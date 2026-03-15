Résultat municipale 2026 à Autun (71400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Autun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Autun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Autun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent CHAUVET
Vincent CHAUVET AUTUN CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		2 273 39,09%
Aurelien DUTREMBLE
Aurelien DUTREMBLE Autun une nouvelle voie 		1 372 23,59%
Véronique PACAUT
Véronique PACAUT Autun nos valeurs en commun 		802 13,79%
Sophie DROUHIN
Sophie DROUHIN Autun au coeur 		680 11,69%
Rémy REBEYROTTE
Rémy REBEYROTTE POUR AUTUN 		476 8,19%
José GRANADO
José GRANADO OSONS ENSEMBLE POUR AUTUN 		113 1,94%
Simonne PALLANT
Simonne PALLANT LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		99 1,70%
Participation au scrutin Autun
Taux de participation 63,53%
Taux d'abstention 36,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 5 965

Source : ministère de l’Intérieur

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