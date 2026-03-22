Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre : les résultats du 2e tour

Programme de Mani Cambefort à Auxerre (POUR AUXERRE)

Priorités pour Auxerre

Le programme met en avant plusieurs priorités pour améliorer la qualité de vie à Auxerre. Parmi celles-ci, l'ouverture d'un centre municipal de santé et la création d'un environnement plus sûr sont essentielles. De plus, l'émancipation de la jeunesse est également un axe fort, avec des propositions concrètes pour les écoles.

Engagement écologique

Le projet inclut des mesures pour répondre aux défis climatiques, telles que la protection des zones de captage et la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. L'objectif est de promouvoir un développement durable au sein de la ville. Cela reflète une volonté d'intégrer des valeurs écologiques dans la gestion municipale.

Renforcement du lien social

La liste propose de renouer le lien social en rétablissant les conseils de quartiers et en créant une Maison des associations. Ces initiatives visent à renforcer la participation citoyenne et à favoriser les échanges entre les habitants. Cela contribue à construire une communauté plus soudée et engagée.

Attractivité économique

Pour rendre Auxerre plus attractive, le programme prévoit de renouer le lien avec les commerçants et de rénover des espaces publics comme l'Arquebuse. L'objectif est de dynamiser l'économie locale et d'encourager la pratique artistique. Ces actions visent à créer une ville vivante et accueillante pour tous.