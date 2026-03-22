Résultat municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors (38112) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Autrans-Méaudre en Vercors, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Autrans-Méaudre en Vercors [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie FAURE
Nathalie FAURE (21 élus) AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS 1 COMMUNE, 2 VILLAGES, 1 AVENIR 		1 008 50,37%
  • Nathalie FAURE
  • Pierre MARTIN-JARRAND
  • Marlène AZAMBRE
  • Yann ZYDORCZAK
  • Sylvie ROCHAS
  • Jérôme BRUNET
  • Sabrina MOREL PUGNALE
  • Florian MICHEL
  • Julia DEVAUX
  • Stéphane BARNIER
  • Caroline TERMIER
  • Matthieu OFFREDI
  • Stéphanie ARNAUD
  • Sylvain GIRARD
  • Sandrine LOCATELLI
  • Pablo HENRIQUES
  • Laura HOEK
  • Alain CLARET
  • Sylvia VINCENDON
  • Julien EYBERT-GUILLON
  • Emilie BULLE
Christophe CABROL
Christophe CABROL (4 élus) Agir Ensemble 		614 30,68%
  • Christophe CABROL
  • Muriel BUIATTI
  • Jean-René POIRIER
  • Valérie DENIAU
Christine MULLENDER
Christine MULLENDER (2 élus) Voie.x Commune 		379 18,94%
  • Christine MULLENDER
  • Denis POIFOL
Participation au scrutin Autrans-Méaudre en Vercors
Taux de participation 71,97%
Taux d'abstention 28,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 2 034

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Autrans-Méaudre en Vercors - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie FAURE
Nathalie FAURE (Ballotage) AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS 1 COMMUNE, 2 VILLAGES, 1 AVENIR 		968 47,38%
Christophe CABROL
Christophe CABROL (Ballotage) Agir Ensemble 		642 31,42%
Christine MULLENDER
Christine MULLENDER (Ballotage) Voie.x Commune 		433 21,19%
Participation au scrutin Autrans-Méaudre en Vercors
Taux de participation 73,14%
Taux d'abstention 26,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 2 067

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