Résultat de l'élection municipale 2026 à Autun : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Autun [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Autun sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Autun.
L'actu des élections municipales 2026 à Autun
12:06 - Journée électorale à Autun : les horaires des 11 bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Autun sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Pour rappel, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Autun est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Autun
|Tête de listeListe
|
Vincent Chauvet
Liste d'union au centre
AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
|
|
Simonne Pallant
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Sophie Drouhin
Liste divers droite
Autun au coeur
|
|
Véronique Pacaut
Liste divers droite
Autun nos valeurs en commun
|
|
José Granado
Liste Divers
OSONS ENSEMBLE POUR AUTUN
|
|
Aurelien Dutremble
Liste du Rassemblement National
Autun une nouvelle voie
|
|
Rémy Rebeyrotte
Liste Divers
POUR AUTUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Chauvet (26 élus) Autun, une ville dans le rythme
|2 764
|52,96%
|
|Frédéric Brochot (7 élus) Une nouvelle energie pour autun
|2 455
|47,03%
|
|Participation au scrutin
|Autun
|Taux de participation
|56,02%
|Taux d'abstention
|43,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 429
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Brochot Une nouvelle energie pour autun
|1 928
|45,20%
|Vincent Chauvet Autun, une ville dans le rythme
|1 870
|43,84%
|Bertrand Joly Generations autun
|291
|6,82%
|Simonne Pallant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|176
|4,12%
|Participation au scrutin
|Autun
|Taux de participation
|45,79%
|Taux d'abstention
|54,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 444
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy Rebeyrotte (25 élus) Pour autun
|3 266
|51,93%
|
|Rémy Chantegros (8 élus) Entreprendre pour autun
|3 023
|48,06%
|
|Participation au scrutin
|Autun
|Taux de participation
|66,15%
|Taux d'abstention
|33,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,20%
|Nombre de votants
|6 634
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy Rebeyrotte Pour autun
|2 461
|40,12%
|Rémy Chantegros Entreprendre pour autun
|1 599
|26,06%
|Bertrand Joly Avenir ensemble
|935
|15,24%
|Jean-François Nicolas Autun choisit l'avenir
|787
|12,83%
|Jacques Perret Fiers d'etre autunois
|202
|3,29%
|Simonne Pallant Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|150
|2,44%
|Participation au scrutin
|Autun
|Taux de participation
|64,55%
|Taux d'abstention
|35,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,27%
|Nombre de votants
|6 475
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