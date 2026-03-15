Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre : les infos en direct

Adrien Provence Liste de La France insoumise

AUXERRE FIERE ET POPULAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Adrien Provence Engagement citoyen Le projet politique pour Auxerre met l'accent sur l'importance de l'engagement citoyen. Il vise à rétablir un lien entre la mairie et les Auxerrois, en proposant une gouvernance inclusive. L'objectif est de construire une commune où chaque habitant se sent impliqué et représenté. Justice sociale La lutte contre la pauvreté et la précarité est au cœur des priorités de cette initiative. Le projet propose des solutions concrètes pour garantir des services publics accessibles et efficaces. Il s'agit de créer un environnement où chacun peut vivre dignement et bénéficier d'une réelle égalité des chances. Éducation et jeunesse La réaffirmation du rôle central de l'école publique, laïque et gratuite est essentielle pour l'avenir de Auxerre. Le projet inclut des mesures pour améliorer la qualité de l'éducation et rendre la cantine scolaire bio, locale et gratuite. Cela vise à soutenir la jeunesse et à favoriser son épanouissement. Écologie et inclusion La planification écologique communale est une priorité pour construire un avenir durable. Le projet appelle à agir pour la tolérance et l'inclusivité, en combattant toutes les formes de discrimination. L'objectif est de faire de Auxerre une ville où chacun se sent en sécurité et respecté.

Adrien Provence

Amina Tbatou

Rachid El Idrissi

Nadège Girault

Marc Guetré

Eva Brison

Leny Brosson

Anaïs Fleury

Messaoud Hassouni

Maryse Alliguié

Denis Bailly

Léa Bey

Yann Périé

Evelyne Cadiou-Maury

Lucas Romain

Laëtitia Vitellius

Cyrille Loison

Julie Houiyate

Christian Jean-Baptiste

Sophie Clertant

Loïc Prou

Nadia Rhoulam

Ismaïl Aachach

Clotilde Vuillemin

Etienne Lengrand

Monique Lassabé

Paul Croenne

Fanny Arabeyre

Oscar Chalvet

Keltoum Tahli

André Alliguié

Chantal Degois

Flavien Roul

Bahija Alarbid

Jean-Pierre Vrain

Michèle Gaillard

Antoine Vallet

Véronique Viard

Quirin Halbeher

Suzanne Villerey

Ayman Alarbid

Mani Cambefort Liste d'union à gauche

POUR AUXERRE Voir la liste des candidats

Mani Cambefort

Isabelle Poifol-Ferreira

Emmanuel Ronot

Sophie Fevre

Valentin Andry

Pascale Marlin

Maïeul Tellier

Marie-Noëlle Lehodey

Rémi Prou-Meline

Corinne Poinsot

Bruno Marmagne

Nelly Cambou

Yoann Cabaj

Agnès Vautrin

Christophe Falissard

Mina Masdan Ferez

Stacy Beaujean

Lénia Houel-Vallée

Christophe Gentaz

Sarah Maazouz

Patrick Geantot

Valérie Junk

Gérald Negri

Marie-Emmanuelle Renouard

Claude Collin

Annick Petrucci

Yves Le Goff

Francette Pate

Claude Michaud

Annick Bacot

Baptiste Rouger

Héloïse Alexandre

Yannis Jardé

Elena Tinarelli

Didier Ziegler

Muriel Vagner

Pascal Joly

Michèle Skowron

Jackie Arvault

Danielle Rosenwald

Philippe André

Pascal Blaise Liste du Rassemblement National

REMETTRE AUXERRE EN ORDRE ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pascal Blaise Sécurité à Auxerre La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un engagement fort est pris pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la ville. Cette démarche vise à rassurer les habitants et à améliorer leur qualité de vie. Développement économique Le développement économique d'Auxerre est un enjeu crucial pour l'avenir de la ville. Des mesures seront mises en place pour inciter à l'installation de nouveaux commerces et entreprises. Cela devrait contribuer à revitaliser le centre-ville et à soutenir les artisans et commerçants locaux. Engagement politique Les élections municipales sont perçues comme une occasion de sanctionner les politiques des dix dernières années. Le choix d'un maire du Rassemblement National est présenté comme un choix de proximité et d'engagement. Les candidats promettent de maintenir les services publics tout en refusant toute hausse des impôts locaux. Rénovation et cadre de vie Un plan pluriannuel de rénovation des infrastructures est envisagé pour améliorer le cadre de vie des Auxerrois. Cela inclut la rénovation des voiries et des écoles, ainsi qu'une réflexion sur le stationnement. L'objectif est de rendre la ville plus attractive et agréable à vivre.

