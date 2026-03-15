En direct

19:16 - Analyse socio-économique d'Aureille : perspectives électorales Dans les rues d'Aureille, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 835 logements pour 1 537 habitants, la densité de la ville est de 71 hab par km². Ses 128 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 475 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,24% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 36,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 788,30 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Aureille incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Aureille Le RN était absent pour la dernière municipale à Aureille en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 31,95% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,55% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 29,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste obtenait 59,00% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,58% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 52,94% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 67,68% lors du vote définitif et la victoire de Romain Baubry.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Aureille Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Aureille avait été marqué par une abstention de 38,27 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 61,73 %) alors que l'épidémie de coronavirus se propageait dans le pays. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 18,08 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,41 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,84 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,74 %. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En parallèle des municipales, cette donnée pèsera quoi qu'il en soit fatalement sur les résultats d'Aureille.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Aureille Lors des européennes, le résultat à Aureille s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (45,58%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,43%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,07%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Aureille accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (Rassemblement National) avec 52,94% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Romain Baubry culminant à 67,68% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité d'Aureille s'était clairement ancrée à l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Aureille s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Aureille tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 19,30%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,55% pour Marine Le Pen, contre 41,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Aureille accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (RN) avec 29,24% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Romain Baubry virant de nouveau en tête avec 59,00% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Aureille se jouait sur la fiscalité ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Aureille, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,50 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 50 670 €. Une recette bien loin des 271 490 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Aureille atteint désormais un peu plus de 28,55 % en 2024 (contre 13,50 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Aureille a atteint 616 euros en 2024 (contre 551 € en 2020).

11:59 - La liste "Pour Mon Village Je M'engage" grande gagnante de la dernière élection à Aureille Quels enseignements doit-on tirer des résultats des dernières élections municipales à Aureille ? Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Lionel Escoffier a raflé la première place en obtenant 523 suffrages (68,54%). À ses trousses, Corinne Sanchez a obtenu 31,45% des voix. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Aureille, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.