Résultat de l'élection municipale 2026 à Auriol : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auriol [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Auriol sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auriol.
L'actu des élections municipales 2026 à Auriol
12:05 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Auriol
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants d'Auriol sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En 2020, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Auriol est disponible ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Auriol. Pour visualiser les résultats à Auriol, rendez vous ici à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auriol
|Tête de listeListe
|
André-Pierre Dufresne
Liste divers gauche
AURIOL EN COMMUN
|
|
Kevin Rahou
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT AURIOLAIS
|
|
Véronique Miquelly
Liste divers droite
AURIOL ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Miquelly (27 élus) Auriol ensemble
|2 474
|63,19%
|
|Daniel Rey (6 élus) Agir pour auriol 2020
|1 441
|36,80%
|
|Participation au scrutin
|Auriol
|Taux de participation
|42,90%
|Taux d'abstention
|57,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 077
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Danièle Garcia Née Jacquet (26 élus) Liste d'interet communal. agir pour auriol
|2 965
|53,38%
|
|Véronique Miquelly (5 élus) Auriol ensemble
|1 711
|30,80%
|
|Alain Golea (1 élu) Auriol objectif 2020
|515
|9,27%
|
|Eric Of (1 élu) Auriol vraiment a gauche
|363
|6,53%
|
|Participation au scrutin
|Auriol
|Taux de participation
|65,69%
|Taux d'abstention
|34,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,96%
|Nombre de votants
|5 783
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