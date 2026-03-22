Résultat municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors (38112) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Autrans-Méaudre en Vercors, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie FAURE (21 élus) AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS 1 COMMUNE, 2 VILLAGES, 1 AVENIR
|1 008
|50,37%
|
|Christophe CABROL (4 élus) Agir Ensemble
|614
|30,68%
|
|Christine MULLENDER (2 élus) Voie.x Commune
|379
|18,94%
|
|Participation au scrutin
|Autrans-Méaudre en Vercors
|Taux de participation
|71,97%
|Taux d'abstention
|28,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|2 034
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Autrans-Méaudre en Vercors - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie FAURE (Ballotage) AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS 1 COMMUNE, 2 VILLAGES, 1 AVENIR
|968
|47,38%
|Christophe CABROL (Ballotage) Agir Ensemble
|642
|31,42%
|Christine MULLENDER (Ballotage) Voie.x Commune
|433
|21,19%
|Participation au scrutin
|Autrans-Méaudre en Vercors
|Taux de participation
|73,14%
|Taux d'abstention
|26,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Nombre de votants
|2 067
Election municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Autrans-Méaudre en Vercors sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Autrans-Méaudre en Vercors.
L'actu des élections municipales 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors
18:38 - Autrans-Méaudre en Vercors classée à droite lors des derniers scrutins
La préférence des électeurs d'Autrans-Méaudre en Vercors a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens d'Autrans-Méaudre en Vercors avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Raphaël Glucksmann avec 20,86% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Autrans-Méaudre en Vercors avaient ensuite favorisé Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 50,50% au premier tour, devant Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) avec 22,74%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Noëlle Battistel culminant à 70,43% des votes localement.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Autrans-Méaudre en Vercors ?
Les forces politiques en présence restent encore marquées par l'issue du dernier scrutin communal à Autrans-Méaudre en Vercors. Au soir du premier tour à l'époque, Hubert Arnaud a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 701 bulletins (42,02%). À sa poursuite, Christophe Cabrol a engrangé 30,75% des suffrages. Enfin, on retrouvait Lorraine Agofroy, glanant 454 électeurs (27,21%). Une distance considérable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Hubert Arnaud l'a finalement emporté avec 678 voix (43,23%), face à Christophe Cabrol rassemblant 592 électeurs inscrits (37,75%) et Lorraine Agofroy avec 19,00% des électeurs inscrits. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Christophe Cabrol ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 79 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le camp des vaincus a la lourde tâche d'afficher un résultat plus convaincant ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les votants d'Autrans-Méaudre en Vercors doivent trancher entre 3 listes
D'après les candidatures officielles pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc à départager la liste "Autrans Meaudre En Vercors 1 Commune, 2 Villages, 1 Avenir" emmenée par Nathalie Faure, la liste "Agir Ensemble" emmenée par Christophe Cabrol et Christine Mullender, à la tête de "Voie. X Commune" pour le match retour ce dimanche. L'horaire de fermeture des 2 bureaux de vote d'Autrans-Méaudre en Vercors a été défini à 18 heures.
11:59 - Nathalie Faure largement en tête de l'élection municipale il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors ont vu Nathalie Faure arriver en tête dimanche dernier avec 47,38 % des voix. Christophe Cabrol a pris la position de dauphin avec 31,42 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Du côté des autres candidats, avec 21,19 %, Christine Mullender s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Autrans-Méaudre en Vercors, le vote a enregistré une participation de 73,14 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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