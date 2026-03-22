Résultat de l'élection municipale 2026 à Autun : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Autun [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Autun sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Autun.
L'actu des élections municipales 2026 à Autun
11:49 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Autun il y a une semaine ?
Vincent Chauvet (Union du centre) a remporté le premier round de l'élection municipale 2026 à Autun dimanche dernier, avec 39,09 % des voix. Ensuite, Aurelien Dutremble (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 23,59 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Vincent Chauvet s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, avec 13,79 %, Véronique Pacaut (Divers droite) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Sophie Drouhin, avec la nuance Divers droite, a obtenu 11,69 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Autun, l'élection a enregistré une participation de 63,53 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Autun
Le deuxième tour des élections municipales à Autun a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Chauvet
Liste d'union au centre
AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
|
|
Sophie Drouhin
Liste divers droite
Autun au coeur
|
|
Aurelien Dutremble
Liste du Rassemblement National
Autun une nouvelle voie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Autun
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent CHAUVET (Ballotage) AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
|2 273
|39,09%
|Aurelien DUTREMBLE (Ballotage) Autun une nouvelle voie
|1 372
|23,59%
|Véronique PACAUT (Ballotage) Autun nos valeurs en commun
|802
|13,79%
|Sophie DROUHIN (Ballotage) Autun au coeur
|680
|11,69%
|Rémy REBEYROTTE POUR AUTUN
|476
|8,19%
|José GRANADO OSONS ENSEMBLE POUR AUTUN
|113
|1,94%
|Simonne PALLANT LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|99
|1,70%
|Participation au scrutin
|Autun
|Taux de participation
|63,53%
|Taux d'abstention
|36,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|5 965
Source : ministère de l’Intérieur
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