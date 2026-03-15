Résultat de l'élection municipale 2026 à Autun : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Autun

Tête de listeListe
Vincent Chauvet
Vincent Chauvet Liste d'union au centre
AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
  • Vincent Chauvet
  • Cathy Nicolao Verdenet
  • Jean-François Jacquemin
  • Céline Goudier-Poszwa
  • Philippe Larue
  • Morgane Bouchard
  • Michel Bouillon
  • Annabelle Renoud
  • Patrice Malfondet
  • Marie-Françoise Strasberg
  • Vincent Vautrin
  • Monique Gatier
  • Gauthier Gimenez
  • Corinne Bouthiere
  • Alain Dichant
  • Anaïs Pelux
  • Metin Albayrak
  • Marie-Eve Cortet
  • Alain Marcel Durand
  • Liliane Mougin-Peduzzi
  • Jean-Louis Guillon
  • Francette Gybels
  • Patrick Cayeux
  • Isabel Marin
  • Jean-Louis Cormier
  • Sandrine Gassier
  • Jean-Michel Suisse
  • Marie-Ségolène Gèze
  • Pascal Huez
  • Béatrice Vinçon
  • Léo Dulas
  • Déborah Deconihout
  • Resit Yalcinkaya
  • Fanny Garcia
  • Cafer Acikgoz
Simonne Pallant
Simonne Pallant Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Simonne Pallant
  • Sylvain Roisot
  • Jessica Vitte
  • Jérôme Desvignes
  • Muriel Praderio
  • Kamel Dif Allah
  • Bakhta Megueni
  • Régis Verniau
  • Dominique Frénois
  • Jonathan Bondot
  • Danièle Péchoux
  • Enzo Boyer Odules
  • Nathalie Lavarenne
  • Kiril Topalov
  • Coralie Roche
  • Patrick Bourgeois
  • Suzanne Phaëton
  • Musa Yalim
  • Elodie Roche
  • Lukas Motteau
  • Chantal Mocellin
  • Didier Letourneur
  • Angélique Roy
  • Miguel Burity
  • Janine Vieillard
  • Mohamed Ktiti
  • Brigitte Batsall
  • Yoann Tallenaye
  • Odile Fournier
  • Damien Jumeaux
  • Betsy Caballero
  • Badr El Maaroufi
  • Colette Deshaies
Sophie Drouhin
Sophie Drouhin Liste divers droite
Autun au coeur
  • Sophie Drouhin
  • Frédéric Brochot
  • Carine Beaufils
  • Laurent Ledain
  • Emmanuelle Billier
  • Valentin Debeauvait
  • Vanessa Allirol
  • Emmanuel Eric Dubois
  • Maud Chifflot
  • Eric Lombard
  • Elodie Senicourt
  • Elie Chatelot
  • Nasira Chabert
  • Giuseppe Federico
  • Nadia Bekhat
  • Fabien Aslan
  • Snezana Chevrot
  • Guillaume Leraut
  • Annick Deblangey-Kaikinger
  • René Doviler
  • Valérie Gagniarre
  • Michel Lavault
  • Martine Dufraigne
  • Ibrahim Yilmaz
  • Anna Hungu
  • Ludovic Furiati
  • Estelle Clement
  • Roberto Russo
  • Julie Mangematin
  • Joao de Sousa
  • Pauline Lafay
  • Alain Augendre
  • Bénédicte de la Faye
  • Simon Alexandre
Véronique Pacaut
Véronique Pacaut Liste divers droite
Autun nos valeurs en commun
  • Véronique Pacaut
  • Emmanuel Gilles de la Londe
  • Stéphanie Casseles
  • Jean-Michel Jarrin
  • Nathalie Da Silva Linger
  • François Blanco
  • Béatrice Baumel
  • Jérôme Varlet
  • Anaëlle Demortiere
  • Christophe Savard
  • Mélissia Coulon
  • Pascal Frisch
  • Émilie Mangematin
  • Marc Perillat
  • Perrine Simonot
  • Artur Yussupov
  • Françoise Bouché
  • Christian Blanco
  • Alexandra Develay
  • Jean-Eudes Coquillas
  • Mariana Bretin
  • Michel Pauchard
  • Magali Olivier
  • Clément Chavet
  • Grace Carvalho de Sousa
  • Kévin Chifflot
  • Caroline Lemaitre
  • Jérémie Blanchot
  • Magali Gouin
  • Xavier de Contenson
  • Sounia Cardoso
  • Rachid El Hadri
  • Béatrice Lambert
  • Thierry Saint-Jalmes
  • Valentine Gauchery
