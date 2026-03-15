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19:21 - Comment la composition démographique d'Auvers-sur-Oise façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique d'Auvers-sur-Oise définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,03%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 066 euros par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3791 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,08%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,73%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,45%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Auvers-sur-Oise, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Auvers-sur-Oise Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Auvers-sur-Oise en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 19,69% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,21% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 17,90% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Auvers-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,23% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,03% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,99% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Auvers-sur-Oise aux municipales ? À l'occasion de la municipale de 2026, l'état de la participation jouera fortement sur les résultats d'Auvers-sur-Oise. Les archives d'il y a six ans indiquent que 2 774 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 52,87 % (une mobilisation plutôt forte) alors que le coronavirus perturbait la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 81,20 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est instructif d'analyser l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 54,76 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 72,35 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 59,36 %. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Auvers-sur-Oise comme une contrée assez participative.

15:59 - Le vote d'Auvers-sur-Oise nettement ancré à droite en 2024 La situation politique d'Auvers-sur-Oise a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des européennes, le podium à Auvers-sur-Oise s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,23%), talonnée par Raphaël Glucksmann (17,17%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,59%). Anne Sicard (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Auvers-sur-Oise quelques semaines plus tard avec 31,03%. Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 30,49%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) en tête avec 35,88%.

14:57 - Les électeurs d'Auvers-sur-Oise avaient clairement privilégié le centre-droit il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Auvers-sur-Oise comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Auvers-sur-Oise privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,10%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,01%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 63,79% pour Emmanuel Macron, contre 36,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Auvers-sur-Oise accordaient leurs suffrages à Emilie Chandler (Ensemble !) avec 29,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,00% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Auvers-sur-Oise S'agissant des contributions locales à Auvers-sur-Oise, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 003 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 047 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 41,23 % en 2024 (contre près de 24,05 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 102 600 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 2,11786 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,83 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Auvers-sur-Oise Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore à ce jour, conditionnés par le verdict des dernières municipales à Auvers-sur-Oise. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Isabelle Mezieres (Divers) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 73,16% des suffrages. En deuxième position, Alain Zimmermann (Divers gauche) a engrangé 724 votes (26,83%). Ce succès d'emblée de la candidate Divers a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Auvers-sur-Oise, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.