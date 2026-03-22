Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Auxerre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Auxerre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Auxerre.
L'actu des élections municipales 2026 à Auxerre
11:50 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Auxerre la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Auxerre ont vu Mathieu Debain (Divers centre) prendre la première place dimanche dernier avec 23,71 % des voix. Derrière, Crescent Marault (Union du centre) s'est classé deuxième avec 20,62 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 19,97 %, Mani Cambefort, étiqueté Union de la gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Pascal Blaise, portant la nuance Rassemblement National, a rassemblé 19,58 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Auxerre, le vote a enregistré une participation de 55,01 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Auxerre
Le deuxième tour des élections municipales à Auxerre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mani Cambefort
Liste d'union à gauche
POUR AUXERRE
|
|
Pascal Blaise
Liste du Rassemblement National
REMETTRE AUXERRE EN ORDRE !
|
|
Mathieu Debain
Liste divers centre
DEMAIN LES AUXERROIS
|
|
Crescent Marault
Liste d'union au centre
AUXERRE AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Auxerre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu DEBAIN (Ballotage) DEMAIN LES AUXERROIS
|2 596
|23,71%
|Crescent MARAULT (Ballotage) AUXERRE AU COEUR
|2 258
|20,62%
|Mani CAMBEFORT (Ballotage) POUR AUXERRE
|2 186
|19,97%
|Pascal BLAISE (Ballotage) REMETTRE AUXERRE EN ORDRE !
|2 144
|19,58%
|Florence LOURY Auxerre Avec Vous - Florence LOURY - Liste citoyenne, écologiste, sociale
|1 011
|9,23%
|Adrien PROVENCE AUXERRE FIERE ET POPULAIRE
|660
|6,03%
|José CARRASCO Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|94
|0,86%
|Participation au scrutin
|Auxerre
|Taux de participation
|55,01%
|Taux d'abstention
|44,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|11 189
Source : ministère de l’Intérieur
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