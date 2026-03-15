Résultat municipale 2026 à Aurec-sur-Loire (43110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aurec-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aurec-sur-Loire, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aurec-sur-Loire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent ROUSSET CONTINUONS AUREC ENSEMBLE AVEC LAURENT ROUSSET
|1 374
|48,38%
|Yvon VALEYRE AUREC ET VOUS
|1 027
|36,16%
|Patrice PEYRARD AUREC NOTRE FORCE
|439
|15,46%
|Participation au scrutin
|Aurec-sur-Loire
|Taux de participation
|59,89%
|Taux d'abstention
|40,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|2 924
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Aurec-sur-Loire [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Aurec-sur-Loire en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Aurec-sur-Loire
19:18 - Analyse socio-économique d'Aurec-sur-Loire : perspectives électorales
La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Aurec-sur-Loire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,72% et une densité de population de 273 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 361 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3404 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,72%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Aurec-sur-Loire mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,39% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Aurec-sur-Loire ?
Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Aurec-sur-Loire en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,96% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 21,21% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Aurec-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,09% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,22% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 45,18% lors du vote définitif.
16:58 - À Aurec-sur-Loire, la participation s'annonce forte aux municipales
Aux municipales de 2020, la participation à Aurec-sur-Loire avait plafonné à 49,78 % lors du premier tour, un score dans la norme. C'étaient 2 225 votants qui étaient allés voter alors que le pays était touché par le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 78,44 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 50,19 % (47,51 % en France), avant de bondir à 71,33 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 56,76 % des électeurs. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une zone soucieuse de voter par rapport au reste de la France. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Aurec-sur-Loire sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.
15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Aurec-sur-Loire ?
Le paysage politique d'Aurec-sur-Loire a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes de juin 2024 à Aurec-sur-Loire avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,09%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,44% des votes. Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Aurec-sur-Loire après la dissolution avec 40,22%. Laurent Wauquiez (Les Républicains) était à la deuxième place avec 31,49%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Laurent Wauquiez (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 54,82%.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Aurec-sur-Loire était complexe à positionner sur l'échiquier politique
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Aurec-sur-Loire accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,96%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,88%. Lors de la finale de l'élection à Aurec-sur-Loire, les électeurs accordaient 53,62% pour Marine Le Pen, contre 46,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Aurec-sur-Loire portaient leur choix sur Isabelle Valentin (LR) avec 37,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,73%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Aurec-sur-Loire s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - La pression fiscale à Aurec-sur-Loire : une dynamique en hausse au cours des dernières années
Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Aurec-sur-Loire, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,00 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 69 370 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 801 600 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Aurec-sur-Loire atteint désormais 43,40 % en 2024 (contre 21,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Aurec-sur-Loire s'est établi à environ 828 euros en 2024 contre 605 euros en début de mandat.
11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Aurec-sur-Loire
Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Aurec-sur-Loire ? Dès le dimanche du premier tour, Claude Vial (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 53,57% des soutiens. Derrière, Yvon Valeyre (Divers droite) a recueilli 986 voix (46,42%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Aurec-sur-Loire, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Aurec-sur-Loire
En 2026, les citoyens d'Aurec-sur-Loire sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Aurec-sur-Loire. Il est important de souligner que les 4 bureaux de vote de l'agglomération d'Aurec-sur-Loire fermeront à 18 h pour le dépouillement. Les résultats à Aurec-sur-Loire seront disponibles sur cette page à partir de 20 h.
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