Résultat municipale 2026 à Aureille (13930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aureille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aureille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aureille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ESCOFFIER
Lionel ESCOFFIER (17 élus) AUREILLE 2026, POURSUIVONS LE TRAVAIL ENSEMBLE 		721 79,41%
  • Lionel ESCOFFIER
  • Stéphanie JOSEPH
  • Jean-Michel PERTUIT
  • Isabelle PELISSIER
  • Marc NEGRON
  • Cindy NOVELLI
  • Didier CARPI
  • Élodie CALVIERE
  • Benjamin BARRAS
  • Émilie RACAMIER
  • Jerome PEAN
  • Marie-France BEAUTEMPS
  • Philippe ARGUEDAS
  • Anne-Solène DELORD
  • Thomas WALTER
  • Cecilia REVEL
  • Adrien VALERO
Corinne SANCHEZ
Corinne SANCHEZ (2 élus) Aujourd'hui et demain 		187 20,59%
  • Corinne SANCHEZ
  • Gilles AUTEROCHE
Participation au scrutin Aureille
Taux de participation 67,48%
Taux d'abstention 32,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 940

Source : ministère de l’Intérieur

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