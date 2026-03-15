Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auxerre

Tête de listeListe
Adrien Provence
Adrien Provence Liste de La France insoumise
AUXERRE FIERE ET POPULAIRE
  • Adrien Provence
  • Amina Tbatou
  • Rachid El Idrissi
  • Nadège Girault
  • Marc Guetré
  • Eva Brison
  • Leny Brosson
  • Anaïs Fleury
  • Messaoud Hassouni
  • Maryse Alliguié
  • Denis Bailly
  • Léa Bey
  • Yann Périé
  • Evelyne Cadiou-Maury
  • Lucas Romain
  • Laëtitia Vitellius
  • Cyrille Loison
  • Julie Houiyate
  • Christian Jean-Baptiste
  • Sophie Clertant
  • Loïc Prou
  • Nadia Rhoulam
  • Ismaïl Aachach
  • Clotilde Vuillemin
  • Etienne Lengrand
  • Monique Lassabé
  • Paul Croenne
  • Fanny Arabeyre
  • Oscar Chalvet
  • Keltoum Tahli
  • André Alliguié
  • Chantal Degois
  • Flavien Roul
  • Bahija Alarbid
  • Jean-Pierre Vrain
  • Michèle Gaillard
  • Antoine Vallet
  • Véronique Viard
  • Quirin Halbeher
  • Suzanne Villerey
  • Ayman Alarbid
Mani Cambefort
Mani Cambefort Liste d'union à gauche
POUR AUXERRE
  • Mani Cambefort
  • Isabelle Poifol-Ferreira
  • Emmanuel Ronot
  • Sophie Fevre
  • Valentin Andry
  • Pascale Marlin
  • Maïeul Tellier
  • Marie-Noëlle Lehodey
  • Rémi Prou-Meline
  • Corinne Poinsot
  • Bruno Marmagne
  • Nelly Cambou
  • Yoann Cabaj
  • Agnès Vautrin
  • Christophe Falissard
  • Mina Masdan Ferez
  • Stacy Beaujean
  • Lénia Houel-Vallée
  • Christophe Gentaz
  • Sarah Maazouz
  • Patrick Geantot
  • Valérie Junk
  • Gérald Negri
  • Marie-Emmanuelle Renouard
  • Claude Collin
  • Annick Petrucci
  • Yves Le Goff
  • Francette Pate
  • Claude Michaud
  • Annick Bacot
  • Baptiste Rouger
  • Héloïse Alexandre
  • Yannis Jardé
  • Elena Tinarelli
  • Didier Ziegler
  • Muriel Vagner
  • Pascal Joly
  • Michèle Skowron
  • Jackie Arvault
  • Danielle Rosenwald
  • Philippe André
Pascal Blaise
Pascal Blaise Liste du Rassemblement National
REMETTRE AUXERRE EN ORDRE !
  • Pascal Blaise
  • Florence Dussol
  • Jean-Guy Bègue
  • Sophie Arbareri
  • Jean-Jacques Deschamps
  • Isabelle Malherbe
  • Claude Korobetski
  • Agnès Demarson
  • Pascal Roi
  • Cassandra Darty
  • Régis Lépine
  • Johana Belbol
  • Tourami Benamar
  • Colette Perreau
  • Rudy Guillot
  • Corinne Adamczyk
  • Arnaud Paris
  • Nicolle Dunand
  • Jean-Paul Cudennec
  • Marie-Rose Cecere
  • Didier Cathelin
  • Monique Legrand
  • Mathys Munoz
  • Maria de Almeida Silva
  • Christian Fasquel
  • Aurore Bredeche
  • Mathieu Ribeyre
  • Catherine Martin
  • André Venet
  • Marie-Ange Meunier
  • Mickaël Petit
  • Viviane Tonnerre
  • Emmanuel Girard
  • Geneviève Jacquet
  • Gaël Lebel
  • Michèle Benoit
  • Dylan Tribouley
  • Nicole Girard
  • Alain Châlons
  • Danièle Chambault
  • Yves Calmus
Mathieu Debain
Mathieu Debain Liste divers centre
DEMAIN LES AUXERROIS
  • Mathieu Debain
  • Léa Simeray
  • Matthieu Driol
  • Agnès Durville
  • Suleyman Dogan
  • Sylvie Sabouret
  • Nordine Maaroufi
  • Irène Dautrey
  • Jacques Hojlo
  • Maëva Durak
  • Franck Lekhal
  • Charisse Ngoumbi Nialongo
  • Laurent Develle
  • Monique Chabin
  • Bruno Bosvy
  • Catherine Dornat
  • Mohamed Ouazarf
  • Laurine Zeimer
