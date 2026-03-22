Résultat de l'élection municipale 2026 à Autun : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Autun

Le deuxième tour des élections municipales à Autun a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Chauvet
Vincent Chauvet Liste d'union au centre
AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
  • Vincent Chauvet
  • Cathy Nicolao Verdenet
  • Jean-François Jacquemin
  • Céline Goudier-Poszwa
  • Philippe Larue
  • Morgane Bouchard
  • Michel Bouillon
  • Annabelle Renoud
  • Patrice Malfondet
  • Marie-Françoise Strasberg
  • Vincent Vautrin
  • Monique Gatier
  • Gauthier Gimenez
  • Corinne Bouthiere
  • Alain Dichant
  • Anaïs Pelux
  • Metin Albayrak
  • Marie-Eve Cortet
  • Alain Marcel Durand
  • Liliane Mougin-Peduzzi
  • Jean-Louis Guillon
  • Francette Gybels
  • Patrick Cayeux
  • Isabel Marin
  • Jean-Louis Cormier
  • Sandrine Gassier
  • Jean-Michel Suisse
  • Marie-Ségolène Gèze
  • Pascal Huez
  • Béatrice Vinçon
  • Léo Dulas
  • Déborah Deconihout
  • Resit Yalcinkaya
  • Fanny Garcia
  • Cafer Acikgoz
Sophie Drouhin
Sophie Drouhin Liste divers droite
Autun au coeur
  • Sophie Drouhin
  • Frédéric Brochot
  • Carine Beaufils
  • Laurent Ledain
  • Emmanuelle Billier
  • Valentin Debeauvait
  • Vanessa Allirol
  • Emmanuel Eric Dubois
  • Maud Chifflot
  • Eric Lombard
  • Elodie Senicourt
  • Elie Chatelot
  • Nasira Chabert
  • Giuseppe Federico
  • Nadia Bekhat
  • Fabien Aslan
  • Snezana Chevrot
  • Guillaume Leraut
  • Annick Deblangey-Kaikinger
  • René Doviler
  • Valérie Gagniarre
  • Michel Lavault
  • Martine Dufraigne
  • Ibrahim Yilmaz
  • Anna Hungu
  • Ludovic Furiati
  • Estelle Clement
  • Roberto Russo
  • Julie Mangematin
  • Joao de Sousa
  • Pauline Lafay
  • Alain Augendre
  • Bénédicte de la Faye
  • Simon Alexandre
Aurelien Dutremble
Aurelien Dutremble Liste du Rassemblement National
Autun une nouvelle voie
  • Aurelien Dutremble
  • Virginie Turpin
  • Aymerick Da Silva Reis
  • Laurence Galand
  • Jean Adam de Villiers
  • Elisabeth Bertrand
  • Alain Marion
  • Céline André
  • Alain Jacquelin
  • Brigitte Bourillot
  • Jean-Luc André
  • Nadine Ondel
  • Gilles Vaillant
  • Anne-Laure Pierre
  • Robert Pouzat
  • Emilie Da Silva Reis
  • Frédéric Poillot
  • Christiane Valentini
  • Franck Thuilier
  • Marie-Thérèse Content
  • Valentin Galand
  • Patricia Dereclenne
  • Bernard Jacquelin
  • Fabricia Bouillet
  • Philippe Balleux
  • Rosanna Pascua
  • Christian Ledey
  • Andrée Pouzat
  • Jean Pierre Moreau
  • Isabelle Bouillet
  • Thierry Gras
  • Marie Adam de Villiers
  • Didier Lecordier
  • Marie-Claude Pitot
  • Dany Delmas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Autun

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent CHAUVET
Vincent CHAUVET (Ballotage) AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		2 273 39,09%
Aurelien DUTREMBLE
Aurelien DUTREMBLE (Ballotage) Autun une nouvelle voie 		1 372 23,59%
Véronique PACAUT
Véronique PACAUT (Ballotage) Autun nos valeurs en commun 		802 13,79%
Sophie DROUHIN
Sophie DROUHIN (Ballotage) Autun au coeur 		680 11,69%
Rémy REBEYROTTE
Rémy REBEYROTTE POUR AUTUN 		476 8,19%
José GRANADO
José GRANADO OSONS ENSEMBLE POUR AUTUN 		113 1,94%
Simonne PALLANT
Simonne PALLANT LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		99 1,70%
Participation au scrutin Autun
Taux de participation 63,53%
Taux d'abstention 36,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 5 965

Source : ministère de l’Intérieur

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