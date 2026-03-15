Résultat municipale 2026 à Aureilhan (65800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aureilhan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aureilhan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aureilhan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel ALONSO
Emmanuel ALONSO (23 élus) AUREILHAN, AGIR AVEC VOUS 		1 636 57,16%
  • Emmanuel ALONSO
  • Isabelle CHEDEVILLE
  • Jean-Jacques PEYRAS
  • Anna MÉCA
  • Olivier ESCOT-SEP
  • Suzan DEWAN
  • Albert LASBATS
  • Dominique RAVIER
  • Georges GIROD
  • Séverine BÉARD
  • Patrick DANTHEZ
  • Sonia BELLECOUR
  • Sébastien DAVID
  • Brigitte BAGES
  • Daniel RIVIÈRE
  • Annie GUITTARD
  • Abderrahim ZEROUALI
  • Hélène AGUILLON
  • Guilhem FRIC
  • Valérie AROLD
  • Joris MOSCHET
  • Camille BEYRIA
  • Daniel LARREGOLA
Virginie FAVERON
Virginie FAVERON (6 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A AUREILHAN 		1 226 42,84%
  • Virginie FAVERON
  • Jean-Paul TEIXEIRA
  • Ericka CASTAGNET
  • Michel PINHO-DOMENC
  • Claire COLIN
  • Salah GHAZI
Participation au scrutin Aureilhan
Taux de participation 53,05%
Taux d'abstention 46,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 3 107

Source : ministère de l’Intérieur

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