  • Vincent Pourrier
  • Elodie Roy
  • Philippe Gherardi
  • Martine Pruliere
  • Jean-Paul Soury
  • Séverine Lambert
  • Delvin Ndinga
  • Thérèse Petident
  • Pascal Allain
  • Marie-Thérèse Catherin
  • Denis Hersant
  • Aurélie Zeimer
  • Joël Vilde
  • Zoé Péléka-Mvouza
  • Mohamed Meziane
  • Elodie Rappeneau
  • Patrice Bourgeois
  • Andrée Rapin
  • Bernard Bremont
  • Monique Hadrbolec
  • Cédric Corsois
Florence Loury
Florence Loury Liste écologiste
Auxerre Avec Vous - Florence LOURY - Liste citoyenne, écologiste, sociale
  • Florence Loury
  • Mourad Youbi
  • Christiane Antenni
  • Damien Depriester
  • Nora Bourada
  • Eric Frémion
  • Elisabeth Pascal
  • Andrew Walkden
  • Serena Zacharias
  • Benoit Foissy
  • Laurence Bondoux (jacquin)
  • Tomas Oliveira
  • Samantha Bartoletti
  • Jean-Denis Beckmann
  • Christelle Vanbeveren
  • Mostafa Ouzmerkou
  • Emma Chirol
  • Pablo Pulido
  • Reine Françoise Cordes
  • Bekir Korkmaz
  • Margot Maillet
  • Bertrand Petit
  • Clémentine Calais
  • Saâd Lamrani Amine
  • Florence Dumont ép Rivallain
  • Gabriel Brunot-Philippot
  • Atalanta Panc
  • Luc Duina
  • Anne-Lise Willemin
  • Soulaimane Chahbouni
  • Marthe Bernard
  • Jean-Noël Pelud
  • Karine Bonvallat
  • Julien Metaut
  • Annie Vigreux
  • Thierry Leclerc
  • Véronique Lefebvre
  • Denis Roycourt
  • Chantal Descours
  • Michel That
  • Christine Renaudin
Crescent Marault
Crescent Marault Liste d'union au centre
AUXERRE AU COEUR
  • Crescent Marault
  • Céline Bähr
  • Nordine Bouchrou
  • Carole Cresson Giraud
  • Jean-Michel Crinquand
  • Maryline Saint-Antonin
  • Sébastien Dolozilek
  • Maud Navarre
  • Christian Duchet
  • Emmanuelle Miredin
  • Julien Jouvet
  • Marie-Ange Baulu
  • Hicham El Mehdi
  • Isabelle Joaquina
  • Pierre-André Picard
  • Patricia Voye
  • Alexandre Commergnat
  • Auria Bourouba
  • Didier Roussel
  • Véronique Besnard
  • Laurent Bouquet Des Chaux
  • Marianne Ranque
  • Souleymane Koné
  • Axelle Bonnin
  • Pedro de Pinho
  • Marjorie Moreau
  • Abdeslam Ouchérif
  • Dominique Mary
  • Jean-Marie Muller
  • Dominique Avrillault
  • Jean-Baptiste Horton
  • Christine Roussel
  • Gilles Gourdin
  • Catherine Japiot
  • Ionut-Alex Miliare
  • Dominique Juvigny
  • Brice Nemer
  • Sonia Hafid
  • Hamza El Allouch
  • Elisabeth Gerard-Billebault
  • Jean-François Boivin
José Carrasco
José Carrasco Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • José Carrasco
  • Sylvie Manigaut
  • Nicolas Godard
  • Anita Carrasco
  • Fabrice Gribingui
  • Marie-Claude Bailly
  • Mounher Boudina
  • Mbi-Faany Bouity
  • Tiago Filipe Lourenço Cardoso
  • Véronique Dos Santos
  • Matthew Henriet
  • Maeva Bouchet
  • Mohamed N'Ciri
  • Amélie Godard
  • Corentin Denolet
  • Meriem Marzouk
  • Samir Musa
  • Mariam Siaka
  • Joël Vacherat
  • Léa Curmer
  • Ludovic Pillon
  • Carolane Gauthier
  • Mohamed M'Hamed
  • Delphine Paillard
  • Kévin Girard
  • Patricia Vandecastelle
  • Didier Bezin
  • Liliane Poitrinel
  • Jean Boye-Don
  • Elodie Deriot
  • Yaya Diakité
  • Mélanie Brunet
  • Saïd Siaghi
  • Salima Laaouni El Mroussi
  • Ludovic Grumet
  • Angélique Descharmes
  • Christopher Robin
  • Marielle Molette
  • Mohammed El Hamza

