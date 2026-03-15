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19:17 - Le poids démographique et économique d'Auterive aux municipales En pleine campagne électorale municipale, Auterive se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 291 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 931 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (79,06%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Auterive accueille une communauté diversifiée, avec ses 690 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 123 €/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. En résumé, Auterive incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quels résultats du RN à Auterive avant les municipales 2026 ? Le Rassemblement national récoltait 14,86% des voix comptabilisées lors des élections locales à Auterive il y a 6 ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, René Azema étant choisi au premier tour. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 28,42% des voix comptabilisées lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,15% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 29,43% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Auterive comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 40,29% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 44,61% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,01% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Christophe Bex.

16:58 - Auterive : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de ces élections municipales, la valeur de l'abstention pèsera fortement sur les résultats d'Auterive. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 58,72 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 41,28 %) alors que de nombreux électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 23,30 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 51,30 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,51 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,75 %. En regardant l'ensemble, les données semblent former une localité globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Auterive ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors des dernières élections européennes, le podium à Auterive s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,29%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,64%) et Valérie Hayer (9,99%). Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Auterive quelques semaines plus tard avec 44,61%. Christophe Bex (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 31,26%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gaëtan Inard culminant à 54,01% des voix localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Auterive ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Auterive choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,42% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,92%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,15% pour Marine Le Pen, contre 49,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Auterive accordaient leurs suffrages à Emmanuelle Pinatel (RN) avec 29,43% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christophe Bex (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,22% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Auterive une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Auterive : les impôts s'invitent dans la campagne À Auterive, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,51 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 140 200 euros. Un apport qui est loin des quelque 2,03236 millions d'euros enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Auterive s'est établi à 48,61 % en 2024 (contre 23,41 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Auterive a atteint environ 944 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 764 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment René Azema s'est imposé à Auterive À l'occasion des municipales de 2020 à Auterive, les résultats ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, René Azema (Divers gauche) a terminé en tête en totalisant 56,67% des suffrages. En deuxième position, Nadine Barre (Divers droite) a capté 705 bulletins valides (24,77%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Auterive, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.