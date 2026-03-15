Résultat municipale 2026 à Auxerre (89000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auxerre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auxerre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxerre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu DEBAIN
Mathieu DEBAIN DEMAIN LES AUXERROIS 		2 596 23,71%
Crescent MARAULT
Crescent MARAULT AUXERRE AU COEUR 		2 258 20,62%
Mani CAMBEFORT
Mani CAMBEFORT POUR AUXERRE 		2 186 19,97%
Pascal BLAISE
Pascal BLAISE REMETTRE AUXERRE EN ORDRE ! 		2 144 19,58%
Florence LOURY
Florence LOURY Auxerre Avec Vous - Florence LOURY - Liste citoyenne, écologiste, sociale 		1 011 9,23%
Adrien PROVENCE
Adrien PROVENCE AUXERRE FIERE ET POPULAIRE 		660 6,03%
José CARRASCO
José CARRASCO Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		94 0,86%
Participation au scrutin Auxerre
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 11 189

Source : ministère de l’Intérieur

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