Pascal Blaise

Florence Dussol

Jean-Guy Bègue

Sophie Arbareri

Jean-Jacques Deschamps

Isabelle Malherbe

Claude Korobetski

Agnès Demarson

Pascal Roi

Cassandra Darty

Régis Lépine

Johana Belbol

Tourami Benamar

Colette Perreau

Rudy Guillot

Corinne Adamczyk

Arnaud Paris

Nicolle Dunand

Jean-Paul Cudennec

Marie-Rose Cecere

Didier Cathelin

Monique Legrand

Mathys Munoz

Maria de Almeida Silva

Christian Fasquel

Aurore Bredeche

Mathieu Ribeyre

Catherine Martin

André Venet

Marie-Ange Meunier

Mickaël Petit

Viviane Tonnerre

Emmanuel Girard

Geneviève Jacquet

Gaël Lebel

Michèle Benoit

Dylan Tribouley

Nicole Girard

Alain Châlons

Danièle Chambault

Yves Calmus

Mathieu Debain Liste divers centre

DEMAIN LES AUXERROIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mathieu Debain Engagement citoyen Le projet pour Auxerre repose sur une équipe engagée et représentative de la ville. Des femmes et des hommes de tous âges et de tous quartiers se sont unis pour servir l'intérêt général. Leur engagement est sincère et profondément ancré dans la réalité du terrain. Priorités pour l'avenir Les priorités pour Auxerre incluent la création d'une halle gourmande pour revitaliser le centre-ville et le doublement des effectifs de la police municipale. D'autres actions visent à rétablir les conseils de quartier et à développer l'offre de santé. Ces mesures sont conçues pour améliorer la qualité de vie des Auxerrois. Transparence et proximité La gouvernance sera fondée sur l'intégrité, la transparence et la proximité avec les habitants. Une concertation réelle sera mise en place pour garantir une information claire et accessible. Cela permettra de renforcer la confiance entre les élus et les citoyens. Vision pour Auxerre La vision pour Auxerre est celle d'une ville plus apaisée, juste et ambitieuse. L'objectif est de construire un avenir collectif où chacun trouve sa place. Cette approche vise à créer une ville attractive et solidaire, à l'écoute de ses habitants.

