Résultat municipale 2026 à Aurec-sur-Loire (43110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aurec-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aurec-sur-Loire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aurec-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent ROUSSET
Laurent ROUSSET (23 élus) CONTINUONS AUREC ENSEMBLE AVEC LAURENT ROUSSET 		1 486 53,84%
  • Laurent ROUSSET
  • Pauline GRANGER
  • Sébastien ARNAUD
  • Joëlle GOMEZ
  • Sylvain BONNET
  • Coralie CHAPUIS
  • Philippe MOUNIER
  • Pascale GUILLET-FORISSIER
  • Bernard BOURGIE
  • Valérie POUYET
  • Clotaire DOMGA KEMGNI
  • Virginie BARLET
  • Claude VIAL
  • Élisabeth MOULIN
  • Pascal HAURY
  • Florence TEYSSIER
  • Thierry LEPROUST
  • Morgane MOUNIER
  • Alain BÉAL
  • Stéphanie CUSSONNET
  • Tanguy NAIME
  • Céline VIALLON
  • Michel BEAL
Yvon VALEYRE
Yvon VALEYRE (6 élus) AUREC ET VOUS 		1 272 46,09%
  • Yvon VALEYRE
  • Sandrine ARCIS
  • Gérard COURBON
  • Sophie NAVARRO
  • Tahar KERFA
  • Laurie BONNEVIALLE
Patrice PEYRARD
Patrice PEYRARD AUREC NOTRE FORCE 		2 0,07%
Participation au scrutin Aurec-sur-Loire
Taux de participation 58,93%
Taux d'abstention 41,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 2 877

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Aurec-sur-Loire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent ROUSSET
Laurent ROUSSET (Ballotage) CONTINUONS AUREC ENSEMBLE AVEC LAURENT ROUSSET 		1 376 48,45%
Yvon VALEYRE
Yvon VALEYRE (Ballotage) AUREC ET VOUS 		1 030 36,27%
Patrice PEYRARD
Patrice PEYRARD (Ballotage) AUREC NOTRE FORCE 		434 15,28%
Participation au scrutin Aurec-sur-Loire
Taux de participation 59,89%
Taux d'abstention 40,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 2 924

Villes voisines d'Aurec-sur-Loire

En savoir plus sur Aurec-sur-Loire