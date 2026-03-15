Résultat municipale 2026 à Auriol (13390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auriol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auriol, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auriol [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MIQUELLY
Véronique MIQUELLY (27 élus) AURIOL ENSEMBLE 		3 757 61,09%
  • Véronique MIQUELLY
  • Jean-Paul ALLOUCHE
  • Anne-Marie VALLEE
  • Jean-Jacques MOLARD
  • Sandrine RAFFAELLY
  • Denis CHARRA
  • Cécile ESPOSITO
  • Armand BOUILLY
  • Anne-Marie RESSEGUIER
  • Frédéric BLAYA
  • Nicole MAUNIER
  • Benjamin BAIL
  • Laurence BRULEY
  • Denis BRUNET
  • Christine HENRY
  • Jean-Pierre ATZORI
  • Manon DI MAGGIO
  • Damien GARCIA
  • Christelle BEN
  • Thierry LOJACONO
  • Claudine DIE
  • Thierry GIL
  • Liliane TROUBAT
  • Antonin BOJKOVSKI
  • Patricia NICCOLI
  • Laurent CAILLOL
  • Brigitte BOSQ
Kevin RAHOU
Kevin RAHOU (4 élus) RASSEMBLEMENT AURIOLAIS 		1 476 24,00%
  • Kevin RAHOU
  • Carole LAVIE
  • Jean-Guillaume SIMON
  • Severine MUNTASELL
André-Pierre DUFRESNE
André-Pierre DUFRESNE (2 élus) AURIOL EN COMMUN 		917 14,91%
  • André-Pierre DUFRESNE
  • Pascale FRECHET
Participation au scrutin Auriol
Taux de participation 61,33%
Taux d'abstention 38,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 6 269

Source : ministère de l’Intérieur

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