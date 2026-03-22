Résultat municipale 2026 à Auterive (31190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auterive a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auterive, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auterive [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cathy HOAREAU
Cathy HOAREAU AUTERIVE AUTREMENT AVEC VOUS, POUR VOUS 		1 655 43,00%
Patrice SCAPIN
Patrice SCAPIN PATRICE SCAPIN EN AVANT AUTERIVE 		1 306 33,93%
Éric OLIVEIRA
Éric OLIVEIRA CAP SUR L'AVENIR 2026 		888 23,07%
Participation au scrutin Auterive
Taux de participation 57,09%
Taux d'abstention 42,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 3 917

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Auterive - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cathy HOAREAU
Cathy HOAREAU (Ballotage) AUTERIVE AUTREMENT AVEC VOUS, POUR VOUS 		1 682 39,66%
Patrice SCAPIN
Patrice SCAPIN (Ballotage) PATRICE SCAPIN EN AVANT AUTERIVE 		1 253 29,54%
Éric OLIVEIRA
Éric OLIVEIRA (Ballotage) CAP SUR L'AVENIR 2026 		1 144 26,97%
Stéphane CASANOVAS
Stéphane CASANOVAS lutte ouvrière-le camp des travailleurs 		162 3,82%
Participation au scrutin Auterive
Taux de participation 56,15%
Taux d'abstention 43,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 4 367

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