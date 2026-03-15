En direct

19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Auxerre A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Auxerre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 35 236 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 592 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 22 629 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (64,29%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 3 312 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 211 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,07%, révélant une situation économique mitigée. À Auxerre, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Auxerre Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Auxerre il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,08% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 35,40% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 16,48% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 39,77% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,76% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 29,72% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 38,29% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Auxerre Pour cette municipale, la mobilisation des votants à Auxerre sera essentielle dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 40,13 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique, en pleine épidémie de Covid à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 14 955 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 73,90 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,89 % au premier tour, contre 47,46 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Auxerre avait opté pour la droite Au printemps 2024, les élections législatives à Auxerre avaient placé en tête Florence Loury (Union de la gauche) avec 35,52% au premier tour, devant Daniel Grenon (Rassemblement National) avec 29,72%. Le second round n'a pas changé grand chose, Florence Loury culminant à 61,71% des voix dans la localité. Le scrutin des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Auxerre avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (27,76%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,63% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Auxerre restait à l'époque une ville politiquement partagée.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Auxerre : ce qu'il faut comprendre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Auxerre voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 28,71% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,60% pour Emmanuel Macron, contre 35,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Auxerre plébiscitaient Florence Loury (Nupes) avec 30,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,23% des suffrages. Cette physionomie politique de Auxerre révèle donc une ville politiquement partagée.

12:58 - Auxerre : les impôts s'invitent dans la campagne Concernant la pression fiscale pesant sur Auxerre, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 402 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 139 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 49,96 % en 2024 (contre environ 24,76 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 566 900 € en 2024. Un montant loin des 11 901 700 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 22,66 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Les résultats de la liste "Soyons Fiers D'auxerre Avec Crescent Marault" à la municipale de 2020 à Auxerre Les résultats des élections municipales il y a six ans à Auxerre ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Crescent Marault (Divers droite) a décroché la première place en recueillant 37,25% des suffrages. Derrière, Guy Ferez (Divers centre) a recueilli 33,09% des bulletins valides. Ce score particulièrement serré laissait place à de fortes incertitudes pour le 2e tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Crescent Marault l'a finalement emporté avec 4 147 suffrages (49,02%), face à Guy Ferez rassemblant 3 251 électeurs (38,43%) et Denis Roycourt réunissant 1 061 suffrages (12,54%). Après un premier tour âprement disputé, la décision s’est montrée nettement en faveur du vainqueur au second tour. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité du report de voix des listes de droite éjectées au premier tour, ajoutant 1 184 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Auxerre, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat.