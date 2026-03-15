Résultat de l'élection municipale 2026 à Auvers-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auvers-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Auvers-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auvers-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Auvers-sur-Oise
13:45 - La question des impôts, une clé de l'élection à Auvers-sur-Oise
S'agissant des contributions locales à Auvers-sur-Oise, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 003 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 047 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 41,23 % en 2024 (contre près de 24,05 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 102 600 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 2,11786 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,83 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Auvers-sur-Oise
Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore à ce jour, conditionnés par le verdict des dernières municipales à Auvers-sur-Oise. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Isabelle Mezieres (Divers) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 73,16% des suffrages. En deuxième position, Alain Zimmermann (Divers gauche) a engrangé 724 votes (26,83%). Ce succès d'emblée de la candidate Divers a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Auvers-sur-Oise, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 6 bureaux de vote à Auvers-sur-Oise ?
Les 6 bureaux de vote de la commune d'Auvers-sur-Oise sont accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars 2026, les 5 240 votants d'Auvers-sur-Oise sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du second tour. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Auvers-sur-Oise est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auvers-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Gabriel Bonnelye
Liste Divers
UN ELAN POUR AUVERS
|
|
Isabelle Mézières
Liste divers droite
Tous Unis pour Auvers
|
|
Philippe Watrelot
Liste divers gauche
AUVERS ENSEMBLE ET AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Mezieres (25 élus) Tous unis pour auvers
|1 974
|73,16%
|
|Alain Zimmermann (4 élus) Auvers autrement
|724
|26,83%
|
|Participation au scrutin
|Auvers-sur-Oise
|Taux de participation
|52,87%
|Taux d'abstention
|47,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 774
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Mezieres (23 élus) Tous unis pour auvers sur oise
|1 949
|53,63%
|
|Jean-Pierre Bequet (6 élus) Vivre auvers ensemble
|1 685
|46,36%
|
|Participation au scrutin
|Auvers-sur-Oise
|Taux de participation
|69,89%
|Taux d'abstention
|30,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|3 765
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Mezieres Tous unis pour auvers sur oise
|1 422
|40,51%
|Jean-Pierre Bequet Vivre auvers ensemble
|1 209
|34,44%
|Claire Houbert Auvers demain
|630
|17,94%
|Nolwenn Clark Auvers à gauche : l'humain d'abord!
|249
|7,09%
|Participation au scrutin
|Auvers-sur-Oise
|Taux de participation
|66,63%
|Taux d'abstention
|33,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|3 590
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