En direct

19:18 - Analyse socio-économique d'Aurec-sur-Loire : perspectives électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Aurec-sur-Loire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,72% et une densité de population de 273 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 361 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3404 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,72%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Aurec-sur-Loire mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,39% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Aurec-sur-Loire ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Aurec-sur-Loire en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,96% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 21,21% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Aurec-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,09% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,22% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 45,18% lors du vote définitif.

16:58 - À Aurec-sur-Loire, la participation s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020, la participation à Aurec-sur-Loire avait plafonné à 49,78 % lors du premier tour, un score dans la norme. C'étaient 2 225 votants qui étaient allés voter alors que le pays était touché par le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 78,44 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 50,19 % (47,51 % en France), avant de bondir à 71,33 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 56,76 % des électeurs. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une zone soucieuse de voter par rapport au reste de la France. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Aurec-sur-Loire sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Aurec-sur-Loire ? Le paysage politique d'Aurec-sur-Loire a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes de juin 2024 à Aurec-sur-Loire avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,09%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,44% des votes. Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Aurec-sur-Loire après la dissolution avec 40,22%. Laurent Wauquiez (Les Républicains) était à la deuxième place avec 31,49%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Laurent Wauquiez (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 54,82%.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Aurec-sur-Loire était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Aurec-sur-Loire accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,96%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,88%. Lors de la finale de l'élection à Aurec-sur-Loire, les électeurs accordaient 53,62% pour Marine Le Pen, contre 46,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Aurec-sur-Loire portaient leur choix sur Isabelle Valentin (LR) avec 37,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,73%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Aurec-sur-Loire s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La pression fiscale à Aurec-sur-Loire : une dynamique en hausse au cours des dernières années Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Aurec-sur-Loire, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,00 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 69 370 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 801 600 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Aurec-sur-Loire atteint désormais 43,40 % en 2024 (contre 21,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Aurec-sur-Loire s'est établi à environ 828 euros en 2024 contre 605 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Aurec-sur-Loire Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Aurec-sur-Loire ? Dès le dimanche du premier tour, Claude Vial (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 53,57% des soutiens. Derrière, Yvon Valeyre (Divers droite) a recueilli 986 voix (46,42%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Aurec-sur-Loire, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.