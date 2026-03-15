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19:21 - Les données démographiques d'Autun révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Autun se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 13 144 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 896 entreprises, Autun se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 13,72% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 35,16% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 1 165 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 009 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 15,86%, révélant une situation économique instable. Pour résumer, Autun incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Autun : quel score aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Autun il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,33% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,33% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 23,52% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 41,61% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,21% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,87% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 46,99% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 45,79 % à Autun aux dernières municipales La participation des électeurs d'Autun constituera, à la fin du scrutin, une clé pour cette municipale 2026. Aux municipales de 2020, la participation avait plafonné à 45,79 % lors du premier tour, une proportion assez classique, représentant 4 444 votants, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 70,06 %. La mobilisation atteignait quant à elle 50,23 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 63,40 %, contre seulement 48,12 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Autun ? La préférence des électeurs d'Autun a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Autun avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,21% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Autun portaient leur choix sur Aurélien Dutremble (Rassemblement National) avec 39,87% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Rémy Rebeyrotte (Ensemble !), avec 53,01%.

14:57 - Pour les élections 2026, Autun reste un territoire bien ancré à le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Autun tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,26% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,33%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,67% pour Emmanuel Macron, contre 44,33% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Autun accordaient leurs suffrages à Rémy Rebeyrotte (Ensemble !) avec 39,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,39%.

12:58 - Autun : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui est des contributions locales à Autun, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 1 307 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 034 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 46,32 % en 2024 (contre 26,24 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 493 700 euros en 2024, loin des 2 914 460 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 17,75 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Autun ? Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Autun peut être instructif. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Frédéric Brochot (Divers droite) a pris les commandes avec 1 928 voix (45,20%). Deuxième, Vincent Chauvet (Divers centre) a engrangé 1 870 votes (43,84%). Ce premier verdict plutôt étroit laissait planer d'importantes incertitudes pour le deuxième tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Vincent Chauvet l'a finalement emporté avec 2 764 voix (52,96%), face à Frédéric Brochot s'adjugeant 47,03% des électeurs inscrits. Confirmant les hésitations du premier tour, l'élection a donné lieu à un spectaculaire changement de cap., sécurisant 836 voix supplémentaires entre les deux tours.