Résultat municipale 2026 à Autry-le-Châtel (45500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Autry-le-Châtel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Autry-le-Châtel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Autry-le-Châtel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémy NOËL
Jérémy NOËL (12 élus) AUTRY-LE CHATEL 2026 : CONTINUONS, AU SERVICE DE TOUS 		254 51,00%
  • Jérémy NOËL
  • Marie-Laure DOZIER
  • Gilles BELLET
  • Émilie ROUIL
  • Michel BONGIBAULT
  • Anne CARRE
  • Gilles MARIOT
  • Karen MUNIER
  • Pierre DE VOS
  • Fabienne BERTHON
  • Romain FAVORY
  • Catherine BORDEAU-MAILLOT
Laure VALLET
Laure VALLET (3 élus) À L'ÉCOUTE, À VOS CÔTÉS 		244 49,00%
  • Laure VALLET
  • Jean-Pierre MAZERON
  • Brigitte SICRE
Participation au scrutin Autry-le-Châtel
Taux de participation 71,43%
Taux d'abstention 28,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 515

Source : ministère de l’Intérieur

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