José Granado
José Granado Liste Divers
OSONS ENSEMBLE POUR AUTUN
  • José Granado
  • Stéphanie Fichot
  • Jérôme Guijo
  • Laëtitia Balthazard
  • Sofiane Trad
  • Muriel Sallot
  • Denis Yildirim
  • Sylvie de Oliveira de Almeida
  • Simon Segaud
  • Olinda Maria Dos Santos Figueiredo
  • Serhad Karaca
  • Deborah Gagnerot
  • Adelino de Oliveira de Almeida
  • Angeline Lecomte
  • Jacky Gobert
  • Sophie Bully
  • Arnaud Montabrun
  • Fanny Moutard
  • Miguel Martinez
  • Marie-Laure Nozeret
  • Julien Hourdé
  • Lydie Spanu
  • Rémi Robert
  • Chantal Belmain
  • Olivier Petit
  • Franca Laratta
  • Jérôme Olivier
  • Evelyne Montaron
  • Emmanuel Bully
  • Mireille Senille
  • Haithem Blaich
  • Laure Ravet
  • Georges Gaunet
  • Elisabeth Dos Santos
  • Emre Ozturk
Aurelien Dutremble
Aurelien Dutremble Liste du Rassemblement National
Autun une nouvelle voie
  • Aurelien Dutremble
  • Virginie Turpin
  • Aymerick Da Silva Reis
  • Laurence Galand
  • Jean Adam de Villiers
  • Elisabeth Bertrand
  • Alain Marion
  • Céline André
  • Alain Jacquelin
  • Brigitte Bourillot
  • Jean-Luc André
  • Nadine Ondel
  • Gilles Vaillant
  • Anne-Laure Pierre
  • Robert Pouzat
  • Emilie Da Silva Reis
  • Frédéric Poillot
  • Christiane Valentini
  • Franck Thuilier
  • Marie-Thérèse Content
  • Valentin Galand
  • Patricia Dereclenne
  • Bernard Jacquelin
  • Fabricia Bouillet
  • Philippe Balleux
  • Rosanna Pascua
  • Christian Ledey
  • Andrée Pouzat
  • Jean Pierre Moreau
  • Isabelle Bouillet
  • Thierry Gras
  • Marie Adam de Villiers
  • Didier Lecordier
  • Marie-Claude Pitot
  • Dany Delmas
Rémy Rebeyrotte
Rémy Rebeyrotte Liste Divers
POUR AUTUN
  • Rémy Rebeyrotte
  • Florence Tempete-Gaillourdet
  • Eric Vanacker
  • Régine Carré
  • Didier Devoucoux
  • Charlène Bert
  • Luan Nguyen
  • Carole Leguy
  • Paulo Santos
  • Michelle Jacqueline Collaudin
  • Quentin Brion
  • Pascale Carboulet
  • Eric Lemaitre
  • Djamila Beneddine
  • Loïc Malaty
  • Catherine Bayer
  • Christian Lentengre
  • Gina Bombassaro
  • Kursad Karaca
  • Martine Clement
  • Robert Lauri
  • Solange Federico
  • Patrick Ryon
  • Christiane Saunier
  • Nathan Santos
  • Evelyne Combier
  • Quentin Guerin
  • Samira Souhail
  • Rudolph Molling
  • Brigitte Marie Garnier
  • Daniel Woog
  • Marie Oliveira
  • Roger Vernay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Chauvet
Vincent Chauvet (26 élus) Autun, une ville dans le rythme 		2 764 52,96%
  • Vincent Chauvet
  • Cathy Nicolao
  • Eric Marchand
  • Véronique Pacaut
  • Rémy Rebeyrotte
  • Sandrine Gassier
  • Patrick Ryon
  • Françoise Andre
  • Yann Barou
  • Céline Goudier-Poszwa
  • Stéphane Fabre
  • Sarah Pignolet De Fresne
  • Metin Albayrak
  • Francette Gybels
  • Alain Dichant
  • Maartje Van Veen
  • Jean-Louis Cormier
  • Monique Gatier
  • Gilbert Darroux
  • Anaïs Pelux
  • Patrick Cayeux
  • Carla Simoes Rodrigues
  • Didier Devoucoux
  • Angélique Menargues
  • Roger Vernay
  • Marie-Claire Tellier
Frédéric Brochot
Frédéric Brochot (7 élus) Une nouvelle energie pour autun 		2 455 47,03%
  • Frédéric Brochot
  • Angéline Gorini
  • Michaël Guijo
  • Catherine Leflond
  • Jean-Louis Guillon
  • Florence Garnier
  • Anatole Sagot
Participation au scrutin Autun
Taux de participation 56,02%
Taux d'abstention 43,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 429

