Résultat de l'élection municipale 2026 à Auriol : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auriol

Tête de listeListe
André-Pierre Dufresne
André-Pierre Dufresne Liste divers gauche
AURIOL EN COMMUN
  • André-Pierre Dufresne
  • Pascale Frechet
  • Christophe Dubois
  • Blandine Descamps-Julien
  • Jean-Philippe Gros
  • Angéline Casorla
  • Bruno Mathieu
  • Colette Franciosi
  • Guy Barbaroux
  • Faustine Casorla
  • Thierry Fabre
  • Anne Carasso
  • Clément Tric
  • Iro Raftopoulo
  • Vincent Guilbaud
  • Anne Malbosc
  • Nicolas Julien
  • Karine Mathieu
  • Denis Fiorile
  • Catherine Longo Dit Operti
  • Cyril Palpacuer
  • Caroline Colin-Jourdan
  • Olivier Dorchy
  • Agnès Blache
  • Didier Espinet
  • Maud Giavarini
  • Pierre Miroir
  • Laurence Panicot
  • Nassim Mansouri
  • Dominique Poirot
  • Jean-Pierre Briche
  • Nicole Zibjan
  • Bruno Del Ghingaro
Kevin Rahou
Kevin Rahou Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT AURIOLAIS
  • Kevin Rahou
  • Carole Lavie
  • Jean-Guillaume Simon
  • Severine Muntasell
  • Alexandre Mitrano
  • Mireille Falco
  • Jean-Luc Antoine Orta
  • Mélanie Cruz
  • Philippe Valverde
  • Laurie Mangion
  • Jean-Yves Demaud
  • Pierrine Ciercoles
  • Olivier Jablonski
  • Marie-Thérèse Morandi
  • Louis-Antoine Paul
  • Mireille Paul
  • Nicolas Piperoglou
  • Marilyn Simon
  • Nicolas Cantareil
  • Oceane Losguardi
  • Christian Tron
  • Mélanie Garguilo
  • Lucas Barnier
  • Françoise Losguardi
  • Léo Porcari
  • Daniele Rancurel Ruis
  • Thierry Nevil
  • Isabelle Téjas
  • Gérard Peritore
  • Reine Simon
  • Jean-Pierre Belot
  • Véronique Valuerde
  • Stephane Robert
Véronique Miquelly
Véronique Miquelly Liste divers droite
AURIOL ENSEMBLE
  • Véronique Miquelly
  • Jean-Paul Allouche
  • Anne-Marie Vallee
  • Jean-Jacques Molard
  • Sandrine Raffaelly
  • Denis Charra
  • Cécile Esposito
  • Armand Bouilly
  • Anne-Marie Resseguier
  • Frédéric Blaya
  • Nicole Maunier
  • Benjamin Bail
  • Laurence Bruley
  • Denis Brunet
  • Christine Henry
  • Jean-Pierre Atzori
  • Manon Di Maggio
  • Damien Garcia
  • Christelle Ben
  • Thierry Lojacono
  • Claudine Die
  • Thierry Gil
  • Liliane Troubat
  • Antonin Bojkovski
  • Patricia Niccoli
  • Laurent Caillol
  • Brigitte Bosq
  • Claude Pourchier
  • Mireille Loques
  • François Cordeau
  • Monique de Roma
  • Richard Camous
  • Catherine Arcangeli
  • Eric Sabato
  • Céline Legendre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Miquelly
Véronique Miquelly (27 élus) Auriol ensemble 		2 474 63,19%
  • Véronique Miquelly
  • Jean-Paul Allouche
  • Sandrine Raffaelly
  • Jean-Jacques Molard
  • Cécile Esposito
  • Roger Soscia
  • Céline Legendre
  • Armand Bouilly
  • Nicole Maunier
  • David Garcia
  • Anne-Marie Resseguier
  • Claude Pourchier
  • Régine Retor
  • Denis Charra
  • Christine Henry
  • Jérôme Vigne
  • Anne-Marie Vallee
  • Gabriel Pourchier
  • Laurence Bruley
  • Denis Brunet
  • Marie-Dominique Bellon
  • Richard Camous
  • Frédérique Boissy
  • Jean-Louis Milardo
  • Manon Di Maggio
  • François Cordeau
  • Sophie Perez
Daniel Rey
Daniel Rey (6 élus) Agir pour auriol 2020 		1 441 36,80%
  • Daniel Rey
  • Danièle Giraud
  • Guy Barbaroux
  • Nadia Khouani
  • Eric Of
  • Laurence Al Mhana
Participation au scrutin Auriol
Taux de participation 42,90%
Taux d'abstention 57,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 077

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Danièle Garcia Née Jacquet
Danièle Garcia Née Jacquet (26 élus) Liste d'interet communal. agir pour auriol 		2 965 53,38%
  • Danièle Garcia Née Jacquet
  • Raymond Rocchia
  • Monique Azibi
  • Guy Barbaroux
  • Marie-Dominique Rul
  • Jacques Germain
  • Joséphine Maunier
  • Antoine Retor
  • Hélène Mean
  • Jean-Luc Revest
  • Claudine Die
  • Daniel Rey
  • Danièle Giraud
  • Robert Miechamp
  • Bernadette Mouren
  • Gilles Kouchica
  • Aline Journeux
  • Jean-Paul Visnelda
  • Michelle Grimaud
  • Frédéric Sicard
  • Laurence Al Mhana
  • Gérald Dorgnon
  • Marie-Odile Percivalle
  • Jean-Antoine Santiago
  • Michèle Volpe
  • Thierry Pothier
Véronique Miquelly
Véronique Miquelly (5 élus) Auriol ensemble 		1 711 30,80%
  • Véronique Miquelly
  • Albert Allouche
  • Sandrine Raffaelly
  • Pierre Berlencourt
  • Muriel Gamel
Alain Golea
Alain Golea (1 élu) Auriol objectif 2020 		515 9,27%
  • Alain Golea
Eric Of
Eric Of (1 élu) Auriol vraiment a gauche 		363 6,53%
  • Eric Of
Participation au scrutin Auriol
Taux de participation 65,69%
Taux d'abstention 34,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,96%
Nombre de votants 5 783

Villes voisines d'Auriol

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