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Crescent Marault
Crescent Marault (30 élus) Soyons fiers d'auxerre avec crescent marault 		4 147 49,02%
  • Crescent Marault
  • Céline Bähr
  • Pascal Henriat
  • Carole Cresson Giraud
  • Sébastien Dolozilek
  • Isabelle Joaquina
  • Gilles Peylet
  • Emmanuelle Miredin
  • Hicham El Mehdi
  • Maryline Saint-Antonin
  • Nordine Bouchrou
  • Mairie-Ange Convertino Baulu
  • Vincent Vallé
  • Marie-Agnes Maurice
  • Souléymane Koné
  • Margaux Grandrue
  • Bruno Marmagne
  • Patricia Voye
  • Julien Jouvet
  • Auria Bourouba
  • Laurent Ponroy
  • Raymonde Delage
  • Laurent Hourdry
  • Dominique Avrillault
  • Mostafa Ouzmerkou
  • Véronique Besnard
  • Philippe Radet
  • Isabelle Dejust
  • Ruscain Ndombasi Tukilonga
  • Maéva Chenouna
Guy Ferez
Guy Ferez (7 élus) L'assurance d'une transition sereine 		3 251 38,43%
  • Guy Ferez
  • Maud Navarre
  • Mathieu Debain
  • Sophie Fevre
  • Rémi Meline
  • Yvonne Raphat
  • Mani Cambefort
Denis Roycourt
Denis Roycourt (2 élus) Auxerre écologie - la ville envie 		1 061 12,54%
  • Denis Roycourt
  • Florence Loury
Participation au scrutin Auxerre
Taux de participation 42,31%
Taux d'abstention 57,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 638

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Crescent Marault
Crescent Marault Soyons fiers d'auxerre avec crescent marault 		2 963 37,25%
Guy Ferez
Guy Ferez Un nouvel equilibre 		2 632 33,09%
Denis Roycourt
Denis Roycourt Auxerre écologie - la ville envie 		1 056 13,27%
Maud Navarre
Maud Navarre Les printemps pour auxerre 		867 10,90%
Mourad Youbi
Mourad Youbi Auxerre, ensemble pour un avenir meilleur 		237 2,97%
Sylvie Manigaut
Sylvie Manigaut Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		199 2,50%
Participation au scrutin Auxerre
Taux de participation 40,13%
Taux d'abstention 59,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 179

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Férez
Guy Férez (30 élus) L'avenir en confiance 		7 052 51,13%
  • Guy Férez
  • Souad Aouami
  • Denis Roycourt
  • Joëlle Richet
  • Pascal Henriat
  • Martine Millet
  • Jacques Hojlo
  • Martine Burlet
  • Guy Paris
  • Najia Ahil
  • Jean-Philippe Bailly
  • Maud Navarre
  • Didier Michel
  • Sarah Degliame-Pelhate
  • Jean-Paul Soury
  • Isabelle Poifol-Ferreira
  • Philippe Aussavy
  • Sylvie Mostaert
  • Yves Biron
  • Yvonne Raphat
  • Jean-Luc Emery
  • Rita Daubisse
  • Mourad Youbi
  • Annie Krywdyk
  • Didier Serra
  • Elodie Roy
  • Marc Guillemain
  • Nadine Droeghmans
  • Olivier Bourgeois
  • Sylvette Détrez
Guillaume Larrivé
Guillaume Larrivé (9 élus) Allez auxerre ! 		6 740 48,86%
  • Guillaume Larrivé
  • Michèle Bourhis
  • Jean-Pierre Bosquet
  • Malika Ounes
  • Stéphane Azamar-Krier
  • Elisabeth Gérard-Billebault
  • Patrick Tuphé
  • Virginie Delorme
  • André Milot
Participation au scrutin Auxerre
Taux de participation 64,51%
Taux d'abstention 35,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 14 232

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Férez
Guy Férez L'avenir en confiance 		5 507 42,74%
Guillaume Larrivé
Guillaume Larrivé Allez auxerre ! 		5 224 40,55%
Julien Guibert
Julien Guibert Auxerre bleu marine 		1 258 9,76%
Alain Raymont
Alain Raymont Pour auxerre,l'humain d'abord 		715 5,55%
Sylvie Manigaut
Sylvie Manigaut Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		178 1,38%
Participation au scrutin Auxerre
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 13 218

Villes voisines d'Auxerre

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