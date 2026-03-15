Résultat de l'élection municipale 2026 à Auvers-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auvers-sur-Oise

Tête de listeListe
Gabriel Bonnelye
Gabriel Bonnelye Liste Divers
UN ELAN POUR AUVERS
  • Gabriel Bonnelye
  • Sylvie Jacquemin
  • Stephan Tatikian
  • Camille de Kernavanois
  • Adrien Loumeau
  • Nicole Mornac
  • Johann Ritchie
  • Isabelle Saintot
  • Pascal Labbe
  • Cécile Gouffier
  • Jérémie Germond
  • Marina Lorenzo
  • Matias Perez
  • Renata Valero
  • Jean-Christophe Picard-Leroux
  • Brigitte Theret Tatikian
  • Antoine Martinelli
  • Estelle Charlier
  • Guillaume Louin
  • Marie Auvinet
  • David Botzung
  • Emeline Corre
  • Philippe Hu
  • Pelin Balikel
  • Bruno Brunel
  • Laura Doula Mansart
  • Sébastien Mouhat
  • Laura Hernandez
  • Georges Remvikos
Isabelle Mézières
Isabelle Mézières Liste divers droite
Tous Unis pour Auvers
  • Isabelle Mézières
  • Marc Le Bourgeois
  • Sabina Colin
  • Christophe Mézières
  • Cécile Hébert-Jacquet
  • Jean-Pierre Oberti
  • Isabelle Mousseron
  • Florent Beaulieu
  • Gabrielle Giraux
  • Eric Colin
  • Juliette Dumeige-Kerbrat
  • Christophe Torossian
  • Armelle Gayer-Corric
  • Pascal Cantin
  • Dorothée Verrin
  • Vincent Nolin
  • Valérie Ramalhète
  • Paul Watteau
  • Valérie Torossian
  • Nicolas Christien
  • Isabelle Valantin
  • Jean-Michel Contan
  • Nathalie Letu
  • Didier Bouresche
  • Lucile Watteau
  • Noa Hoareau
  • Brigitte Bonvoisin
  • François Poulain
  • Dominique Deshaies
Philippe Watrelot
Philippe Watrelot Liste divers gauche
AUVERS ENSEMBLE ET AUTREMENT
  • Philippe Watrelot
  • Emma Rubio
  • Sébastien Fiquet
  • Laurie Papillon
  • Aurélien Desettre
  • Héléne Icart
  • Daniel Bourdeau
  • Anne-Marie Schefer
  • Jean-Philippe Milet
  • Danièle Beaudet
  • Alain Ziemmermann
  • Laetitia Percebois
  • Alain Robic
  • Candide Marques
  • Jean-Claude Decalonne
  • Cassandra Barberel
  • Emmanuel Ruffet
  • Christine Appiani
  • Bakary Sylla
  • Brigitte Wanschura
  • Jean-Pierre Bequet
  • Julia Bagur
  • José Hoyas
  • Catherine Pradines
  • Sergio Maggiani
  • Béatrice Qyaouh
  • Jean-Louis Chaillet
  • Marie-Hélène Petiteville
  • Laurent Olivesi
  • Nadine Dumont
  • Jean-Pierre Brihat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Mezieres
Isabelle Mezieres (25 élus) Tous unis pour auvers 		1 974 73,16%
  • Isabelle Mezieres
  • Marc Le Bourgeois
  • Sabina Colin
  • Michel Jabot
  • Martine Rovira
  • Jean-Pierre Oberti
  • Sylvie Jacquemin
  • Michel Rayrole
  • Cécile Hebert-Jacquet
  • Christophe Mezieres
  • Dorothéa Oberti
  • Eric Colin
  • Isabelle Mousseron
  • Abel Lemba-Diyangi
  • Gabrielle Giraux
  • Florent Beaulieu
  • Amélie Dorison
  • Christophe Torossian
  • Juliette Dumeige-Kerbrat
  • Vincent Nolin
  • Amélie Fourcroy
  • Samuel Aissaoui
  • Lucile Watteau
  • Pascal Cantin
  • Axelle Legrand
Alain Zimmermann
Alain Zimmermann (4 élus) Auvers autrement 		724 26,83%
  • Alain Zimmermann
  • Catherine Estival
  • Patrice Ferrer
  • Dominique Jacob
Participation au scrutin Auvers-sur-Oise
Taux de participation 52,87%
Taux d'abstention 47,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 774

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Mezieres
Isabelle Mezieres (23 élus) Tous unis pour auvers sur oise 		1 949 53,63%
  • Isabelle Mezieres
  • Eric Colin
  • Florence Dufour
  • Abel Lemba-Diyangi
  • Corinne Guerlain
  • Florent Beaulieu
  • Sylvie Jacquemin
  • Christophe Mezieres
  • Marion Bergeron
  • Frédéric Le Grand
  • Martine Rovira
  • Yves Omejkane
  • Gabrielle Giraux
  • Marc Le Bourgeois
  • Dorothea Pellecchia
  • Daniel Caffin
  • Isabelle Mousseron
  • Jean-Pierre Oberti
  • Stéphanie Bossaro
  • Thomas Omejkane-Harnois
  • Colette Bruneliere
  • Christian Ledoux
  • Patricia Duport
Jean-Pierre Bequet
Jean-Pierre Bequet (6 élus) Vivre auvers ensemble 		1 685 46,36%
  • Jean-Pierre Bequet
  • Marie-Agnès Gillard
  • Elie Le Port
  • Emilie Spiquel
  • Julien Serignac
  • Nolwenn Clark
Participation au scrutin Auvers-sur-Oise
Taux de participation 69,89%
Taux d'abstention 30,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 3 765

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Mezieres
Isabelle Mezieres Tous unis pour auvers sur oise 		1 422 40,51%
Jean-Pierre Bequet
Jean-Pierre Bequet Vivre auvers ensemble 		1 209 34,44%
Claire Houbert
Claire Houbert Auvers demain 		630 17,94%
Nolwenn Clark
Nolwenn Clark Auvers à gauche : l'humain d'abord! 		249 7,09%
Participation au scrutin Auvers-sur-Oise
Taux de participation 66,63%
Taux d'abstention 33,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 3 590

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