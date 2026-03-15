Résultat municipale 2026 à Aussonne (31840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aussonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aussonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aussonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BEUILLE
Michel BEUILLE (23 élus) 2026 pacte citoyen 		1 634 56,13%
  • Michel BEUILLE
  • Jenny DELHOLME
  • Jean-Paul BERNES
  • Brigitte CAMBOULIVES
  • André MONTEGUT
  • Mounoun BELABBAS
  • Jerome VIGNERES
  • Aude BONNAFÉ
  • Andres SANCHEZ
  • Muriel GUZOU
  • Denis LAURENS
  • Ita MONTAGUD
  • Abdelali SHAKI
  • Carole BOLDINI
  • Nabil BELLOUMI
  • Linda IDRIS
  • Michel GASPA
  • Laurence DECLUME
  • Dimitri LABORIE
  • Francine CAIRE RAFFLIN
  • Gérard PERCHERON
  • Delphine CARPENTIER HERRET
  • Pierre BEUILLE
Guenahel SAILLOUR
Guenahel SAILLOUR (6 élus) Pour le réveil d'AUSSONNE 		1 277 43,87%
  • Guenahel SAILLOUR
  • Sylvie GIOIA
  • André TAYTARD
  • Nadine MALNIS
  • Frederic BOUTOT
  • Elisabeth AMBROIS
Participation au scrutin Aussonne
Taux de participation 53,59%
Taux d'abstention 46,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 3 030

Source : ministère de l’Intérieur

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