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19:19 - Dynamique électorale à Aureilhan : une analyse socio-démographique En marge des élections municipales, Aureilhan émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 033 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 401 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 927 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,59%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 302 résidents étrangers, Aureilhan se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,76%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 344 €/an. En conclusion, à Aureilhan, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Aureilhan ? Le RN n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Aureilhan en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,67% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,53% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 20,74% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Aureilhan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,04% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,89% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,43% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Sylvie Ferrer.

16:58 - Aux dernières municipales, 65,51 % d'abstention à Aureilhan Au soir de cette municipale, le degré de la participation jouera sur les résultats d'Aureilhan. Pour rappel, la participation s'élevait à 34,49 % lors des municipales de 2020 (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale), de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 75,65 % de participation dans la ville (contre 24,35 % d'abstention). La mobilisation atteignait de son côté 53,83 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,33 %, contre seulement 49,86 % en 2022. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Aureilhan comme une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Aureilhan La physionomie politique d'Aureilhan a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes 2024 à Aureilhan avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,04%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 16,97% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Aureilhan soutenaient en priorité Marie-Christine Sorin (Rassemblement National) avec 38,89% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-Christine Sorin culminant à 50,43% des votes localement.

14:57 - Aureilhan : des résultats éminemment significatifs lors des élections en 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Aureilhan plaçaient Marine Le Pen en tête avec 25,67% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,47% pour Emmanuel Macron, contre 48,53% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Aureilhan accordaient leurs suffrages à Sylvie Ferrer (Nupes) avec 24,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,73% des suffrages. Cette physionomie politique de Aureilhan révèle une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Aureilhan En matière d'impôts locaux à Aureilhan, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 858 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 630 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 44,55 % en 2024 (contre 18,42 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 51 400 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 509 520 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 13,46 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Aureilhan Les résultats des municipales il y a 6 ans à Aureilhan ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Yannick Boubée (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 76,13% des soutiens. Juste derrière, André Boyrie (Divers droite) a engrangé 457 suffrages en sa faveur (23,86%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Aureilhan, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.