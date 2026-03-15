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19:17 - Comprendre l'électorat d'Aussonne : un regard sur la démographie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Aussonne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,80% de cadres supérieurs pour 7 731 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 527 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 272 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (9,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 393 résidents étrangers, représentant 5,08% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 923 euros par an, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. À Aussonne, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les électeurs d'Aussonne toujours plus conquis par le RN Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Aussonne il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,58% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,08% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 21,19% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Aussonne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,79% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 37,05% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,45% lors du vote final.

16:58 - À Aussonne, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de cette municipale à Aussonne, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 57,36 % pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois arrêté à 20,40 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 51,69 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,82 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,00 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Aussonne comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Aussonne Le contexte politique d'Aussonne a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors des élections européennes, le résultat à Aussonne s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,79%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,07%) et Valérie Hayer (15,16%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Aussonne avaient ensuite propulsé aux avants-postes Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 37,05% au premier tour, devant Jean-François Portarrieu (Ensemble !) avec 31,09%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle), avec 59,55%.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Aussonne lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Aussonne s'affirme comme une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aussonne tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,58%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,92% pour Emmanuel Macron, contre 38,08% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Aussonne portaient leur choix sur Jean-François Portarrieu (Ensemble !) avec 33,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-François Portarrieu virant de nouveau en tête avec 53,74% des voix.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données d'Aussonne Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Aussonne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,33 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 42 070 €, contre 1,4178 million d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Aussonne a évolué pour se fixer à 43,79 % en 2024 (contre 20,10 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Aussonne a représenté environ 1 224 euros en 2024 (contre 808 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Aussonne À Aussonne, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Beuillé (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 44,43% des bulletins. Sur la seconde marche, Jean-Jacques Zamboni (Divers gauche) a engrangé 40,11% des bulletins valides. Ce résultat particulièrement étroit instaurait d'importantes questions en amont du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Michel Beuillé l'a finalement emporté avec 1 118 bulletins (53,26%), face à Jean-Jacques Zamboni rassemblant 981 électeurs inscrits (46,73%). L’incertitude s’est finalement dissipé au profit d’ un écart considérable et un succès indiscutable. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié du report de voix des listes de gauche, engrangeant 183 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Aussonne, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps.