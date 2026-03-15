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19:21 - Auriol et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Auriol est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 986 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 149 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 926 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,96%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 349 résidents étrangers, soit 2,69% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 338 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Auriol incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Auriol Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Auriol il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 34,37% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,51% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,72% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 60,93% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,36% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 52,65% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,76% le dimanche suivant, et un siège remporté par José Gonzalez.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Auriol Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Auriol sera déterminante dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 42,90 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que l'épidémie de Covid perturbait la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 7 658 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,09 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 48,99 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 70,69 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 57,84 % des électeurs. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire apparaît à l'arrivée comme une zone assez participative.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Auriol Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Auriol avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (46,36%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,30% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Auriol plébiscitaient ensuite José Gonzalez (Rassemblement National) avec 52,65% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, José Gonzalez culminant à 59,76% des votes localement.

14:57 - Auriol : des résultats particulièrement tranchés lors des élections il y a 4 ans La physionomie politique de Auriol révèle un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Auriol plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 34,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,01%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,51% pour Marine Le Pen, contre 41,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Auriol plébiscitaient José Gonzalez (RN) avec 29,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,93%.

12:58 - Fiscalité en baisse à Auriol : une incidence sur les élections municipales À Auriol, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 849 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 1 102 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 43,55 % en 2024 (contre 28,50 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence intéressant. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 216 500 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 4 300 180 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 23,50 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Auriol Étudier les scores de la dernière élection municipale à Auriol peut être édifiant. Au terme du premier tour, Véronique Miquelly (Divers droite) a décroché la première place en rassemblant 2 474 suffrages (63,19%). À sa poursuite, Daniel Rey (Divers centre) a recueilli 36,80% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de la candidate Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Auriol, cette dynamique pose les bases. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de renverser cette mainmise, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.