Mathieu Debain

Léa Simeray

Matthieu Driol

Agnès Durville

Suleyman Dogan

Sylvie Sabouret

Nordine Maaroufi

Irène Dautrey

Jacques Hojlo

Maëva Durak

Franck Lekhal

Charisse Ngoumbi Nialongo

Laurent Develle

Monique Chabin

Bruno Bosvy

Catherine Dornat

Mohamed Ouazarf

Laurine Zeimer

Vincent Pourrier

Elodie Roy

Philippe Gherardi

Martine Pruliere

Jean-Paul Soury

Séverine Lambert

Delvin Ndinga

Thérèse Petident

Pascal Allain

Marie-Thérèse Catherin

Denis Hersant

Aurélie Zeimer

Joël Vilde

Zoé Péléka-Mvouza

Mohamed Meziane

Elodie Rappeneau

Patrice Bourgeois

Andrée Rapin

Bernard Bremont

Monique Hadrbolec

Cédric Corsois

Florence Loury Liste écologiste

Auxerre Avec Vous - Florence LOURY - Liste citoyenne, écologiste, sociale Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Florence Loury Engagement citoyen Le projet "Auxerre avec vous" se veut une initiative citoyenne qui rassemble des militant·e·s écologistes et des habitant·e·s engagés. Il vise à promouvoir des valeurs de tolérance et de partage au sein de la ville. Cette démarche inclut la participation active des citoyens dans les décisions qui les concernent. Transition écologique Le programme propose une transition écologique et sociale pour faire face aux défis du dérèglement climatique. Cela inclut des initiatives pour améliorer la qualité de l'environnement et renforcer les services essentiels. L'objectif est d'adapter la ville aux besoins de demain tout en préservant les ressources existantes. Services de proximité Des mesures concrètes sont prévues pour améliorer les services quotidiens des Auxerrois, comme la création d'un centre de santé et l'amélioration de la mobilité. Le programme met également l'accent sur la sécurité publique et la collecte des déchets. Ces actions visent à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. Démocratie locale Le projet insiste sur l'importance de rétablir la démocratie locale à travers des conseils citoyens. Cela permettra de donner une voix aux habitants dans la gestion de leur ville. La participation citoyenne est essentielle pour construire un avenir plus juste et inclusif à Auxerre.

Florence Loury

Mourad Youbi

Christiane Antenni

Damien Depriester

Nora Bourada

Eric Frémion

Elisabeth Pascal

Andrew Walkden

Serena Zacharias

Benoit Foissy

Laurence Bondoux (jacquin)

Tomas Oliveira

Samantha Bartoletti

Jean-Denis Beckmann

Christelle Vanbeveren

Mostafa Ouzmerkou

Emma Chirol

Pablo Pulido

Reine Françoise Cordes

Bekir Korkmaz

Margot Maillet

Bertrand Petit

Clémentine Calais

Saâd Lamrani Amine

Florence Dumont ép Rivallain

Gabriel Brunot-Philippot

Atalanta Panc

Luc Duina

Anne-Lise Willemin

Soulaimane Chahbouni

Marthe Bernard

Jean-Noël Pelud

Karine Bonvallat

Julien Metaut

Annie Vigreux

Thierry Leclerc

Véronique Lefebvre

Denis Roycourt

Chantal Descours

Michel That

Christine Renaudin

Crescent Marault Liste d'union au centre

AUXERRE AU COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Crescent Marault Attractivité d'Auxerre Auxerre se positionne comme une ville attractive pour les familles et les entreprises. Des projets tels que la rénovation de la Place du Maréchal-Leclerc et le développement du Conservatoire de l’Auxerrois témoignent de cet engagement. L'objectif est de créer un environnement propice à l'épanouissement de tous ses habitants. Transition écologique Les projets municipaux intègrent des enjeux de transition écologique pour un avenir durable. L'initiative de planter 1 000 arbres en 5 ans illustre cet engagement envers l'environnement. La ville vise à promouvoir une mobilité repensée, notamment avec des vélos électriques et la liaison Sud d'Auxerre (LiSA). Projets d'avenir Auxerre se prépare à des projets ambitieux pour l'avenir, tels que la création d'un éco-quartier à Batardeau-Montardons et le développement d'un véritable port de plaisance à Roscoff. La ville souhaite également obtenir le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO pour son Abbaye et sa Cathédrale. Ces initiatives visent à dynamiser l'économie locale et à améliorer la qualité de vie. Équipe engagée Une équipe compétente et engagée est au service des habitants d'Auxerre. Elle se concentre sur des domaines variés tels que l'éducation, la sécurité, la culture et l'environnement. L'objectif est de bâtir une ville qui reflète les aspirations et les besoins de ses citoyens.

Crescent Marault

Céline Bähr

Nordine Bouchrou

Carole Cresson Giraud

Jean-Michel Crinquand

Maryline Saint-Antonin

Sébastien Dolozilek

Maud Navarre

Christian Duchet

Emmanuelle Miredin

Julien Jouvet

Marie-Ange Baulu

Hicham El Mehdi

Isabelle Joaquina

Pierre-André Picard

Patricia Voye

Alexandre Commergnat

Auria Bourouba

Didier Roussel

Véronique Besnard

Laurent Bouquet Des Chaux

Marianne Ranque

Souleymane Koné

Axelle Bonnin

Pedro de Pinho

Marjorie Moreau

Abdeslam Ouchérif

Dominique Mary

Jean-Marie Muller

Dominique Avrillault

Jean-Baptiste Horton

Christine Roussel

Gilles Gourdin

Catherine Japiot

Ionut-Alex Miliare

Dominique Juvigny

Brice Nemer

Sonia Hafid

Hamza El Allouch

Elisabeth Gerard-Billebault

Jean-François Boivin

José Carrasco Liste d'extrême-gauche

Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats