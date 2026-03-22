Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auxerre

Le deuxième tour des élections municipales à Auxerre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mani Cambefort
Mani Cambefort Liste d'union à gauche
POUR AUXERRE
  • Mani Cambefort
  • Florence Loury
  • Rémi Prou-Meline
  • Isabelle Poifol-Ferreira
  • Valentin Andry
  • Pascale Marlin
  • Maïeul Tellier
  • Sophie Fevre
  • Emmanuel Ronot
  • Marie-Noëlle Lehodey
  • Damien Depriester
  • Corinne Poinsot
  • Bruno Marmagne
  • Nelly Cambou
  • Yoann Cabaj
  • Nora Bourada
  • Mourad Youbi
  • Agnès Vautrin
  • Christophe Gentaz
  • Mina Masdan Ferez
  • Patrick Geantot
  • Valérie Junk
  • Benoit Foissy
  • Marie-Emmanuelle Renouard
  • Claude Collin
  • Samantha Bartoletti
  • Stacy Beaujean
  • Sarah Maazouz
  • Christophe Falissard
  • Annick Bacot
  • Yves Le Goff
  • Annick Petrucci
  • Claude Michaud
  • Elena Tinarelli
  • Baptiste Rouger
  • Muriel Vagner
  • Gérald Negri
  • Michèle Skowron
  • Yannis Jardé
  • Danielle Rosenwald
  • Philippe André
Pascal Blaise
Pascal Blaise Liste du Rassemblement National
REMETTRE AUXERRE EN ORDRE !
  • Pascal Blaise
  • Florence Dussol
  • Jean-Guy Bègue
  • Sophie Arbareri
  • Jean-Jacques Deschamps
  • Isabelle Malherbe
  • Claude Korobetski
  • Agnès Demarson
  • Pascal Roi
  • Cassandra Darty
  • Régis Lépine
  • Johana Belbol
  • Tourami Benamar
  • Colette Perreau
  • Rudy Guillot
  • Corinne Adamczyk
  • Arnaud Paris
  • Nicolle Dunand
  • Jean-Paul Cudennec
  • Marie-Rose Cecere
  • Didier Cathelin
  • Monique Legrand
  • Mathys Munoz
  • Maria de Almeida Silva
  • Christian Fasquel
  • Aurore Bredeche
  • Mathieu Ribeyre
  • Catherine Martin
  • André Venet
  • Marie-Ange Meunier
  • Mickaël Petit
  • Viviane Tonnerre
  • Emmanuel Girard
  • Geneviève Jacquet
  • Gaël Lebel
  • Michèle Benoit
  • Dylan Tribouley
  • Nicole Girard
  • Alain Châlons
  • Danièle Chambault
  • Yves Calmus
Mathieu Debain
Mathieu Debain Liste divers centre
DEMAIN LES AUXERROIS
  • Mathieu Debain
  • Léa Simeray
  • Matthieu Driol
  • Agnès Durville
  • Suleyman Dogan
  • Sylvie Sabouret
  • Nordine Maaroufi
  • Irène Dautrey
  • Jacques Hojlo
  • Maëva Durak
  • Franck Lekhal
  • Charisse Ngoumbi Nialongo
  • Laurent Develle
  • Monique Chabin
  • Bruno Bosvy
  • Catherine Dornat
  • Mohamed Ouazarf
  • Laurine Zeimer
  • Vincent Pourrier
  • Elodie Roy
  • Philippe Gherardi
  • Martine Pruliere
  • Jean-Paul Soury
  • Séverine Lambert
  • Delvin Ndinga
  • Thérèse Petident
  • Pascal Allain
  • Marie-Thérèse Catherin
  • Denis Hersant
  • Aurélie Zeimer
  • Joël Vilde
  • Zoé Péléka-Mvouza
  • Mohamed Meziane
  • Elodie Rappeneau
  • Patrice Bourgeois
  • Andrée Rapin
  • Bernard Bremont
  • Monique Hadrbolec
  • Cédric Corsois
Crescent Marault
Crescent Marault Liste d'union au centre
AUXERRE AU COEUR
  • Crescent Marault
  • Céline Bähr
  • Nordine Bouchrou
  • Carole Cresson Giraud
  • Jean-Michel Crinquand
  • Maryline Saint-Antonin
  • Sébastien Dolozilek
  • Maud Navarre
  • Christian Duchet
  • Emmanuelle Miredin
  • Julien Jouvet
  • Marie-Ange Baulu
  • Hicham El Mehdi
  • Isabelle Joaquina
  • Pierre-André Picard
  • Patricia Voye
  • Alexandre Commergnat
  • Auria Bourouba
  • Didier Roussel
  • Véronique Besnard
  • Laurent Bouquet Des Chaux
  • Marianne Ranque
  • Souleymane Koné
  • Axelle Bonnin
  • Pedro de Pinho
  • Marjorie Moreau
  • Abdeslam Ouchérif
  • Dominique Mary
  • Jean-Marie Muller
  • Dominique Avrillault
  • Jean-Baptiste Horton
  • Christine Roussel
  • Gilles Gourdin
  • Catherine Japiot
  • Ionut-Alex Miliare
  • Dominique Juvigny
  • Brice Nemer
  • Sonia Hafid
  • Hamza El Allouch
  • Elisabeth Gerard-Billebault
  • Jean-François Boivin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auxerre

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu DEBAIN
Mathieu DEBAIN (Ballotage) DEMAIN LES AUXERROIS 		2 596 23,71%
Crescent MARAULT
Crescent MARAULT (Ballotage) AUXERRE AU COEUR 		2 258 20,62%
Mani CAMBEFORT
Mani CAMBEFORT (Ballotage) POUR AUXERRE 		2 186 19,97%
Pascal BLAISE
Pascal BLAISE (Ballotage) REMETTRE AUXERRE EN ORDRE ! 		2 144 19,58%
Florence LOURY
Florence LOURY Auxerre Avec Vous - Florence LOURY - Liste citoyenne, écologiste, sociale 		1 011 9,23%
Adrien PROVENCE
Adrien PROVENCE AUXERRE FIERE ET POPULAIRE 		660 6,03%
José CARRASCO
José CARRASCO Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		94 0,86%
Participation au scrutin Auxerre
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 11 189

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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