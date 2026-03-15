Résultat municipale 2026 à Aurec-sur-Loire (43110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aurec-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aurec-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aurec-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent ROUSSET
Laurent ROUSSET CONTINUONS AUREC ENSEMBLE AVEC LAURENT ROUSSET 		1 374 48,38%
Yvon VALEYRE
Yvon VALEYRE AUREC ET VOUS 		1 027 36,16%
Patrice PEYRARD
Patrice PEYRARD AUREC NOTRE FORCE 		439 15,46%
Participation au scrutin Aurec-sur-Loire
Taux de participation 59,89%
Taux d'abstention 40,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 2 924

Source : ministère de l’Intérieur

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