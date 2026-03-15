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19:18 - Démographie et politique à Autry-le-Châtel, un lien étroit Dans la commune d'Autry-le-Châtel, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,18%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (29,84%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 515 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,82%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Autry-le-Châtel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,34% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quel score pour le RN à Autry-le-Châtel lors des dernières élections ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière bataille municipale à Autry-le-Châtel il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,37% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,43% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 42,62% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN obtenait 61,14% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,72% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 54,25% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,57% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Constance de Pélichy.

16:58 - Quelle participation attendre à Autry-le-Châtel aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 435 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Autry-le-Châtel, soit un taux de participation de 59,59 %, un niveau plutôt élevé alors que le pays était déjà affecté par le coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été évalué à 82,17 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 61,16 % des électeurs (soit environ 431 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,64 %, bien au-delà des 58,61 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée. En parallèle de ces élections municipales 2026, la valeur de la participation agira en tout cas sur les résultats d'Autry-le-Châtel.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Autry-le-Châtel ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Mathilde Paris (Rassemblement National) en pole position avec 54,25% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 28,14%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mathilde Paris culminant à 60,57% des votes sur place. Lors des élections européennes en amont, le podium à Autry-le-Châtel s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,72%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,22%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,56%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux d'Autry-le-Châtel il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Autry-le-Châtel plébiscitaient Mathilde Paris (RN) avec 42,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Paris virant de nouveau en tête avec 61,14% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Autry-le-Châtel quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 35,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,61%. Lors de la finale de l'élection à Autry-le-Châtel, les électeurs accordaient 55,43% pour Marine Le Pen, contre 44,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Autry-le-Châtel se positionne comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La municipalité d'Autry-le-Châtel a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité Concernant la pression fiscale à Autry-le-Châtel, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 006 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 820 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 41,17 % en 2024 (contre 21,42 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 49 100 euros en 2024. Un produit qui est loin des 204 140 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,63 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Autry-le-Châtel Comment s'étaient terminées les élections municipales précédentes à Autry-le-Châtel ? Au sein de la commune, le scrutin s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste, laissant ainsi aux électeurs la liberté de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 14 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Gilles Bellet a pris la première place avec 334 suffrages (78,58%), devançant Jérémy Noël qui a rassemblé 76,47% des votes. La différence entre les deux candidats de tête s'est avérée particulièrement infime. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 10 participants. A ce deuxième tour, Rémy Gallimard a rassemblé 57,49% des votes, devant Lenaïc Berthon qui a obtenu 124 électeurs inscrits (33,78%) et Sylvie Geerts avec 32 votants (8,71%). Le classement a révélé une avance confortable pour le premier nom. Pour les municipales 2026 à Autry-le-Châtel, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si singulière. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'a cependant plus cours dorénavant.