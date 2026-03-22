Résultat municipale 2026 à Auterive (31190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auterive a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auterive, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auterive [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cathy HOAREAU AUTERIVE AUTREMENT AVEC VOUS, POUR VOUS
|1 655
|43,00%
|Patrice SCAPIN PATRICE SCAPIN EN AVANT AUTERIVE
|1 306
|33,93%
|Éric OLIVEIRA CAP SUR L'AVENIR 2026
|888
|23,07%
|Participation au scrutin
|Auterive
|Taux de participation
|57,09%
|Taux d'abstention
|42,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|3 917
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Auterive - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cathy HOAREAU (Ballotage) AUTERIVE AUTREMENT AVEC VOUS, POUR VOUS
|1 682
|39,66%
|Patrice SCAPIN (Ballotage) PATRICE SCAPIN EN AVANT AUTERIVE
|1 253
|29,54%
|Éric OLIVEIRA (Ballotage) CAP SUR L'AVENIR 2026
|1 144
|26,97%
|Stéphane CASANOVAS lutte ouvrière-le camp des travailleurs
|162
|3,82%
|Participation au scrutin
|Auterive
|Taux de participation
|56,15%
|Taux d'abstention
|43,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|4 367
Election municipale 2026 à Auterive [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Auterive sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auterive.
L'actu des élections municipales 2026 à Auterive
18:37 - Auterive : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs d'Auterive avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 40,29% des bulletins. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants d'Auterive soutenaient en priorité Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avec 44,61% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Gaëtan Inard culminant à 54,01% des votes dans la localité. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Auterive demeurait à l'époque une terre de droite radicale, réaffirmant encore un peu plus son ancrage historique.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Auterive
À l'occasion des municipales de 2020 à Auterive, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Au soir du premier scrutin, René Azema (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 56,67% des suffrages. Sur la seconde marche, Nadine Barre (Divers droite) a rassemblé 705 votes (24,77%). Patricia Cavalieri D'oro (Rassemblement National) complétait le trio de tête, réunissant 14,86% des voix. Cette victoire sans appel de René Azema a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Auterive, cette dynamique pose les bases. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les électeurs d'Auterive doivent trancher entre 3 listes
Sont donc alignés pour ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : Patrice Scapin, à la tête de "Patrice Scapin En Avant Auterive" (LDIV), Éric Oliveira sous l'étiquette LRN ("Cap Sur L'avenir 2026") et Cathy Hoareau avec la liste "Auterive Autrement Avec Vous, Pour Vous" (LDVG), comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 8 bureaux de vote de la ville d'Auterive fermeront leurs portes à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Cathy Hoareau et Patrice Scapin aux premières places la semaine dernière
Pour le premier tour des élections municipales à Auterive, c'est Cathy Hoareau (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 39,66 % des suffrages exprimés. À sa suite, Patrice Scapin a obtenu la seconde place avec 29,54 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 26,97 %, Éric Oliveira, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Stéphane Casanovas, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 3,82 % des voix, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner. Enfin, concernant la participation à Auterive, le vote a enregistré une participation de 56,15 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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