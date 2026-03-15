Résultat municipale 2026 à Auvers-sur-Oise (95430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Auvers-sur-Oise. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Auvers-sur-Oise, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auvers-sur-Oise [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Isabelle MÉZIÈRES
Isabelle MÉZIÈRES Tous Unis pour Auvers 		1 051 65,81%
Philippe WATRELOT
Philippe WATRELOT AUVERS ENSEMBLE ET AUTREMENT 		286 17,91%
Gabriel BONNELYE
Gabriel BONNELYE UN ELAN POUR AUVERS 		260 16,28%
Participation au scrutin Auvers-sur-Oise Partiels *
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 624

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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