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Brochot
Frédéric Brochot Une nouvelle energie pour autun 		1 928 45,20%
Vincent Chauvet
Vincent Chauvet Autun, une ville dans le rythme 		1 870 43,84%
Bertrand Joly
Bertrand Joly Generations autun 		291 6,82%
Simonne Pallant
Simonne Pallant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		176 4,12%
Participation au scrutin Autun
Taux de participation 45,79%
Taux d'abstention 54,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 444

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy Rebeyrotte
Rémy Rebeyrotte (25 élus) Pour autun 		3 266 51,93%
  • Rémy Rebeyrotte
  • Monique Gatier
  • Jacques Pallot
  • Pascale Billier
  • Vincent Chauvet
  • Andrée Alix-Coudray
  • Michel Gipeaux
  • Josette Joyeux
  • Pascal Pomarel
  • Marie-Claire Tellier
  • Roland Boissard
  • Cathy Nicolao-Valacci
  • Gilbert Darroux
  • Olivia Richard
  • Hubert Lobreau
  • Delphine Florand
  • Frédéric Hueber
  • Régine Devoucoux
  • Patrick Guillet
  • Charline Moliner
  • Roger Vernay
  • Solange Federico
  • Alain Durand
  • Djamila Beneddine
  • Didier Devoucoux
Rémy Chantegros
Rémy Chantegros (8 élus) Entreprendre pour autun 		3 023 48,06%
  • Rémy Chantegros
  • Martine Dufraigne
  • Bertrand Joly
  • Dominique Bouchard
  • Lionel De Minguine
  • Marie Marin
  • Jean-François Lagneau
  • Julie Regond
Participation au scrutin Autun
Taux de participation 66,15%
Taux d'abstention 33,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,20%
Nombre de votants 6 634

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy Rebeyrotte
Rémy Rebeyrotte Pour autun 		2 461 40,12%
Rémy Chantegros
Rémy Chantegros Entreprendre pour autun 		1 599 26,06%
Bertrand Joly
Bertrand Joly Avenir ensemble 		935 15,24%
Jean-François Nicolas
Jean-François Nicolas Autun choisit l'avenir 		787 12,83%
Jacques Perret
Jacques Perret Fiers d'etre autunois 		202 3,29%
Simonne Pallant
Simonne Pallant Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		150 2,44%
Participation au scrutin Autun
Taux de participation 64,55%
Taux d'abstention 35,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,27%
Nombre de votants 6 475

Villes voisines d'Autun

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