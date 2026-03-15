Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Auxerre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auxerre.
L'actu des élections municipales 2026 à Auxerre
12:07 - Premier tour des municipales à Auxerre : horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 31 bureaux de vote d'Auxerre sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les municipales 2026 se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Auxerre
|Tête de listeListe
|
Adrien Provence
Liste de La France insoumise
AUXERRE FIERE ET POPULAIRE
|
|
Mani Cambefort
Liste d'union à gauche
POUR AUXERRE
|
|
Pascal Blaise
Liste du Rassemblement National
REMETTRE AUXERRE EN ORDRE !
|
|
Mathieu Debain
Liste divers centre
DEMAIN LES AUXERROIS
|
|
Florence Loury
Liste écologiste
Auxerre Avec Vous - Florence LOURY - Liste citoyenne, écologiste, sociale
|
|
Crescent Marault
Liste d'union au centre
AUXERRE AU COEUR
|
|
José Carrasco
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Crescent Marault (30 élus) Soyons fiers d'auxerre avec crescent marault
|4 147
|49,02%
|
|Guy Ferez (7 élus) L'assurance d'une transition sereine
|3 251
|38,43%
|
|Denis Roycourt (2 élus) Auxerre écologie - la ville envie
|1 061
|12,54%
|
|Participation au scrutin
|Auxerre
|Taux de participation
|42,31%
|Taux d'abstention
|57,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 638
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Crescent Marault Soyons fiers d'auxerre avec crescent marault
|2 963
|37,25%
|Guy Ferez Un nouvel equilibre
|2 632
|33,09%
|Denis Roycourt Auxerre écologie - la ville envie
|1 056
|13,27%
|Maud Navarre Les printemps pour auxerre
|867
|10,90%
|Mourad Youbi Auxerre, ensemble pour un avenir meilleur
|237
|2,97%
|Sylvie Manigaut Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|199
|2,50%
|Participation au scrutin
|Auxerre
|Taux de participation
|40,13%
|Taux d'abstention
|59,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 179
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Férez (30 élus) L'avenir en confiance
|7 052
|51,13%
|
|Guillaume Larrivé (9 élus) Allez auxerre !
|6 740
|48,86%
|
|Participation au scrutin
|Auxerre
|Taux de participation
|64,51%
|Taux d'abstention
|35,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|14 232
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Férez L'avenir en confiance
|5 507
|42,74%
|Guillaume Larrivé Allez auxerre !
|5 224
|40,55%
|Julien Guibert Auxerre bleu marine
|1 258
|9,76%
|Alain Raymont Pour auxerre,l'humain d'abord
|715
|5,55%
|Sylvie Manigaut Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|178
|1,38%
|Participation au scrutin
|Auxerre
|Taux de participation
|59,92%
|Taux d'abstention
|40,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|13 218
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