au scrutin
|Aurec-sur-Loire
|Taux de participation
|58,93%
|Taux d'abstention
|41,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Nombre de votants
|2 877
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aurec-sur-Loire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent ROUSSET (Ballotage) CONTINUONS AUREC ENSEMBLE AVEC LAURENT ROUSSET
|1 376
|48,45%
|Yvon VALEYRE (Ballotage) AUREC ET VOUS
|1 030
|36,27%
|Patrice PEYRARD (Ballotage) AUREC NOTRE FORCE
|434
|15,28%
|Participation au scrutin
|Aurec-sur-Loire
|Taux de participation
|59,89%
|Taux d'abstention
|40,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|2 924
Election municipale 2026 à Aurec-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aurec-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aurec-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Aurec-sur-Loire
18:39 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Aurec-sur-Loire
Le contexte politique d'Aurec-sur-Loire a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Aurec-sur-Loire avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,09%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 11,44% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants d'Aurec-sur-Loire plébiscitaient ensuite Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avec 40,22% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Laurent Wauquiez (Les Républicains) en tête avec 54,82%.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Aurec-sur-Loire
Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Aurec-sur-Loire peut être instructif. À l'occasion de la première consultation électorale, Claude Vial (Divers droite) a dominé les débats en recueillant 53,57% des voix. Juste derrière, Yvon Valeyre (Divers droite) a obtenu 46,42% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Aurec-sur-Loire, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de la municipale à Aurec-sur-Loire
Les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Yvon Valeyre, à la tête de "Aurec Et Vous" (LDVD), Patrice Peyrard sous l'étiquette LDVD ("Aurec Notre Force") et Laurent Rousset (LDVD) et sa liste "Continuons Aurec Ensemble Avec Laurent Rousset", comme le précise la liste des candidats au second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Pour remplir leur devoir civique, les 4 882 inscrits de la commune pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote d'Aurec-sur-Loire.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Aurec-sur-Loire ?
Il y a une semaine à Aurec-sur-Loire, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 59,89 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Laurent Rousset (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en récoltant 48,45 % des suffrages exprimés. Derrière, Yvon Valeyre (Divers droite) s'est classé deuxième avec 36,27 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrice Peyrard (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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